Nippelprotest in New York

#WeTheNipple gegen Zensur im Netz

(taz) - Über 100 Menschen protestierten nackt gegen die Zensur von weiblichen Nippeln auf Facebook und Instagram. Sie fordern Gleichberechtigung.



30 Jahre nach dem Tiananmen-Massaker

Die NYT zeigt bislang unveröffentlichte Fotos der Proteste

(piqd) - 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass auf dem Tiananmen-Platz mitten in Peking Hunderttausende wochenlang für politische Reformen demonstrierten. Sieben Wochen kampierten sie dort. Dann rollten die Panzer gegen die protestierenden Studenten und Bürger.



100 Jahre Citroën

Enten, Gangster, Göttinnen

Im Zentrum aller Sehnsüchte von damals und morgen: die DS

(faz€) - Citroën wird an diesem Dienstag 100 Jahre alt und hat der Automobilgeschichte viele außergewöhnliche Fahrzeuge geschenkt. Die Reise begann mit dem Typ A 10 HP in Paris.

Lektüre-Empfehlung Roland Barthes "Der neue Citroën" in "Mythen des Alltags", Frankfurt/M. 1981 (es 92 - Original 1957), S. 76ff.





Illegale Parteienfinanzierung?

Finanzamt entzieht CDU-nahem Verein die Gemeinnützigkeit

(tgs) - Der Verein "#cnetz" hilft der CDU beim Thema Digitalisierung, auch in der Rezo-Debatte. Nun hat er Probleme mit den Finanzbehörden, ähnlich wie zuvor Attac.



Kalenderblatt für den 4.6.2019

156. Tag des Jahres oder der 737.217. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 5. Juni - u. a.

Geburt von Adam Smith - Geburt von Federico García Lorca - Beginn des Sechstagekrieges - Attentat auf Robert Kennedy - Tod von Ronald Reagan - Schweizerisches Ja zum Schengen-Raum - Felssturz bei Gurtnellen - Ja zur Asylgesetz-Revision



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Jakob Michael Reinhold Len (1751 - 1792)

Wie mach ich es?

Wie mach ich es? wo heb ich Berge aus

Mich ihr zu nähern? wer kommt mir zu Hülfe?

O wär ich leicht wie Zefir, wie ein Sylphe,

Ach oder dürft ich in ihr Haus

Unmerkbar leise wie die Maus!

O wär ein Zaubrer da, mich zu zerschneiden, spalten

Mich tausendartig zu gestalten:

Gönnt er mir nur das Glück ihr Angesicht zu sehn,

In tausend Tode wollt ich gehn.

Die schwarzen Augen, deren süßes Feuer

Zu Boden wirft, was ihnen naht, der Schleier

Des unbezwungnen Geistes, der von jedermann

Anbetung sich erzwingt, auch wer ihn haßen kann.

Das holde Mündchen, das so fein empfindet,

So zärtlich liebet, das schalkhafte Kinn

Gebildt von einer Huldgöttin.

(Aus: Jakob Michael Reinhold Lenz: Gedichte, Berlin 1891, S. 158-159)



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

Aktualisierungen: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswert aktualisiert.



Folgende Newsletter werden von Rüdiger Dingemann ausgewertet:

bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.de



Für die Richtigkeit der zitierten Newsletter-Meldungen kann keine Gewähr übernommen werden. Das Urheberrecht an den Schlagzeilen der Meldungen liegt bei den jeweiligen Quellen.



Kultiviert werben?

Alle Informationen zum Werbeträger Perlentaucher finden Sie hier