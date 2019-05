Aktualisiert

Ringen um das Grundgesetz



Dokumentarische Serie um die Entstehung des Grundgesetzes vor 70 Jahren HR2 / SR 2 ) - Guter Rat - Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948-49Dokumentarische Serie um die Entstehung des Grundgesetzes vor 70 Jahren

Was hat das Adenauer-Haus ausgebrütet?



Videoantwort auf Youtube-Rant zur CDU

) - Hörfunkbericht von Klaus Remme



+ CDU-Politikerin antwortet YouTuber



+ CDU-Reaktion auf Rezo "Weiterer Schlag ins Gesicht einer jungen Generation"

(

dlfk ) - Youtuber Rezo hatte in einem millionenfach geklickten Video die Politik der CDU auseinandergenommen. Die Antwort der CDU auf das Video ist für die junge Generation enttäuschend, meint Social-Media-Redakteur Jannis Schakarian.

+ Jun nge sagen den Alten den Kampf an. Gut so!

(

sz ) - Schon wieder lehrt ein Halbstarker die CDU das Fürchten: der dauerquasselnde Youtuber Rezo. Über ihn kann man sich aufregen - oder endlich Schluss machen mit Entscheidungen auf Kosten nachwachsender Generationen.





+ Gedicht des Tages

Max Herrmann-Neiße (* 23. Mai 1886 - 1941)

Heimatlos

Wir ohne Heimat irren so verloren

und sinnlos durch der Fremde Labyrinth.

Die Eingebornen plaudern vor den Toren

vertraut im abendlichen Sommerwind.

Er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen

und läßt uns in die lang entbehrte Ruh

des sichren Friedens einer Stube sehen

und schließt sie vor uns grausam wieder zu.

Die herrenlosen Katzen in den Gassen,

die Bettler, nächtigend im nassen Gras,

sind nicht so ausgestoßen und verlassen

wie jeder, der ein Heimatglück besaß

und hat es ohne seine Schuld verloren

und irrt jetzt durch der Fremde Labyrinth.

Die Eingebornen träumen vor den Toren

und wissen nicht, daß wir ihr Schatten sind.

(Aus: Max Herrmann-Neiße: Heimatfern, 1946, S. 9)



+ Besondere Hörtipps





22.06 Uhr -



Heinz Holliger zum 80. Geburtstag - SRF 2 - CH-MusikHeinz Holliger zum 80. Geburtstag -

Hörbeispele hier

23.03 Uhr -

- Ein Jahrzehnt Kompost3



Kompost3. Stilistische Grenzenlosigkeit im electrojazzigen Quartett.

Gestaltung: Astrid Schwarz



." (Jürgen Habermas)18:30 UhrIm Streit um den sogenannten Wahl-O-Mat hat es eine außergerichtliche Einigung gegeben. Dies teilten die Partei "Volt" und die Bundeszentrale für politische Bildung mit. Die Entscheidungshilfe für die Europawahl und die Landtagswahl in Bremen ist inzwischen wieder im Netz verfügbar.https://www.deutschlandfunk.de/aussergerichtliche-einigung-wahl-o-mat-wieder-online.1939.de.html?drn:news_id=1010203 ejo ) - NewsGuard in Deutschland gestartet; das Medien-Start-up aus den USA hat es sich zum Ziel gesetzt, der Verbreitung von Online-Desinformation entgegenzuwirken. Internetnutzer, die die kostenlose Software installieren, bekommen angezeigt, ob eine Nachrichtenwebseite vom NewsGuard-Team als glaubwürdig eingestuft wird oder nicht. mee ) - Der Zeitpunkt so kurz vor den Europawahlen ist günstig gewählt, wird doch fast täglich vor Desinformation gewarnt: Seit Dienstag steht das Anti-Fake-News-Tool NewsGuard auch deutschen Nutzern zur Verfügung. Wie bewertet der Service Nachrichtenseiten? Und wann fällt eine Webseite durch? Die wichtigsten Antworten im Überblick. meta_blog ) - Kürzlich konnte man den Eindruck gewinnen, der seit Jahren heftig kriselnde Journalismus habe endlich das Tunnelende erreicht. Von Franco Zotta zeit ) - Wissenschaftler halten soziale Netzwerke oft für oberflächlich. Ein Fehler, findet die Historikerin Hedwig Richter - Twitter habe ihre Forschung besser gemacht. Ein Gastbeitrag von Hedwig Richter dlfk ) - Beinahe unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ist in den sozialen Netzwerken eine eigene, sehr erfolgreiche Szene rechtsextremer Influencerinnen und Influencer gewachsen. In Kochsendungen und rechten Werbevideos verbreiten sie eine Weltsicht, die auf Konflikt, Krieg und Rassismus beruht. sp ) - Die Online-Bürgerbewegung Avaaz will auf Facebook rechte Desinformationsnetzwerke mit Millionen von Followern entdeckt haben. Facebook bewertet die Funde anders. sp ) - Lügen, Hass, Falschnachrichten: Die Online-Bürgerbewegung Avaaz will auf Facebook rechte Desinformationsnetzwerke mit Millionen von Followern entdeckt haben. Facebook bewertet die Funde anders. 3sat ) - Teil 2 unserer Reihe zu 70 Jahren Grundgesetz: Aber was denken die Bürgerinnen und Bürger von heute: Hat wirklich jeder das Recht auf Leben? zdf ) - Seit 70 Jahren ist die Pressefreiheit im Grundgesetz verankert - und wird auch gewahrt. International sieht es nicht so gut aus. Eine Übersicht und Fakten zur Pressefreiheit. dlfk ) - Mit 70 Jahre Grundgesetz wird auch der Begriff "Verfassungspatriotismus" gefeiert. Seit 40 Jahren wird hitzig darüber diskutiert, ob man sich emotional mit seiner Verfassung verbunden fühlen kann. dlfk ) - Gleichberechtigung, Umwelt- und Tierschutz als Staatsziele reichen nicht aus, sagt der frühere Präsident am Bundesverfassungsgericht Hans-Jürgen Papier. Er fordert, das Prinzip der Nachhaltigkeit ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern. sp ) - Das Grundgesetz hat 61 Väter - und vier Mütter: Die Juristin Elisabeth Selbert verankerte den Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt". Ein Glück für die Frauen, ein Karrierekiller für sie selbst. dlfk ) - Vor 70 Jahren verkündete der Parlamentarische Rat in Bonn feierlich das Grundgesetz. Die Kabarettistin Idil Baydar findet die deutsche Verfassung großartig. Noch schöner wäre es für sie allerdings, wenn die Verfassungsrechte auch durchgesetzt würden. dlfk ) - Die Paulskirchenverfassung von 1849 wurde vor allem von Juristen ausgearbeitet und trat nie in Kraft. Trotzdem war sie mit ihren freiheitlichen Grundrechten wegweisend für die deutschen Verfassungen des 20. Jahrhunderts. zeit ) - Das Grundgesetz entstand auf den Trümmern der Menschlichkeit. Dabei wollten nach dem Zweiten Weltkrieg viele Deutsche vor allem eines: verdrängen. Kiyaks Deutschstunde dlfk-audio - 5:02 min ) - von der Lyrikerin Ulrik Sandig sz ) - Der Autor und Aktivist Binyavanga Wainaina ist gestorben. Er war einer der einflussreichsten Köpfe der afrikanischen LGBTQ-Szene. dlfk ) - Der Youtuber Rezo rechnet in einem Video mit der CDU ab und bekommt jede Menge Aufmerksamkeit. Der Netzaktivist Markus Beckedahl findet das richtig und betont, das Video sei "sehr durchdacht". So könne die junge Generation Druck auf die Politik ausüben.