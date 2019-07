Aktualisiert

." (13:00 Uhr nb ) - Rückläufige Erlöse aus dem Printgeschäft der Zeitungen und nachlassende Werbeeinnahmen sowie höhere Papierpreise haben beim Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) das Geschäftsjahr 2018 gekennzeichnet. Das meldet die Zeitung auf ihrer Website und erläutert: "Viele Werbekunden stehen vor strukturellen Herausforderungen in ihren Geschäftsfeldern, die Einsparungen in den Medienetats zur Folge haben." üm ) - Schwitze-Reporter kennen keine Gnade! Sie berichten bis an die Schmerzgrenze, auch an den heißesten Orten. Die Gefahr: Durch zu viel Reportagen aus der Hitze kann man IQ-Punkte verlieren! taz ) - "Deutschland ist ein Erfolgsmodell. Das passt Ihnen nicht?" Briefe an Intellektuelle, wie sie Franz Josef Wagner auch schreiben könnte. djv ) - Der Deutsche Journalisten-Verband ruft dazu auf, Meldungen und Informationen der Polizeibehörden in allen Fällen kritisch zu hinterfragen. date ) - "Wir sind einfach Handwerker […], aber wir wollen Künstler sein, Schriftsteller und das verleitet uns." Die SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger rief auf der diesjährigen Konferenz von "Netzwerk Recherche" ihre Kollegen dazu auf, sich auf das Handwerkliche zu konzentrieren, sich also nicht auf Gefühle und Selbstverwirklichungsziele zu fokussieren, sondern auf die Vermittlung von Erkenntnissen durch sorgfältige Recherche. jour ) - Der krisengeschüttelte Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat offensichtlich ein Problem mit kritischer Berichterstattung, wenn es um die Emanzipation seiner Frauen-Nationalmannschaft geht. Das zeigen Versuche, Interviewaussagen von Nationalspielerinnen glattzubügeln. dlfk ) - Im Herbst 1717 sollte es das Musikereignis in Dresden werden: Der Orgelvirtuose Louis Marchand hatte einem Wettspiel gegen Johann Sebastian Bach zugestimmt. Doch Marchand kniff dann doch, das Spektakel fiel aus. Nun wird es nachgeholt.