Aktualisiert

+

+

+ Literatur im Fernsehen heute

23.15 Uhr



SWR Fernsehen

Denis Scheck im Gespräch mit

Herta Müller und Peter Wohlleben

Denis Scheck im Gespräch mitHerta Müller und Peter Wohlleben Abb. (c) - SWR, Alexander Kluge: Schriftzug vor dem Palais Biron







+ Der besondere Hörtipp heute





23.03 Uhr

SWR2 -

NOWJazz "Auf dem Hochseil"

"Der britische Pianist Django Bates" Von Hans-Jürgen Schaal







." (12.00 Uhr t-o ) - Die britische Polizei hat nach eigenen Angaben den Wikileaks-Mitgründer Julian Assange verhaftet. Er sei an der Botschaft Ecuadors verhaftet worden. Dort hatte er sich jahrelang ins Exil geflüchtet. mee ) - Eine von Russland finanzierte Agentur hat das Exklusiv-Video von Assanges Verhaftung PresseBox ) - Digitalisierung ist eine Entwicklung, bei der die Einführung neuer Technologien, die traditionelle Weise der wirtschaftlichen und sozialen Kooperation und Produktion sowie Interaktion stark verändert. Wir erleben neue Formen der Erfüllung von Aufgaben, neue Technologien, und in der Wirtschaft ändern sich Produktionsprozesse. Vieles wird beschleunigt, manches wird für den Menschen gefühlt komplizierter, aber auch deutlich schneller. np ) - Die rechte Regierung in Wien will die Anonymität im Internet stark einschränken. Wer in Foren postet, soll künftig dem Betreiber seinen Namen und seine Adresse verraten müssen. Wir veröffentlichen den umstrittenen Gesetzesentwurf im Volltext sz ) - Das russische Parlament stimmt über ein Gesetz für ein "souveränes Internet" ab. Eine zentrale Stelle soll Webseiten blockieren können. Oppositionelle halten diese Pläne für Zensur. Ob sich ein russisches Netz so einfach kontrollieren ließe, ist aber unklar. kata ) - Die Mehrheit der deutschen Journalisten ist nicht konservativ, das belegen zahlreiche Umfragen. Die Medien seien links, heißt es deshalb oft. Stimmt das? Nein. Die Behauptung ist wissenschaftlich nicht haltbar und zeigt, wie aus korrekten Daten Falschmeldungen erzeugt werden. Von SEBASTIAN HAUPT kon ) - Sie ist aufgewachsen mit zwei Zeitungen und der Prämisse, dass Geld nicht alles ist im Leben. Berufswunsch: Journalistin. Heute ist unsere Autorin 22 Jahre alt, Studentin an der HdM und um einige Illusionen ärmer. Schnörkellos erklärt sie, warum sie dem Journalismus den Rücken gekehrt hat - und jetzt PR macht. Von Nele Günther fr ) - Viele Regionalzeitungen in den USA kämpfen ums Überleben. Nun könnte ihnen ein Hedgefonds den Todesstoß versetzen piqd ) - Michaela Haas, die auch hier auf Piqd vertreten ist, hat ein ausgesprochen spannendes Interview mit der Leseforscherin und Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf geführt mee ) - "Globale Gesellschaft" heißt das nun gestartete Projekt von Spiegel Online, bei dem gesellschaftspolitische Herausforderungen in Asien, Lateinamerika, Europa und Afrika im Fokus stehen sollen. Die Hamburger möchten auf diese Weise ihre Auslandsberichterstattung stärken. Unterstützung gibt es von der Stiftung von Bill und Melinda Gates. sz ) - Schriftsteller haben schon immer auch über sich selbst geschrieben. Neuerdings wandeln sie jedoch gern auf einem besonders schmalen Grat zwischen Fiktion und Realität zeit ) - Angela Merkel hängt Emil Nolde ab. Damit kommt sie der neuen Sehnsucht nach einer besenreinen Kunst entgegen. faz ) - Er ist nicht nur Schriftsteller sondern auch Romancier, Essayist und Literaturwissenschaftler. Claudio Magris stellt beharrlich die Frage nach der Wahrheit. Von Jürg Altwegg tgs ) - Triest als europäischer Palimpsest - Triest ist für ihn eine Art Schicksal. Ein schwarzes Loch der Geschichte, dessen Absorptionskräfte zermürbend wirken können, aber auch eine Gemengelage, deren Energien erfrischend wirken. Claudio Magris hat die Hafenstadt an der Adria, in der er 1939 geboren wurde, zu unterschiedlichen Zeiten seines Lebens auf beide Weisen erlebt: als schlecht durchlüftete "Abstellkammer der Zeit" - und als intellektuellen Geräteschuppen eines Europa, dessen Werkzeuge nur darauf warten, auch von anderen Regionen in die Hand genommen zu werden. Gregor Dotzauer - - tgs ) - Ein Autor, der mit Urteilen nicht geizt: Zu seinem 75. Geburtstag erinnert sich Hans Christoph Buch an die Literaten, die seine Wege gekreuzt haben. Klaus Hübner - Sein " Tunnel über der Spree . Traumpfade der Literatur." erschien in diesem Frühjahr- taz ) - Nicht erst wegen der Geschäftsführerbesetzung krachte es in der sächsischen Landesmedienanstalt. Nun soll versöhnt werden.