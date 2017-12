." ( taz ) - Nach dem ZDF kündigt nun auch der WDR an, weniger Text auf seiner Online-Startseite zu bieten - und reagiert auf Chef-Verleger Döpfners Kritik. dlfk ) - "Politisch korrekt" ist für Rechtskonservative in den USA eine Art Kampfbegriff. Damit stempeln sie Menschen ab, die versuchen, Diskriminierungen abzubauen. Wissenschaftlerinnen diskutieren in Berlin über diese Anti-Political Correctness-Bewegung. mee ) - Erst teilt Springer-Chef Mathias Döpfner das nationale Verlagsgeschäft in Print und Digital auf, jetzt schafft er für das abgetrennte Digitalgeschäft den gesellschaftsrechtlichen Rahmen. Er bündelt die Sparte in einer eigenen Gesellschaft und dies in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Bislang hatte Döpfner eine gesellschaftsrechtliche Abspaltung aus dem Konzern verneint, jetzt könnte es anders kommen. Die Unruhe in der Springer-Belegschaft wächst. dvg ) - Interview mit Konrad LischkaKonrad Lischka ist Ko-Leiter eines Projekts der Bertelsmann Stiftung, das den Titel Algorithmenethik trägt - und sich mit den gesellschaftlichen Folgen algorithmischer Entscheidungsfindung befasst. Der Netzexperte ist (wie ich) Alumni der Deutschen Journalistenschule und hat mir vor zwei Jahren im Interview auf sz.de die Idee seines Buches "Das Netz verschwindet" erläutert. Wir sind also persönlich gut bekannt. Auch deshalb interessiere ich mich sehr für das Algoethik-Projekt, das auch einen interessanten Newsletter verschickt. mee ) - 40 Prozent an Wert - doch "Wild-West-Tage könnten bald vorbei sein" Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher dlfk ) - Der US-Schriftsteller William H. Gass starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren. Mit seinem Schaffen öffnete er das traditionelle Erzählen hin zum experimentellen Schreiben. Der Literaturkritiker Joachim Scholl ordnet das Werk des Avantgardisten ein. nzz ) - Mit provokanten und literarisch anspruchsvollen Werken hat er sein Publikum herausgefordert. Nun ist William Gass, eine grosse Stimme der amerikanischen Postmoderne, 93-jährig gestorben.Hartwig Isernhagen bb ) - Bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist Rechtsextremismus an die zweite Stelle der Indizierungsgründe geklettert - obwohl die Messlatte für ein Verbot entsprechender CDs oder Bücher wirklich hoch hängt. bb ) - Der Glaube an eine wahrhaftige Kommunikation verliert an Rückhalt, und das Internet droht sich in einen Ozean der Desinformationsökonomie zu verwandeln, in dem Fake News und toxische Botschaften kaum noch einzudämmen sind. Professioneller Journalismus, Medienerziehung, der unbedingte Wille zur Aufklärung - darin sieht Stephan Russ-Mohl Faktoren, mit denen man auch der Gefahr von rechts begegnen kann. bb ) - Sollten Autoren eine Buchmesse boykottieren, wenn rechte Verlage zugelassen werden? Und darf man Akteuren von rechts überhaupt eine Plattform bieten? Das PEN-Zentrum Deutschland und der VS positionieren sich.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx