Glyphosat, Buzzfeed vs. KfW, Geld-Umarmung

(dlf) - Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Reinhard Grindel, ist zurückgetreten - das ist ein Thema der Kommentare. Diskutiert werden außerdem Inhalt und Aussagekraft der neuen Kriminalitätsstatistik.

Gesinnungsästhetik, Klassenliebe & Meinungspfosten

Ungeordnete Bemerkungen zu Anke Stellings "Schäfchen im Trockenen"

(bgl) - von Gregor Keuschnig: "'Man kann auch Journalist werden, um Macht zu erreichen, Schreiben muss nicht zwangsläufig Ausdrucksmittel gebeugter Figuren und stotternder Redner sein, es kann auch betrieben werden, um Pflöcke einzuschlagen, Meinungspfosten, Deutungspfeiler.' " So Resi an einer Stelle. Wie Recht sie hat. All diese Meinungspfosten. Und am Ende wird dann wieder der Bedeutungsverlust des Feuilletons, der Literaturkritik und eben - leider - auch der Literatur beklagt. Dabei wollen doch alle nur das Beste."



"abgrund" an der Schaubühne Berlin

Gesellschaftsdiagnose wird zum Psychothriller

(dlfk) - "Abgrund" ist nach "status quo" das zweite Stück von Maja Zade, das an der Schaubühne inszeniert wird und am Dienstag Uraufführung hatte. Ein Inszenierung voller Effekte, sagt unsere Kritikerin Barbara Behrendt.

"Hamlet" in Aarau

(nt) - Kantonstheater Aarau - Sibylle Berg inszeniert ihre ganz eigene,

starbesetzte Shakespeare-Parodie

"Ansichten eines Clowns" in Mannheim

(nt) - Nationaltheater Mannheim - Der russische Regisseur Maxim Didenko

bietet große Bildmagie mit Heinrich Böll

"Werwolf" in Saarbrücken

(nt) - Saarländisches Staatstheater - Bettina Bruiniers Uraufführung der

"Mythengroteske" von Rebekka Kricheldorf in Saarbrücken

"The Nation" in Frankfurt

(nt) - Schauspiel Frankfurt - David Bösch inszeniert die deutschsprachige

Erstaufführung von Eric de Vroedts Theaterthriller

"Der Menschenfeind" in Berlin

(nt) - Deutsches Theater Berlin - Anne Lenks präzise Inszenierung des

Stücks von Molière

"Endstation Sehnsucht" in Wien

(nt) - Volkstheater Wien - Pinar Karabulut befreit Tennessee Williams'

Stück aus seiner ikonischen Erstarrung

"I love you, goodbye (The Brexit Edition)" in Berlin

(nt) - HAU Berlin - Gob Squad üben schon einmal für den Abbruch der

deutsch-britischen Beziehungen

"Farm Fatale" in München

(nt) - Münchner Kammerspiele - Philippe Quesne probt die Wiedergeburt nach

dem Öko-Kollaps



Ost-Identitäten

"Der Osten ist keine karibische Insel voller Kannibalen"

(dlfk) - Die Stimmung in den ostdeutschen Ländern sei heute kaum besser als in der Nachwendezeit, findet Journalistin Hanna Hünniger. Die Versuche von CDU und SPD, vor den Landtagswahlen Stimmung für sich zu machen, haben für sie einen faden Beigeschmack.

Fotoband

Roger Melis: "Die Ostdeutschen

Fotografien aus dem Nachlass, 1964-1990; Hg. von Mathias Bertram"

"Neues aus einem "stillen Land" - zehn Jahre nach dem vielbeachteten Fotobuch "In einem stillen Land" von Roger Melis (1940-2009) versammelt der Band "Die Ostdeutschen" neue, weitgehend unbekannte Fotografien aus dem Nachlass des Mitbegründers und Förderers der ostdeutschen Autorenfotografie. Melis verstand sich als Chronist seines Landes und begann bereits Mitte der 1960er Jahre, Ereignisse des öffentlichen und privaten Lebens in Fotografien zu dokumentieren. Der Band enthält zwölf Bildserien, die, beginnend mit Szenen von einer Militärparade am Tag der Befreiung 1965, über 25 Jahre hinweg bis zur Feier der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 führen." (Klappentext)