." ( sp ) - Eine Armee von infizierten Computern, ferngesteuert von Kriminellen, verbreitete auf der ganzen Welt eine Schadsoftware namens "Andromeda". Nun ist deutschen Ermittlern ein entscheidender Schlag gelungen. sp ) - Seit fast zwei Jahren sitzt der Kölner Friedensakademiker Sharo Garip in der Türkei fest, weil er zum Frieden mit den Kurden aufrief. Die türkische Justiz hält ihn und seine Kollegen für Terrorhelfer. Nun beginnen die ersten Prozesse. taz ) - Die 53-jährige Journalistin war durch eine Autobombe ermordet worden. Sie hatte in Malta zu Korruption, Geldwäsche und Briefkastenfirmen recherchiert. FAS und Deutschlandfunk Kultur präsentieren die besten Krimis: Im Dezember wird in Finnland, Rumänien und Alabama gemordet, und fünf deutsche Autoren finden sich unter den Top Ten. bb ) - Am 3. Dezember 2017 ist der Verleger Elmar Faber im Alter von 83 Jahren in Leipzig gestorben. "Er war ein herausragender literarischer Verleger" mit großer Könnerschaft in Typographie und Buchkunst, würdigt ihn Klaus G. Saur. (d lfk ) - "Abgehängt" - dieses Stichwort fällt immer wieder in der Debatte darüber, ob unsere Gesellschaft auseinanderdriftet und wenn ja, warum. Viel ist dabei vom Stadt-Land-Gefälle die Rede. Tatsächlich stehen die ländlichen Räume vor großen Herausforderungen angesichts von demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de bb ) - Ohne die von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen auf den Weg gebrachte "Charta 2017" namentlich anzusprechen, hat das Dresdner Literaturbüro heute einen von 100 im Literatur- und Kulturbetrieb Tätigen unterzeichneten Aufruf veröffentlicht, der auf die Diskussion um den Umgang mit Verlagen der Neuen Rechten auf der Frankfurter Buchmesse eingeht und die Verwendung einer "angemessenen Sprache" anmahnt. faz ) - Seit dem Buchpreis für ihren Roman "Landgericht" und dessen Verfilmung gehört sie zu den bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen. Doch Facetten ihres Schreibens sind noch zu entdecken: Zum siebzigsten Geburtstag von Ursula Krechel. Von Andreas Platthaus