+++ Literatur im Fernsehen +++

lesenswert vom 25. April 2019

Denis Scheck im Gespräch

(swr) - mit Heinrich Breloer und Thomas A. Vilgis







Mutter-Tochter-Beziehung



Siri Hustvedt & Sophie Auster

(3sat-video) - erzählen von ihrem (gemeinsamen) Leben und das Selbstverständnis von Frauen.



+ ... Bücher im Radio

Buchkritiken von Deutschlandfunk & Deutschland Kultur in der täglichen Perlentaucher-Bücherschau ab 14.00 Uhr



+ Szczepan Twardoch "Wale und Nachtfalter"

Tagebuch vom Leben und Reisen

(dlfk-audio - 6:04min) " 'Wale und Nachtfalter' ist ein außergewöhnliches Denk- und Reisetagebuch. Große Erzählkunst - und zugleich ein lebenspralles Bild unserer Zeit. Szczepan Twardoch schreibt nicht nur aufregende Romane, sondern beobachtet die Welt intensiv, mit allen Sinnen und in unterschiedlichen Rollen: als Autor, als Vater und als Reisender in abenteuerlichen Weltgegenden. Sehr persönlich und stilistisch glänzend erzählt er von Krakau und Warschau, von Deutschland und seinen Autobahnen; vom Aufwachsen seiner Kinder; von Ernst Jüngers Haus in Wilflingen oder, ein Höhepunkt des Buchs, vom exotisch kargen Spitzbergen, dem seit langem großpolitisch begehrten Archipel im hohen Norden, wo sich die Dramen der menschlichen Existenz wie unter einem eisigen Brennglas zeigen." (Klappentext) + Mehr zum Autor in der Bücherschau



Lesungen

radioTexte - Das offene Buch

(br2 - 20min) - Sibylle Lewitscharoff, Büchner-Preisträgerin und eine der wichtigsten Stimmen der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft, ist in ihrer Heimatstadt Stuttgart dem Amokläufer Ernst Wagner auf der Spur. Eine Lesung im "Atlas deutscher Orte", den Georges-Arthur Goldschmidt, Tilman Spengler, Felicitas Hoppe. Angela Krauß, José F.A. Oliver und Ingo Schulze exklusiv für "radioTexte - Das offene Buch" auf Bayern 2 schrieben.



Nachtstudio

Der Weltforscher - Auf den Spuren von Leonardo da Vinci

(br2- 52 min) - Wir wissen viel über ihn. Und doch bleibt er seltsam geheimnisvoll: Leonardo da Vinci. Eine Spurensuche zum 500. Todestag des Renaissancekünstlers. - mehr in der Bücherschau

Abb. "Leonardo da Vinci (1452-1519) ist selbst in der an Genies nicht armen Renaissance noch eine Ausnahmeerscheinung. Diese nach neuestem Forschungsstand aktualisierte Jubiläumsausgabe zu seinem 500. Todestag ist das umfassendste Buch, das je über den Jahrtausendkünstler erschienen ist, und umfasst sämtliche Gemälde und fast 700 Zeichnungen. In zahlreichen ganzseitigen Detailvergrößerungen kann der Leser die feinsten Nuancen der Pinselstriche, die die Kunst revolutionierten, buchstäblich en détail studieren." (Klappentext)



"Man darf die Freiheit nicht preisgeben"

Schriftsteller Mahir Guven über Fanatismus

(dlfk) - Ein Bruderpaar in den Pariser Banlieues: Der eine geht in den

Dschihad, der andere kooperiert mit der Polizei. In seinem

gefeierten Debütroman "Zwei Brüder" geht Mahir Guven der Frage

nach, warum sich junge Menschen einer Ideologie unterwerfen.



Von Boétie bis Quinn

Protestliteratur früher und heute Aufrufe zur Revolte

(dlfk) - Klimawandel und Zukunftspolitik: Die junge Generation

protestiert wieder. Doch der Protest hat historische Vorläufer

- schon im 16. Jahrhundert riefen junge Leute zur Revolte auf.

Wir stellen vier Klassiker der Protestliteratur vor.



Kulturbrüche in Sri Lanka

"Die psychische Konstellation ist fragil"

(dlfk) - Die Schriftstellerin Sabine Scholl besuchte vor zwei Jahren Sri

Lanka. In dem Land haben viele die Traumata des Bürgerkrieges

noch nicht verarbeitet. Das zeigt sich unter anderem in dem

Umgang der Religionen untereinander.



Auferstanden aus der Ohnmacht

Johannes Fried: "Kein Tod auf Golgatha"

(dlfk) - Jesus starb nicht am Kreuz: Er war nur ohnmächtig und wurde

gerettet. Danach verbarg er sich im Exil. So provokativ anders

interpretiert der Mittelalterforscher Johannes Fried die

Auferstehungsgeschichte.



"Das Dritte Reich - es liebte dich"

Hermann Kurzke über seinen Vater

(dlfk) - In seinem neuen Buch thematisiert der Literaturwissenschaftler

Hermann Kurze die Rolle seines Vaters im "Dritten Reich", für

das er als Rüstungsforscher tätig war.



Georg Brunold (Hg.):

"Handbuch der Menschenkenntnis"

(dlfk) - Was ist der Mensch?



Andruck

Das Magazin für Politische Literatur vom 26. April 2019

Jasmin Siri: "Kampfzone Gender"

(dlf) - Warum der Begriff "Gender" politisiert und diffamiert wird

Jochen Veit: "Mein Bruder, mein Herz"

(dlf) - Die Schuld vom Lande



Mehr Hörfunk-Buch-Besprechungen

DLF-Rezensionen von A bis Z



Hörspiel-Vorschau - für den 15.05.2019

Honoré de Balzacs "Eugénie Grandet" (1/3 - 59 min)

(dlfk) - Für den Winzer Grandet zählen nur zwei Dinge: Sein Reichtum und seine Tochter Eugénie. Die ländliche Einfalt der Grandets wird mit dem modernen Habitus der Großstadt konfrontiert, als Cousin Charles aus Paris auftaucht.