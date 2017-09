Aktualisiert

." (16:00 UhrBesetzte Volksbühne tages ) - Die Polizei hatte auf ein friedliches Ende gehofft, doch die Volksbühne musste geräumt werden. Einige Aktivisten wurden herausgetragenDie weitere Entwicklung im Tagesspeigel- Newsblog 3sat ) - Sie konnte fast alles singen: Blues, Jazz, Rock. Sie war die Pfälzerin mit der "schwarzen" Stimme. Am 27. September 2017 ist Joy Fleming gestorben. Bekannt war sie vor allem mit ihrem Mannheimer "Neckarbrücken-Blues" und mit "Ein Lied kann eine Brücke sein", mit dem sie im Jahr 1975 am Eurovision Song Contest in Stockholm teilnahm und Platz 17 belegte. Joy Fleming wurde 72 Jahre alt. faz ) - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein qualitativ hochwertiges journalistisches Angebot bereitstellen können. Das ist nur im Sinne der Nutzer. Ein Gastbeitrag. faz ) - Bald entscheiden die Bundesländer über das Netz-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Presseverleger sagen: Was die ARD betreibt, bedroht unsere Existenz. Der BDZV-Präsident richtet einen Appell an die Politik. dlf ) - Verschwörungstheorien über Beyoncé, afrozentrische Schulbildung, sexuelles Empowerment - darüber berichtet Brittany Luse in Podcasts des US-amerikanischen Medienunternehmens Gimlet Media. Sie sagt, jeder, der Mikrofon und Computer habe, könne heutzutage senden. Eine Chance für mehr Diversität? bb ) - Das Mannheimer Verwaltungsgericht hat gestern große Bedenken geäußert, ob das baden-württembergische Landeshochschulgesetz in puncto Open Acess verfassungskonform sei. 17 Hochschullehrer hatten gegen die Universität Konstanz geklagt, die mit ihrer "Satzung zur Ausübung des Zweitveröffentlichungsrechts" wissenschaftliche Arbeiten auf dem Uni-Publikationsserver kostenlos freischalten will. zeit ) - Twitter will sich verändern: Statt der bisherigen 140 könnten daher bald bis zu 280 Zeichen zur Verfügung stehen. Nutzer nehmen das Vorhaben mit gemischten Gefühlen auf. dlfk-audio ) - Ulf Poschardt (08:33 Min) (mee ) - ... entsprechend intensiv wurde Nahles' Ausspruch auf Twitter diskutiert, wo unter dem Hahstag #IndieFresse schnell ein neues Mem entstand. - taz ) - Die "Hamburger Morgenpost" ist durch eine Kündigungswelle bedroht. Nun schaltet sich auch die Politik ein. - Eine breitere Koalition hat es im Hamburger Rathaus selten gegeben. Gemeinsam verfassten die Fraktionvorsitzenden aller Parteien außer der AfD einen Brandbrief, ausgerechnet um eine Hamburger Institution zu retten, die ihnen selbst oft auf die Füße getreten war: Die Hamburger Morgenpost (Mopo). turi2 ) - Da geht wieder was: "taz"-Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch ist fast 40 Jahre auf dem Posten - und strahlt Optimismus aus. Von Zeitungskrise will er nicht reden. Ruch spricht von einer "Transformation" mit wachsenden Umsätzen und ein wenig Gewinn. Im Video-Interview von turi2.tv beschreibt er, warum die Zeitung zwar schrumpft, das Geschäft aber gesund bleibt. weichb ) - Medien anonymisieren die Namen von Menschen zum Persönlichkeitsschutz, zum Beispiel bei Unfallopfern. Suchmaschinen leisten einen Beitrag dazu, diese Menschen dennoch identifizierbar zu machen. sz ) - Hundefotos, Fahndungsaufrufe, Krisenkommunikation: Polizeiwachen twittern und posten zunehmend auf Facebook, nicht immer mit optimalem Ergebnis. Wie ernst nehmen sie ihren Online-Auftritt? mee ) - Mit einer Mischung aus Nacktaufnahmen, Interviews, deftigen Herrenwitzen und Tipps für den Umgang mit dem anderen Geschlecht machte er den Playboy zu einer internationalen Marke. Nun ist Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben. dlfk-audio ) - rezensiert von Edelgard Abenstein (07:00 Min) - "" (Klappentext -mehr in der Bücherschau bb ) - 188 belletristische Novitäten hatten die Sortimenter aus knapp 600 Buchhandlungen in Deutschland für das "Lieblingsbuch der Unabhängigen" vorgeschlagen. Aus den meisten Nennungen setzt sich nun die aus fünf Romanen bestehende Shortlist zusammen. dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx faz ) - Der Präsident will mit einer ambitionierten Steuerreform die Wirtschaft entfesseln und die Mittelschicht entlasten. Viele Fragen sind allerdings noch offen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Das Werk des Malers Edgar Degas hat mehr zu bieten als Balletttänzerinnen, Pferderennen und den Impressionismus. Er verschränkte Tradition und Moderne, erfand neue Bildformen und ist bis heute für die Forschung interessant. Am 27. September 1917 verstarb er im Alter von 83 Jahren. dlf ) - "Deutschland ist ein eher evangelisches Land mit einer anti-katholischen Unterströmung", sagte der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann im Dlf. Kulturprotestantismus sei Konsens. Für das Wahlverhalten ist der Unterschied zwischen liberal und autoritär eingestellten Christen bedeutsamer als der konfessionelle. dlfk) - Carlos Alomar im Gespräch mit Uwe WohlmacherIn den Berliner Hansa-Studios nahm David Bowie mehrere epochale Alben auf. Mit dabei war auch Bowies langjähriger Bandleader und Gitarrist Carlos Alomar. Das erste, woran er sich erinnert, ist die Mauer und die Wachsoldaten direkt vor dem Studio.