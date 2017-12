Aktualisierungen

" (von gestern /von heute 12.15 Uhr mee ) - Am Montagabend wurde in Berlin zum neunten Mal der Reporterpreis verliehen; als beste Reportage 2017 wurde dabei Markus Feldenkirchens Geschichte "Die Schulz Story" über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Spiegel ausgezeichnet. Ingesamt haben vier Spiegel-Texte gewonnen. Zeit Online und Die Zeit konnten fünfmal punkten. MEEDIA hat zehn Trend-Themen identifiziert, die die Branche im kommenden Jahr vermutlich beschäftigen werden. Von der Renaissance der Medienmarke bis hin zum Audio-Hype. mee ) - Die große Facebook-Ernüchterung geht weiter. Einen Monat nachdem der erste Facebook-Präsident Sean Parker zum Teil schwere moralische Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber erhoben hatte, rechnet ein weiterer wichtiger Mitarbeiter der Frühphase mit dem Social Network ab. Chamath Palihapitiya, ab 2007 verantwortlicher Manager für das Nutzerwachstum des damals gerade mal drei Jahre alten sozialen Netzwerks, erklärte auf einer Podiumsdiskussion in Stanford, er fühle sich "unendlich schuldig" für seinen Anteil am Aufbau von Facebook.Tweet-Drohung gegen Antifa? mee ) - Staatsanwaltschaft prüft Macheten-Tweetsvon AfD-Politiker Stephan Brandner cj ) - Verlage und öffentlich-rechtliche Sender setzen munter ihren Kleinkrieg um den richtigen Wortanteil fort. Währenddessen sie sich im Silicon Valley vermutlich amüsiert fragen, ob sie eigentlich noch ganz dabei sind, diese Deutschen…Christian Jakubetz mee ) - Rudolf Thiemann, der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), ist entschieden gegen größere Spielräume der öffentlich-rechtlichen Sender im Internet. "Es kann nicht sein, dass die Begrenzung öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Angebote aufgeweicht wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. jour ) - Sie wollen den freien Journalismus neu organisieren: Tanja Krämer und Christian Schwägerl haben mit Riff-Reporter eine Genossenschaft gegründet, die freien Journalisten eine technische Plattform und Kooperations-möglichkeiten bereitstellt. Dafür haben sie jetzt einen Preis gewonnen. von Kathi Preppner hor ) - Im Influencer Marketing haben im November vor allem Youtuber überzeugt. Wie eine exklusiv für HORIZONT Online erstellte Auswertung zeigt, lieferten die Videomacher im vergangenen Monat erfolgreiche Instagram-Werbeposts in allen Größenordnungen. Bei den reichweitenstarken Influencern mit mehr als einer Million Followern liegt beispielsweise die die Youtuberin Julia Beautx (1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram) vorne. sz ) - Leo Kirch war bis zu seiner Pleite jahrzehntelang eine Größe im deutschen Fernsehgeschäft. Ausgerechnet das ZDF zeigt nun eine Dokumentation über sein Leben - mit überraschendem Ende. taz ) - René Kindermann, Sport-Moderator vom MDR, kommentiert nicht nur Wintersport. Er richtet ihn als Veranstalter auch aus. Darf er das? 3sat-video ) - Kirchen, Moscheen und Synagogen prägen das Bild der Altstadt von Jerusalem. Eine große Anzahl christlicher Konfessionen aus aller Welt, muslimische und jüdische Glaubensrichtungen haben diese Stadt zu einem ihrer spirituellen Zentren auserkoren. Gleichzeitig ist Jerusalem von außerordentlicher politischer Brisanz. Die Ausstellung "Welcome to Jerusalem" im Jüdischen Museum in Berlin thematisiert diese Aspekte der Stadtgeschichte, in der Alltag, Religion und Politik unauflöslich miteinander verflochten sind und die durch die Ankündigung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die Botschaft seines Landes dorthin zu verlegen, gerade eine neue und gefährliche Brisanz erhalten hat. Wir sprechen darüber mit dem Schweizer Regisseur Dani Levy, der gerade in Jerusalem Dreharbeiten durchführt. 3sat ) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 11. Dezember 2017 die erweiterte Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn eröffnet. Mit neuen und vor allem internationalen Exponaten zeigt die Schau die deutsche und europäische Geschichte der vergangenen 30 Jahre. dhm ) - Die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums vermittelt einen Einblick in rund 1500 Jahre deutscher Vergangenheit. 7000 historische Ausstellungsstücke erzählen von Menschen, Ideen, Ereignissen und geschichtlichen Abläufen bis ins ausgehende 20. Jahrhundert. zdf ) - Ein Seufzen geht durch die Branche: Der Deutsche liest nicht mehr so gern, das Buch ist gefährdet. Dabei ist der Handel mit den ersten Zahlen des Weihnachtsgeschäftes zufrieden. stat ) - In der Liste der besonders risikobehafteten Wirtschaftszweige finden sich häufig Branchen aus dem Baugewerbe und dem Dienstleistungssektor. Die Insolvenzquote liegt hier teilweise zehnmal so hoch wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Das zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftstei Creditreform. Umgekehrt gibt es im Dienstleistungsgewerbe auch Bereiche, die durch sehr niedrige Ausfallzahlen gekennzeichnet sind, zum Beispiel religiöse Vereinigungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. haz ) - Spannend ist es, wenn die Wirklichkeit ins Theater einbricht. So wie bei der Aufführung "Chaostage -Der Ausverkauf geht weiter" auf der Cumberlandschen Bühne . Im Publikum, aber nicht unbeteiligt: Karl Nagel, einer der Initiatoren der Hannoverschen Chaostage. dlfk-audio ) - mit Karl Nagel (07:05 Min Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de stat ) - Das Wort des Jahres 2017 ist. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) heute bekannt gegeben. Das Wort stehe nicht nur für die schwierige Regierungsbildung, sondern sei auch sprachlich interessant, so die GfdS zur Wahl. Auf dem zweiten Platz liegt "Ehe für alle", den dritten vergab die Jury an "#metoo". Auf dem vierten Platz landete "covfefe", die bis heute in ihrere Bedeutung ungeklärte Wortneuschöpfung von US-Präsident Donald Trump auf Twitter. -Seit 1977 kürt die GfdS regelmäßig Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres besonders bestimmt haben. Für die Auswahl ist dabei nicht unbedingt die Häufigkeit der Verwendung ausschlaggebend, sondern eher die Signifikanz und Popularität, so die GfdS. 2015 war das Wort des Jahres "Flüchtlinge", wie die Grafik von Statista zeigt 3sat-video ) - Gewiss: Persönliche Eitelkeit gehört seit je zum Charakter des Berufspolitikers. So rabiat wie in diesen Wochen, als die angedachte Jamaika-Koalition versenkt wurde, hat sich die Selbstgefälligkeit bundesdeutscher Parteifürsten wohl bislang selten manifestiert. Rampenlichtfixierte Solisten scheinen ihr Ego auf Kosten des Gemeinwesens aufzupolieren. Die Programmatik verkommt zur Nebensache. Was ist dran an dieser These? Worin liegen die Ursachen? Wie hat sich der Typus unserer Staatsdiener verändert? Video-Interviews darüber mit Rita Süssmuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Er liest weder Akten noch Dossiers, sondern bevorzugt kurze Briefings. Seine wichtigste Informationsquelle ist das Fernsehen. Bis zu acht Stunden schaut Donald Trump täglich auf den Bildschirm. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Recherche der "New York Times", die den Alltag des US-Präsidenten beschreibt. Von Martin Ganslmeier sp ) - Wie entstehen Donald Trumps Tweets? Welches ist sein Lieblings-Computerspiel? Und was machen Löwen- und Elefantenköpfe im Oval Office? Der Commander in Chief im Wirklichkeits-Check. Eine Bilanz der vergangenen Wochen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat-video ) - Die schwedische Gesellschaftssatire " The Square " von Ruben Östlund hat am 9. Dezember 2017 die Auszeichnung als bester europäischer Film des Jahres gewonnen. Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader erhielt den Publikumspreis für die deutsch-französisch-österreichische Koproduktion "Vor der Morgenröte" über das Leben und Sterben des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig im Exil. Die französisch-amerikanische Schauspielerin Julie Delpy wurde für ihren "Europäischen Beitrag zum Weltkino" gewürdigt. Der Europäische Filmpreis mag zwar nicht den kommerziellen Glamour Hollywoods besitzen, bietet aber eine exzellente Gelegenheit, sich einen Überblick über die wichtigsten Produktionen des europäischen Kinojahres 2017 zu verschaffen.