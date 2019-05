+ ... Bücher & Autoren im Radio

Buchkritiken von Deutschlandfunk & Deutschland Kultur in der täglichen Perlentaucher-Bücherschau ab 14.00 Uhr



Schriftsteller Jan Brandt

"Prekäres Wohnen kenne ich von Anfang an"

Jan Brandt im Gespräch mit Joachim Scholl

(dlfk) - Von Ostfriesland nach Berlin und wieder zurück. Der Schriftsteller Jan Brandt wurde aus seiner Wohnung in Berlin verdrängt, entdeckte seine Familiengeschichte im Norden - und zog aus beiden seine Schlüsse. - mehr hier





Schriftstellerin Siri Hustvedt

Verkopfte Mahnerin und Brückenbauerin

Kim Kindermann und Andrea Gerk im Gespräch mit Joachim Scholl

(dlfk) - Sie ist eine der wichtigsten Intellektuellen der USA: Von Siri Hustvedt sind nun gleich zwei Bücher auf Deutsch erschienen. Zum Teil keine leichte Kost, finden unsere Redakteurinnen Kim Kindermann und Andrea Gerk. - mehr zu Siri Hustvedt in der Bücherschau



Bücher ohne Moral

Sammelband "Böse Bücher"

(dlfk) - "Böse Bücher" verzichten auf eine Anleitung zum moralischen Urteil. Das sagen die beiden Medienwissenschaftler Markus Krajewski und Harun Maye. Ihr gleichnamiger Band sammelt Aufsätze zur Literaturgeschichte - von De Sades "120 Tagen von Sodom" bis zu Buschs "Max und Moritz". - mehr hier







Wenn der Vater mit der Tocher

Hans Magnus & Theresia Enzensberger

geben das aktuelle Akzente-Heft heraus

Eine Zeitschrift wird zur Wunderkammer

Gespräch mit Theresia Enzensberger, Herausgeberin (9-10 min)









Autorin Undine Zimmer

Eine Kindheit ohne Urlaub und Capri Sonne

(dlfk) - Ihre Eltern sind Langzeitarbeitslose. Was es für ein Kind heißt, in Armut aufzuwachsen, hat Undine Zimmer in einem Buch erzählt. Sie konnte dennoch studieren und hilft inzwischen anderen Menschen, Jobs zu finden. - mehr in der Bücherschau





Wie ein Hase auf Koks

Gerhard Falkner: "Schorfheide"

(dlfk) - Der Lyriker Gerhard Falkner begibt sich an die frische Luft. Genauer gesagt in die Schorfheide. Dort beobachtet er die Natur und die Menschen und macht sich Gedanken. Doch das Vergnügen wird leider getrübt - durch Falkner selbst. - mehr in der Bücherschau

Schorfheide

[…]

"wenn der nackte Diptam rosa sich

nach oben richtet und im fünften Blatt

das Palimpsest mit Zimt beschriftet

oder mit Zitrone, wenn die Bohne

ihren glatten Körper aus der Schote

auf den Acker schmettert

und der große weiße BMW den fahlen Dunst

des Nachmittags durchbrettert

dann sind wir sicher kurz vor Angermünde

und um siebzehn Uhr dreiundvierzig

geht fahrplanmäßig der Regionalexpress

zurück nach Berlin Gesundbrunnen"



Dietmar Dath im Gespräch über sein

Theaterstück "Die nötige Folter"

(dlfk) - Wie wir uns gegenseitig digital platt machen

Dietmar Dath gilt als Experte für Dystopien: In Augsburg bringt der FAZ-Redakteur nun ein Stück über neurowissenschaftliche Experimente am menschlichen Gehirn auf die Bühne



Lesetipps zum Gratis-Comic-Tag

Zombies, Cowboys und unvergessliche Heldinnen

(dlfk) - Zum zehnten Mal feiern deutschsprachige Comic-Läden und Buchhandlungen den "Gratis-Comic-Tag": An diesem Samstag, bieten sie 34 Hefte kostenlos an. Unser Kritiker Stefan Mesch hat alle 34 Titel gelesen - und stellt seine Favoriten vor.



Gespräch mit Axel Milberg

Schauspieler, Romanautor & Rezensent

(dlfk) - Das Kieler Villenviertel Düsternbrook ist die ganze Welt.

"Hier wächst Axel behütet auf und fühlt sich doch oft fremd. Wie er versucht, sich zurechtzufinden und die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, erzählt Axel Milberg mit Empathie, Humor und einem verträumten Ton. Als die populäre Theorie vom Wirken Außerirdischer die Stadt erreicht, scheint sie für Axel viele Merkwürdigkeiten zu erklären. Mit dem rätselhaften Verschwinden einiger Jungen wird die Heimat vollends unheimlich und der Wunsch auszubrechen übermächtig. Ein spannender Familien-, Adoleszenz- und Heimatroman, der die bürgerliche Welt als schützend und bedroht, liebevoll und düster darstellt." (Klappentext)

Wie man Schauspieler lektoriert

(dlfk-audio ) - Und eine Gespräch mit seinem Lektor

- mehr über den Autor in der Bücherschau



A.L. Kennedy in Berlin

Stimmtraining gegen Rechts

(dlfk) - Mit einer Stimmtrainerin das Stimmvolumen ausdehnen - wie das geht, zeigte die Romanautorin A.L.Kennedy bei einem Auftritt in der Berliner Akademie der Künste. Das angekündigte Thema "Sprechen in rechtspopulistischen Zeiten" blieb allerdings vage. - mehr über die Autorin in der Bücherschau



Omas Tyrannei im Flüchtlingsheim

Alina Bronsky: "Der Zopf meiner Großmutter"

(dlfk) - In ihrem Roman "Der Zopf meiner Großmutter" beschreibt Alina Bronsky, wie Verletzungen in Tyrannei umschlagen. Sie schöpft dabei aus ihren eigenen Erfahrungen. Die Herausforderung bestand darin, einen Weg zu finden, die Geschichte zu erzählen. - mehr über die Autorin in der Bücherschau



Sachbuch

"Als die Natur noch sprach" von Karl-Heinz Göttert

(dlfk-audio - 6:36 min) - Rezensiert von Wolfgang Schneider

"Mit Erzählfreude und ansteckender Neugier flaniert Karl-Heinz Göttert durch die antike und mittelalterliche Philosophie und Literatur und schaut genau hin, was Plinius oder Aristoteles, Albertus Magnus oder Thomas von Aquin, Hildegard von Bingen oder Paracelsus über Tiere, Pflanzen und unser Verhältnis zu ihnen zu sagen haben. Seine Geschichte des vormodernen Naturbegriffs berichtet von sonderbaren Kreaturen, etwa von Elefanten ohne Knie und liebesfördernden Rüben. Vor allem aber belegt sie eine Erkenntnis, die zur Geburt der modernen Naturwissenschaft führte und auch heute noch verblüffen kann: Sinn findet man nicht dann, wenn man nach ihm sucht." (Klappentext) -



Mehr Hörfunk-Buch-Besprechungen

DLF-Rezensionen von A bis Z



Im Vogelflug die Welt verstehen

Arnulf Conradis "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung"

(dlfk) - Sprachlich mühelos verflechtet Arnulf Conradi in "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung" ornithologisches Fachwissen, Philosophie und Zen-Buddhismus miteinander. Der Gründer des Berlin Verlags greift dabei auf seine eigenen Beobachtungen zurück.

mehr in der Bücherschau



Kulturreportage

Deutschlandfunk - Mikrokosmos

"Schamanismus in der Popkultur" Musikalische Medizin Von Florian Fricke



+++ Literatur im Fernsehen +++

20. Mai 2019, 22.40 Uhr

Westart - das Kulturmagazin im WDR Fernsehen

Westart geht raus aus dem Fernsehstudio und rein in die Zirkuswelt! Diesmal sind wir zu Gast bei Frédéric Zipperlin und seinem berühmten "Cirque Bouffon". Wir schauen hinter die Kulissen und präsentieren, welche Kulturhighlights in dieser Woche im Westen nicht verpasst werden dürfen.

Die Themen

- Die fabelhafte Welt des "Cirque Bouffon"

- "Die rote Linie". Doku über den Widerstand im Hambacher Forst

- Der Hundeflüsterer Masih Samin

- Audrey Hepburn & Co.: Fotoausstellung in der Ludwiggalerie Oberhausen

- Theater auf Zuruf: Impro-Festival in Düsseldorf



SWR - lesenswert (19.5.)

Denis Scheck im Gespräch mit Heinrich Breloer & Thomas Vilgis



"ttt"-Beirag: "Zuflucht Havanna"

(erste-video) - Fernando Remirez de Estenoz ist kein Schriftsteller. Und doch hat er den Roman "Zuflucht Havanna" geschrieben.







+ TV-Literatursendungen

buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr)

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich)