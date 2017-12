Aktualisierungen



."(vom Wochenendeheute, 14.00 mee ) - Rudolf Thiemann, der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), ist entschieden gegen größere Spielräume der öffentlich-rechtlichen Sender im Internet. "Es kann nicht sein, dass die Begrenzung öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Angebote aufgeweicht wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. nzz ) - Das Darknet gilt vor allem als Heimstätte für illegale Geschäfte. Die Anonymität der digitalen Unterwelt nutzen aber auch einige Medienanbieter. - Seit Ende Oktober lässt sich die "New York Times" nicht mehr nur unter www.nytimes.com aufrufen, sondern auch unter der kryptischen Adresse nytimes3xbfgragh.onion. üm ) - Heute möchte ich Ihnen von einem Kolumnisten berichten, von dem Sie vermutlich noch nie gehört haben, obwohl er seit vielen, vielen, vielen, vielen Jahren Kolumnen in Zeitungen des Springer-Verlages schreibt. Er heißt Peter Bachér, war mal Chefredakteur der "Bild am Sonntag" und der "Hörzu", ist 90 Jahre alt und hat sich auf Besinnliches spezialisiert jour ) - Als das Mindener Tageblatt über einen Streit zwischen den Mietern einer Siedlung und einer Immobilienfirma berichten will, erhält es noch während der Recherche Post vom Anwalt. Solche Einschüchterungsversuche liegen im Trend, wie Anja Westheuser vom Deutschen Journalisten-Verband in Hamburg weiß. dlfk-audio ) - Interview mit der Kuratorin Cilly Kugelmann (5:43 Min.) - Mit dem Beginn der Umbauphase eröffnet auf über 1.000 Quadratmetern eine umfangreiche Ausstellung über Jerusalem - die Stadt, die christliche, muslimische und jüdische Glaubensrichtungen gleichermaßen zu einem ihrer spirituellen Zentren auserkoren haben. ( 3sat ) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 11. Dezember 2017 die erweiterte Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn eröffnet. Mit neuen und vor allem internationalen Exponaten zeigt die Schau die deutsche und europäische Geschichte der vergangenen 30 Jahre. dhm ) - Die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums vermittelt einen Einblick in rund 1500 Jahre deutscher Vergangenheit. 7000 historische Ausstellungsstücke erzählen von Menschen, Ideen, Ereignissen und geschichtlichen Abläufen bis ins ausgehende 20. Jahrhundert. zdf ) - Ein Seufzen geht durch die Branche: Der Deutsche liest nicht mehr so gern, das Buch ist gefährdet. Dabei ist der Handel mit den ersten Zahlen des Weihnachtsgeschäftes zufrieden. stat ) - In der Liste der besonders risikobehafteten Wirtschaftszweige finden sich häufig Branchen aus dem Baugewerbe und dem Dienstleistungssektor. Die Insolvenzquote liegt hier teilweise zehnmal so hoch wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Das zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftstei Creditreform. Umgekehrt gibt es im Dienstleistungsgewerbe auch Bereiche, die durch sehr niedrige Ausfallzahlen gekennzeichnet sind, zum Beispiel religiöse Vereinigungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. nt ) Bei Michael Thalheimer am Residenztheater glänzt Shakespeares Oberschurke in schwarzer Düsternis nt ) Leonard Beck inszeniert die europäische Erstaufführung von Stephen Karams Broadway-Erfolg nt ) Stefan Bachmanns Uraufführung von Ibrahim Amirs politischer Komödie am Schauspiel Köln haz ) - Spannend ist es, wenn die Wirklichkeit ins Theater einbricht. So wie bei der Aufführung "Chaostage -Der Ausverkauf geht weiter" auf der Cumberlandschen Bühne . Im Publikum, aber nicht unbeteiligt: Karl Nagel, einer der Initiatoren der Hannoverschen Chaostage. dlfk-audio ) - mit Karl Nagel (07:05 Min - dwdl ) - Hans Hoff kann nicht mehr aufmerksam Fernsehen schauen, ständig muss er auf die tollen Antextbilder achten. Zu den Klassikern gesellen sich seit einiger Zeit auch echte Neukreationen. Eine Liebeserklärung an eine unterschätzte Kunst. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherHow far will Abdel Fattah el-Sisi go to stifle dissent? atlantic ) - There was once a time when school children would hang out at the Al-Karama library in Cairo's bustling, impoverished Dar El Salam neighborhood. They sought escape from the polluted drudgery of slum life, or just a safe space to finish their homework. But for almost a year now, the library's decrepit maroon garage door has been rolled shut: In December 2016, Egyptian security forces raided the library and three of its sister branches after deeming them seditious spaces.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Er liest weder Akten noch Dossiers, sondern bevorzugt kurze Briefings. Seine wichtigste Informationsquelle ist das Fernsehen. Bis zu acht Stunden schaut Donald Trump täglich auf den Bildschirm. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Recherche der "New York Times", die den Alltag des US-Präsidenten beschreibt. Von Martin GanslmeierTrump vs. RealityDer Tweet-Commander sp ) - Wie entstehen Donald Trumps Tweets? Welches ist sein Lieblings-Computerspiel? Und was machen Löwen- und Elefantenköpfe im Oval Office? Der Commander in Chief im Wirklichkeits-Check. Eine Bilanz der vergangenen Wochen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx turi2 ) - Am Sonntag sitzt "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel seit 300 Tagen in türkischer Haft. Die "Welt" druckt deshalb am Samstag eine Sonderausgabe mit so vielen Seiten wie noch nie und bedruckt nur die Vorderseiten. Auf den Rückseiten bildet die Tageszeitung die Zelle von Deniz Yücel ab. Legt man alle Seiten aneinander, erhält man einen maßstabsgetreuen Grundriss der 4,18 x 3,10 Meter großen Zelle. dlf ) - Mehr als 200 nationale und internationale Künstler und Intellektuelle fordern die Freilassung Yücels. nzz ) - Mit provokanten und literarisch anspruchsvollen Werken hat er sein Publikum herausgefordert. Nun ist William Gass, eine grosse Stimme der amerikanischen Postmoderne, 93-jährig gestorben. dlfk ) - Joachim Scholl im Gespräch mit Moderatorin Britta Bürger - Der US-Schriftsteller William H. Gass starb am Mittwoch. Mit seinem Schaffen öffnete er das traditionelle Erzählen hin zum experimentellen Schreiben. dlf ) - Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Scherzfrage hätte vor 100 Jahren niemand verstanden. Dass Kunst nur Kunst sein kann, wenn sie schön ist, stand fest. Begründet hatte dieses Dogma der Vater der europäischen Kunstgeschichte: Johann Joachim Winckelmann. Sein Leben begann heute vor 300 Jahren - und endete auf tragische Weise. ( 3sat+video ) - Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro hat in seiner Nobelrede ein düsteres Bild der aktuellen Gesellschaft gezeichnet. 2016 sei er gezwungen gewesen, einzusehen, "dass der unaufhaltsame Fortschritt liberal-humanistischer Werte, die ich seit meiner Kindheit für selbstverständlich hielt, möglicherweise eine Illusion war", sagte der 63-Jährige am 7. Dezember 2017 in Stockholm. mee ) - "Ehe für alle" und der Hashtag #MeToo landen auf Platz 2 und 3