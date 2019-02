Aktualisiert

." (12:00 Uhr mee ) - "Recht wird digitale Innovationen fördern" - Wichtige Einigung in Straßburg: Suchmaschinen wie Google müssen für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen künftig Geld an die Verlage zahlen. Monatelang war in der EU heftig um die Erneuerung des Urheberrechts gestritten worden.(fut ur ) - Das neue Diskussionspapier der EU-Urheberrechtsreform sorgt auch innerhalb der Medienbranche für Wirbel. sz ) - Die Reform des EU-Urheberrechts könnte zu einer fehleranfälligen und grundrechtswidrigen Vorzensur führen. Mit ihrer Zustimmung bricht die Bundesregierung den Koalitionsvertrag. Kommentar von Simon Hurtz sp ) - Über die Details der Urheberrechtsreform wird gerade noch gestritten - unser Kolumnist hält die Verhandlungen aber längst für europafeindlich. Er wünscht sich mehr Visionen statt lobbyhöriger Politik. Eine Kolumne von Sascha Lobo wm ) - Fünf Jahre lang wurde verhandelt, um die europäische Urheberrechtsreform in ihre derzeitige Gestalt zu bringen. Wir ziehen Bilanz und schauen auf die positiven Veränderungen, verpassten Chancen und problematischen Entwicklungen der Reform.By John Weitzmann np ) - Nach monatelangem Tauziehen steht fest: Die Europäische Union verpflichtet künftig Webseiten und Apps zum Filtern von Inhalten. Die Freiheit im Internet schwindet damit, fürchten Netzaktivisten. Am Text der Reform ist nicht mehr zu rütteln, die endgültige Abstimmung kommt in wenigen Wochen. dlfk ) - Die Zeitung "Kontext" darf den Namen des Mitarbeiters zweier Landtagsabgeordneter der AfD Baden-Württemberg nennen. Der hatte dagegen geklagt, genau wie gegen die Veröffentlichung von Chatprotokollen, in denen er sich rechtsextrem geäußert hatte. Von Anke Petermann 3sat-video ) - Ausstellungen besuchen ohne dafür ins Museum zu müssen? Mit der "Digitalen Kunsthalle" auf ZDFkultur geht das - zum Auftakt mit Lucas Cranach. mee ) - ZDF startet digitale Kulturplattform, die keine Plattform sein will 3sat-video ) - Wie planen Künstler für die Zeit nach einem voraussichtlichen Brexit? Was muss man mitdenken, wenn es z.B. um das Verschicken von Kunst oder Instrumenten geht? piqd ) - Was heißt es heute eine Frau zu sein? Was sind die Kämpfe, die Frauen noch auszufechten haben? KREATUR ist das feministische Magazin von arte und beschäftigt sich mit diesen großen Fragen. An dieser Stelle sei die vierte Folge empfohlen - nachdem sich zunächst mit der Vagina, dem Sport und der Justiz beschäftigt wurde, steht nun die Kunstwelt im Fokus. Diese rühmt sich gern damit, offen, tolerant und liberal zu sein. Gehört die Gleichstellung der Geschlechter dazu? Von Clara Westhoff 3sat-video ) - Das Denkmal des Revolutionshelden Imre Nagy soll durch ein aus der Regierungszeit Miklós Horthys stammendes Werk ersetzt werden.Die Nominierten stehen fest! - Preisverleihung 2019 am 21. März 2019 um 16 Uhr in der GlashalleHier die Listen mit Links zur Bücherschau " ( Klappentext+mehr "( Klappentext " ( Klappentext+mehr ." ( Klappentext . Eine andere Geschichte der Bundesrepublik"." ( Klappentext Deutschland und die Deutschen 1945-1955"." ( Klappentext ." ( Klappentext) "Wer sich in die Fallgeschichten Sigmund Freuds vertieft, der versteht: Das nebenher Gesagte, das belanglose Detail ist das Entscheidende. - Da taucht zum Beispiel die "Apollokerze" auf, das Erfolgsprodukt der Wiener "Apollogesellschaft", die in dem im Jahr 1839 bankrottgegangenen Etablissement "Apollosäle" ihren Firmensitz hatte: industriell gefertigte Stearin-Kerzen, die reißenden Absatz fanden, weil ihr Docht nicht nachgeschnitten werden musste. Die Lexika belegen es: Diese Apollokerzen wurden zum Synonym für Stearin-Kerzen. Und: Sie bevölkern das Unbewusste unbescholtener Fräuleins, kommen auf Freuds Couch zur Sprache.." ( Klappentext übersetzte aus dem Rumänischen:" ( Klappentext+mehr übersetzte aus dem Spanischen:." ( Klappentext + mehr übersetzten aus dem Ungarischen:"Nach der Beerdigung seiner Mutter kehrt Ferenczi nicht in die leere Wohnung zurück, sondern fliegt nach Madrid. Auf dem Hotelbalkon an der Puerta del Sol, während von unten "Tanzmusik, Freudenmusik und Trauermusik" heraufdringt, geht ihm durch den Kopf, wie anders das Leben verlaufen wäre, hätten die kommunistischen Behörden seinen Eltern nicht die Hochzeitsreise nach Spanien verweigert - das Hotel an der Puerta del Sol war schon gebucht. Sein Vater wäre nicht in den Bergen verunglückt, und seine Mutter hätte ihre Gesangskarriere gemacht, statt putzen zu gehen. Wie Stimmen einer Partitur verflechten sich die langen, dichten Sätze und lassen Sequenzen der Vergangenheit undGegenwart einander durchdringen." ( Klappentext übersetzte aus dem Französischen:." ( Klappentext + mehr)übersetzte aus dem Rumänischen:"Von den KritikerInnen als eine Art rumänische "Suche nach der verlorenen Zeit" und als wichtigstes Buch der Schriftstellerin Gabriela Adameşteanu gewürdigt, liegt der 1983 im Original erschienene Roman "Der verlorene Morgen" nun erstmals in deutscher Übersetzung von Eva Ruth Wemme vor. Wenn Adameşteanu elegant mit den Zeitebenen, 1914 und Ende der 70er Jahre, sowie mit den Milieus, einerseits das Großbürgertum, andererseits die sozialistische Nomenklatura spielt, dabei sowohl Systemkritik am Ceausescu-Regime übt, als auch eine Liebeserklärung an Bukarest verfasst, hält FAZ-Kritiker den Roman für ein psychologisches wie literarisches Meisterwerk



(ltk) - Zur Februar-Ausgabe 2019 - mit Rückblicken auf die vergangenen 20 Jahre und Zukunftsperspektiven der Zeitschrift. Von Thomas Anz

Literaturkritik im Geist der Weltliteratur

(ltk) - Der alte Goethe als Rezensent. Von Dieter Lamping

Ein Gegner der Meinungsfreiheit

(ltk) - Über Goethes Gedicht "Rezensent". Von Marcel Reich-Ranicki

Die Produktivität der Literaturkritik

(ltk) -Zur Geschichte ihrer Provokationen, Krisen, Wandlungen und Möglichkeiten. Von Stefan Neuhaus

Von Mumien- und Säuglings-Fressern

(ltk) - Kritischer Kannibalismus bei Walter Benjamin, in der Literaturkritik und in der Literaturwissenschaft. Von Christoph Schmitt-Maaß

Geschlechterverhältnisse in der Literaturkritik

(ltk) - Eine quantitative Untersuchung. Von Veronika Schuchter

Kleine Formen unter der Lupe

(ltk) - Vergangenheit, Lagen und Zukunftsfragen des Feuilletons werden zunehmend erforscht und durch Editionen unterstützt. Von Bernd Blaschke

Zwischen Hass und Nostalgie

(ltk) - Michel Houellebecq hält in "Serotonin" einer erkrankten Gesellschaft den Spiegel vor und nimmt dafür in Kauf, zum Vorzeigeautor der Neuen Rechten zu werden. Zu Unrecht?. Von Sascha Seiler

Am Rand des Abgrunds

(ltk) - Eine gute und eine schlechte Nachricht zur "Debatte" um Takis Würgers Schundroman "Stella".Von Jan Süselbeck

Candide in Berlin 1942

(ltk) - Takis Würger erzählt in "Stella", wie Naivität und Schuld aufeinanderprallen. Von Anne Amend-Söchting

