(swr) - 27., 28., 29. und 31.05.2019, 15.55 Uhr



Nach Kommunalwahlen

Kommunalpolitk literarisch

(dlfk-audio - 7:59 min) - Landolf Scherzer



Hörbuch

"Der unbekannte Kosmos des Alexander von Humboldt"

(dlfk-audio -4:25 min) - rezensiert von Susanne Billig



Pollatscheks Kanon

Weltliteratur zum Mitreden

(hr2) - Mit Literatur kennt sich Nele Pollatschek aus - als Autorin, als Wissenschaftlerin und als passionierte Leserin. Für hr2-kultur stellt sie in einer neue Reihe große Romane vor - kurz und bündig werden sie (wieder) lebendig.



"Flammenwand"

Die Krise der Gegenwart erzählt in einer Liebesgeschichte

(dlfk-audio - 13:03 min) - Gespräch mit Marlene Streeruwitz

(3sat-video) - Marlene Streeruwitz' Roman ist eine kritische Bestandsaufnahme der Arbeit der jüngsten ÖVP-FPÖ-Koalition - die nur wenige Tage vor der Veröffentlichung scheiterte.

Unterwegs in Austenland

Ö1 - "Stolz und Vorurteil"

Eine Annäherung an Jane Austens populären Klassiker. Feature von Julia Reuter

Groteskes Absurdistan

Ein Auftrag für Otto Kwant"

Hörfunk-Gespräch mit Jochen Schmidt (9:25 min)

Buchkritik

"Berta Isla" von Javier Marías

Hörfunk-Rezension von Sigrid Löffler (4:52 min) - mehr hier

Wenn der Vater mit der Tocher

Hans Magnus & Theresia Enzensberger

geben das aktuelle Akzente-Heft heraus

Eine Zeitschrift wird zur Wunderkammer

Die Hölle, das sind wir

(orf) - Wenn Gerhard Roth Spannungsliteratur schreibt, dann ist das keine Krimi-Stangenware, sondern ein vielschichtiger Kriminalroman. Nun ist mit "Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier" der zweite Venedig-Roman rund um den Übersetzer Emil Lanz erschienen.

Gerhard Roths "Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier"

(WDR 3- 04:49 min) -Auf schmalem Grad zwischen Realität und Fiktion folgt der neue Roman von Gerhard Roth seinen Figuren durch die Lagunenstadt Venedig - hinein in einen Bilderstrudel, der alles verschlingt.

Gespräch

Ann Cotten: "Lyophilia"

(swr) - Katharina Borchardt im Gespräch mit Ann Cotten

Dienstag, 28.05.2019, 22.03 Uhr (Aufzeichnung vom 16. April 2019 im Literaturhaus Stuttgart)

Vom Autor gelesen

August Schmölzer: "Der Totengräber im Buchsbaum"

(swr) - 27., 28., 29. und 31.05.2019, 15.30 Uhr



Lesung

Hans Traxler liest "Mama, warum bin ich kein Huhn?"

(hr2) - Schon als Vierjähriger hatte Hans Traxler einen philosophischen Zugang zur Welt. Als Vertreter der "Neuen Frankfurter Schule" stellte er ihn in zahlreichen Cartoons und Illustrationen unter Beweis. Aufgewachsen ist Hans Traxler auf einem Bauernhof in Böhmen. Mit 17 verkaufte er seine erste Karikatur und zeichnet seither ohne Unterlass. Zu seinem 90. Geburtstag hat Hans Traxler nun seine Kindheitserinnerungen veröffentlicht. Der Autor liest selbst!





SWR- Buch der Woche

Benjamin Balint: "Kafkas letzter Prozess"

Rezension von Clemens Hoffmann.

Läuft in lesenswert Magazin am 26.05.2019



Ein harter Berlinroman

Johannes Groschupf: "Berlin Prepper"

(dlfk) - Walter Noack bereitet sich auf den Katastrophenfall vor. Als er nachts von hinten angegriffen wird, stürzt ihn das in eine Krise. Autor Johannes Groschupf schafft es, in "Berlin Prepper" gesellschaftliche Entwicklungen und Figuren zu verbinden.





+++ Kultur im Fernsehen +++

Capriccio heute (28.05.) um 22:00 Uhr [BR Fernsehen]

Wh. Nacht auf Mittwoch, 29.05.2019 um 04:50 Uhr [BR Fernsehen] + Sonntag, 02.06.2019 um 23:20 Uhr [ARD-alpha]

+ Auf der Lauer im Museum Der Fotograf Stefan Draschan

+ 70 Jahre Grundgesetz Die Schönheit der Demokratie

+ Schweinebraten und Champagnersoße Ali Güngörmüs Biografie

+ iederbairische Liebesgedichte Die Lyrikerin Verena Ullmann

+ Der weibliche bayerische Humor



Westart

Kulturmagazin im WDR Fernsehen (25.5.)

Wiederholung: Montag, 27. Mai 2019, 22.40Uhr

Westart: raus aus dem Fernsehstudio! Diesmal zu Gast im Kloster Dalheim bei Paderborn. Keine Mönche, dafür jede Menge geladene Gäste, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine großangelegte Ausstellung über Verschwörungstheorien früher und heute eröffnet. Es geht um Teufelsglauben, schädliche Kartoffelkäfer und giftige Kondensstreifen am Himmel. Und wie immer bei Westart um einen Blick auf die Kulturhighlights im Westen.



lesenswert im Fernsehen / QUARTETT (23.5.)

mit Denis Scheck, Insa Wilke, Iris Radisch und Ijoma Mangold

TV-Wiederholung 16. Juni um 10.10 Uhr in 3sat

und im Hörfunk 16. Juli 2019 um 22.03 Uhr in SWR2

Mit neuen Büchern von: Marlene Streeruwitz, Benjamin Balint, Geovani Martins, Maike Albath, Ian McEwan

Sonntag, 26.05.2019, 17.05 Uhr

Redaktion/Moderation: Katharina Borchardt



Nachruf

Judith Kerr ist tot

(3sat) - Das Kinderbuch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" machte sie in Deutschland bekannt, die Briten liebten ihre Geschichten um einen Tiger und Kater "Mog". Nun starb Judith Kerr mit 95 Jahren.

kulturradio - Judith Kerr im Gespräch

Kinderhörspiel

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kerr

(dlfk) - Anfang des Jahres 1933 kommen in Deutschland die Nazis an die Macht. Anna flieht mit ihrer jüdischen Familie in die Schweiz. Sie muss alle ihre Spielsachen zurücklassen. Zunächst wohnen sie in einem Gasthof am Zürichsee. Anna und ihr älterer Bruder Max freunden sich mit den Dorfkindern an.

