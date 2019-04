Aktualisiert

+ Besondere Hörtipps

... für den Dienstag ...

22.03 Uhr -

"Aus der Traum?"

Durs Grünbeins Fragmente über das Schreiben und die Welt

Alexander Wasner im Gespräch mit Durs Grünbein

SWR2 - lesenswert Gespräch

... und für den 1. Mai

TV-Tipp : Rock+Pop around a the clock auf 3sat

18.20 Uhr -

"Als ich im Sterben lag (2/3)" Hörspiel nach Roman von William Faulkner

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler (Produktion: SWR 2019 - Ursendung)

18:30 Uhr

Ludwig Wittgenstein in Norwegen "Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch"

Von Kai Buchholz

SWR2 - Hörspiel am Feiertag DeutschlandfunkKultur - Hörspiel

." (12.30 Uhr dreh ) - Rathäuser verweigern die Auskunft, Polizeipressestellen mauern und der Reporterin wird der Zutritt zu städtischen Gebäuden verwehrt. Deutschland gilt als Land der Pressefreiheit, doch im Alltag von Lokaljournalisten sieht das oft anders aus. Wir haben für Sie interessante Texte und Materialien zumzusammengestellt: von Katharina Dodel"Tsunami der Unwahrheit" mee ) - US-Präsident Donald Trump hat nach einer Zählung der Washington Post die Grenze von 10.000 falschen und irreführenden Behauptungen in seiner bisher etwas mehr als zwei Jahre dauernden Amtszeit gesprengt. Die Frequenz der Falschaussagen des US-Präsidenten sei deutlich gestiegen, berichtete das Blatt am Montag. Die Zeitung verfolgt die Aussagen des US-Staatsoberhauptes in ihrem Faktencheck seit Beginn der Amtszeit. sz ) - Die Deutsche Welle startet einen Youtube-Kanal für Türkei - mit aufwendigem Coummunity-Management. Intendant Peter Limbourg über die Pläne. mee ) - Es gibt diese schönen Meme-Formate, in denen zuerst geschrieben steht, was Leute sagen. Und dann, was sie eigentlich damit meinen. Für die Medienbranche aktuell könnte dieses Meme ungefähr so aussehen: Was der Medien-CEO sagt: "Innovation ist wichtig, und wir können nur überleben, wenn wir experimentieren und neue Geschäftsmodelle finden!" Aber das ist nur die halbe Wahrheit und ein meist halbherziges Bekenntnis, wie Lena Timm, Gründerin des Media Lab Bayern, in einem MEEDIA-Gastbeitrag der Essay-Reihe "Werteorientiere Digitalisierung" feststellt. turi2 ) Gabor Steingart arbeitet von einer ehemaligen Berliner Bekleidungs-Boutique aus an seinem eigenen Medienreich. Im Video- und Podcast-Interview mit Peter Turi sagt der frühere Juniorverleger des "Handelsblatts", dass er ein weiteres Studio in bester Lage eröffnen und noch in diesem Jahr fünf bis zehn neue Podcasts starten will. Dafür sucht der Chef von bisher rund 20 Leuten 30 weitere Mitarbeiter. Bei der Frage nach der Finanzierung des Projekts wird Steingart ungewohnt schmallippig. Bisher stemmt er die Mio-Investition aus eigener Tasche und erteilt Werbe-Finanzierung eine schrof nr ) - Der ehemalige Molkereilehrling machte RTL groß. Jetzt wird er 80 - und teilt immer noch gerne aus. bb ) - "Audio Alliance" heißt die neue Produktionsfirma der Bertelsmann Content Alliance für Audio-Inhalte. Diese soll ab 1. Mai zentral alle Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote für deren sechs Partner entwickeln und produzieren. voll ) - Ein Essay von Ernst-Wilhelm Händler voll ) - Die Marktbedingungen, unter denen freie Schriftsteller arbeiten, schlagen sich in der Ästhetik nieder - und in der sozialen Zusammensetzung des Literaturbetriebes. Von Philipp Schönthaler dreh ) - Die Stiftung Freiheit der Presse vergibt jedes Jahr Auszeichnungen an Tageszeitungen und deren couragierte Reporterinnen und Reporter, die Missstände in der Bürokratie aufdecken. Mitte April wurde bekannt, wer die Preisträger sind. Hier ein Überblick über die ausgezeichneten Reporterinnen und Reporter und deren Artikel. Was uns besonders freut: Auch das Lokale kommt mal wieder groß raus, denn der dritte Preis geht an eine Regionalzeitung: mono ) - Im Europawahlkampf reißt die AfD ein Gemälde des französischen Malers Jean-Léon Gérôme aus dem Zusammenhang. Jetzt reagiert das US-Museum, dem das Bild gehört mee ) - Kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit hor ) - Im März waren es vor allem Teilnehmer des TV-Formats "Der Bachelor", die in Sachen Instagram-Reichweite ordentlich zulegen konnten. Im April gilt das für die Pro-Sieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel": Die Top 4 der wachstumsstärksten deutschsprachigen Instagram-Kanäle belegen allesamt Teilnehmerinnen aus Heidi Klums Model-Rekrutierungsmaschine. Das geht aus der exklusiv für HORIZONT Online erstellten Analyse von InfluencerDB hervor. nzz ) - Les Murray erlangte insbesondere mit seinem Versepos " Fredy Neptune " Weltgeltung ( Schecks Kanon (78) : "" ), ist 80-jährig . Der aus bescheidensten Verhältnissen stammende Lyriker galt lange als Anwärter auf den Literaturnobelpreis - mehr über Murray in der Bücherschau (30.4.) UN ) - Am 30. April findet zum siebten Mal der Internationale Tag des Jazz statt. Menschen in über 190 Ländern der Welt feiern im Rahmen von tausenden Konzerten, Bildungsaktivitäten und Filmvorführungen die universelle Bedeutung des Jazz. Ein All-Star Konzert im Melbourne Konservatorium in Australien ist der Höhepunkt der weltweiten Feierlichkeiten. In Deutschland finden Konzerte und Filmabende in Berlin, Bremen, Hamburg, München, Schwerin, Stuttgart und weiteren Städten statt. JazzZeitung ) - 2012 wurde am 30. April erstmalig der International Jazz Day gefeiert. Der von der UNESCO ins Leben gerufene Feiertag des Jazz sollte der künstlerischen Bedeutung des Jazz und seiner weltweiten Auswirkung auf die kulturelle Entwicklung huldigen. Auch sollte zum Dialog angeregt werden, vermutlich zwischen den Jazzern und der "Außenwelt".