" ( ard ) - Die russischen Sender RT und Sputnik haben sich in den USA als "ausländische Agenten" registrieren lassen. In Russland trifft eine Regelung über "ausländische Agenten" nun mehrere US-Medien. Doch die Gesetze haben unterschiedliche Auswirkungen. taz ) - Der SPD-Politiker Marc Jan Eumann ist neuer Direktor der rheinland-pfälzischen Landesmedienanstalt - dank Klüngelei. gue ) Rechtzeitig zu seinem 75. Geburtstag liegt nun Peter Handkes sogenanntes "Letztes Epos", Die Obstdiebin, vor. - Aber welche Bücher sind zu Handke neu erschienen? Wo wird sein Werk - womöglich unabhängig vom Geburtstag - heuer entsprechend neu gedeutet und aufbereitet? Es gibt einige bemerkenswerte Neuerscheinungen, die es lohnt, genauer zu beobachten. Von Lothar Struck fk ) - Nüchtern betrachtet findet nicht das Buch seinen Leser, sondern der Leser sein Buch, - wenn er Glück hat. Dass der Verleger Siegfried Unseld das Buch den Leser finden lassen wollte, hat den Schriftsteller Peter Handke nachhaltig verstört. Raimund Fellinger bringt in seiner Klagenfurter Einlassung diese und andere Empfindlichkeiten zur Sprache. gue ) - Didier Eribon setzt mit Gesellschsft als Urteil seine autobiografische Gesellschaftsanalyse fort.Die Fortsetzung dieser Analyse ist eine Theorie des Individuums auf sozialer Ebene, eine philosophisch-soziologische Reflexion, die erneut durchsetzt ist mit autobiografischen Erzählsträngen, in denen es insbesondere um das soziale Erbe der Familie geht und die in dem erschütternden Satz münden: "In Arbeiterfamilien gibt es kein Familiengedächtnis." Von Jürgen Nielsen-Sikora sz ) - Aktuellen Frauenzeitschriften gelingt eine Umdeutung, wie sie nur der Kapitalismus ausbrüten kann: Der Weg zum Weniger führt über das Mehr. mbs ) - Die sog. Elite trifft sich gern an exclusiven Orten. Ein solcher Ort möchte auch der unter "Lago di Bonzo neoliberali" bekannte Tegernsee sein, der seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen hat & der sich auch gern als ein Ort der Künstler & Kreativen versteht … gue ) - Literarische Geschenke mit Qualitätsgarantie zusammengetragen und empfohlen von Herbert Debes sp ) - Mit dem riskanten Plan, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, schaffen die USA wahrscheinlich nur neue Probleme im Nahen Osten. dlfk ) - In Frankreich galt er schon zu Lebzeiten als Legende: Nun ist der französische Sänger Johnny Hallyday im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hatte in den Sechzigerjahren den Rock 'n' Roll nach Frankreich gebracht. sp ) - Johnny Hallyday ist in Frankreich eine Institution, er brachte den Rock'n'Roll ins Land und füllte jahrzehntelang die größten Stadien. Nun ist der 74-Jährige gestorben - und eine Nation trauert.