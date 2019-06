Statistisches Bundesamt

In Deutschland leben erstmals mehr als 83 Millionen Einwohner

(welt) - Auch wenn das Bevölkerungswachstum geringer ausfiel als in den Vorjahren, hat Deutschland eine historische Marke geknackt: Zum ersten Mal leben hierzulande mehr als 83 Millionen Menschen. Die Zahl ausländischer Mitbürger nahm zu.



Wanderausstellung

"Queer As German Folk"

(goe) -Mit dem Multimediaprojekt "Queer As German Folk" eröffnet das Goethe-Institut anlässlich des 50. Jahrestags der Stonewall-Aufstände neue Perspektiven auf 50 Jahre queere Bewegungsgeschichte in Deutschland - und stellt dabei Querverbindungen zur aktivistischen Szene in den USA her. Die innovative, rund 100 Exponate umfassende Ausstellung ist ab dem 18. Juli unter dem Titel "Love At First Fight!" im Schwulen Museum Berlin zu sehen. Zusätzlich wird sie seit Mai an insgesamt acht Goethe-Instituten in Nordamerika gezeigt. Ein queeres Filmprogramm und Diskussionsveranstaltungen begleiten das Projekt.



Veranstaltung

Tanzkongress 2019

(goe) - Was brauchen wir, um uns zu sammeln?



Bildhauersymposium

(mbs) - Das 7. Internationale Bildhauersymposium findet dieses Jahr wiedr vom 30. Juni. bis 13. Juli in der Skulptur-Lichtung in der Anderlmühle (Hohendilching) statt. In der 14 tägigen Werkphase kann man die Künstler bei der Arbeit beobachten ...





Welimir Chlebnikow

(Велимир Хлебников; eigentlich Wiktor Wladimirowitsch Chlebnikow/

Виктор Владимирович Хлебников; 1885 - 1922)

Einsamer Gesichteschneider (1921/22)

"Während über Zarskoje Selo

Der Achmatowa Gesang und Tränen strömten,

Habe ich, der Zauberin Gespinst entflechtend,

Wie ein Leichnam, schläfrig, mich durch Einöden geschleppt,

Dort war am Verschmachten das Unmögliche:

Abgematteter Gesichteschneider

Der fürbaß ging über Stock und Stein.

Unterdessen hat die Kraushaarstirn

Jenes unterirdschen Stiers in dunklen Höhlen

Blutrünstig geschmatzt und Menschen viel gepraßt

Im Dunst unflätiger Bedrohung.

Doch von Mondes wegen eingehüllt

Einem abendlichen Wandrer gleich im Schlafumhang,

Sprang im Schlaf ich über Klüfte hin,

Schritt von einem Fels zum andern.

Blind ging ich, indes

Der Wind der Freiheit mich antrieb,

Mich mit schrägem Regen peitschte.

Ich nahm das Stierhaupt ab vom mächtigen Fleisch und Knochen

Und lehnte es an eine Wand.

Ich schwang es wie ein Kämpfender der Wahrheit über dieser Welt:

Seht, da ist es!

Da ist die Kraushaarstirn, für die die Menge sich entflammt hat!



Und mit Grausen

Begriff ich, daß ich nicht gesehen war:

Daß es vonnöten, Augen auszusäen,

Daß für die Augen kommen muß ein Sämann!"

(Deutsch von Roland Erb, aus: Welinir Chlebnikow: Ziehn wir mit Netzen die blinde Menschheit. Berlin: Volk und Welt, 1984, S. 221)



Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 28. Juni - u. a.

(jour21) - Das erste Buch - Geburt von Rubens - Geburt von Rousseau - Erste Sozialversicherung in der Schweiz - Einweihung der Lötschberg-Bahn - Attentat von Sarajevo - Geburt von Jürg Federspiel - Amselfeld-Rede - Tod von Nicolas Hayek



