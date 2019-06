Tod in Venedig

Abrechnung mit der Biennale

(mono) - Venedig, dieses untergehende, überlaufene, künstlich am Leben gehaltene Disneyland, ist der Inbegriff der kultivierten Dekadenz. Zur Biennale läuft das Kunstvolk alle zwei Jahre einer vergangenen Idee von Bedeutung nach und hat keinerlei Ideen für die Zukunft. Eine Abrechnung



Zum gestrigen Weltfahrradtag

Ein Auto ist eine Kriegserklärung

(dlfk) - Wer in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs ist, lebt gefährlich. Denn die meisten Autofahrern sähen Radfahrer als Hindernis, das sie am liebsten "wegrammen" würden, beklagt unser Redakteur Vladimir Balzer. Seine Forderung: Alle aus dem Verkehr ziehen! Eine Kolumne von Vladimir Balzer





TV-Interview

Philipp Hübl zur SPD

(3sat-video) - Kultuzeit-Gespräch mit dem Autor von "Die aufgeregte Gesellschaft" über den tiefen Fall der SPD.

<---Philipp Hübl. "Die aufgeregte Gesellschaft -Wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken"





Eigentum

"Grund / gesetzt?"

(3sat-video) - Seit 70 Jahren regelt das Grundgesetz unser Zusammenleben. In unserer Reihe widmen wir uns diesmal Art. 14: Eigentum.



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Hans Aßmann Freiherr von Abschatz (1646 - 1699)

Eine Landkarte

Ein Bürger dieser Welt lern auch die Welt erkennen/

Damit er iedes Land kan seine Heymat nennen.



Kalenderblatt für den 4.6.2019

155. Tag des Jahres oder der 737.216. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 4. Juni - u. a.

Tod von Casanova - Erste Schlacht bei Zürich - Eröffnung der Pilatus-Bahn - Tod von Wilhelm II. - Juan Peron wird Präsident - Massaker rund um den Tian'anmen-Platz



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

