Böhmermann &Merkel, Polizeiinterview, Zitat ohne Verstand

(6vor9) - von Lorenz Meyer

Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 2. April 2019, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden die politische Lage in der Türkei nach der Kommunalwahl und die Vorschläge zur Neuordnung der Organspende.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 14.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 2.4.2019



Our Favorite Literary Hoaxes

(nyt) - In honor of April Fools' Day, we've collected some of the best book frauds from the last 100 years.



Lesefest Literasee in Bad Aussee

Lterarische Wahrheitssuchen und Weltbeschreibungen

(stand) - Am Sonntag Nachmittag ging die fünfte Ausgabe von Literasee 2019 in der "Wasnerin" zu Ende Ob prächtiger Sonnenschein literarischen Veranstaltungen, die meist indoor stattfinden, zu- oder abträglich ist, ist leider keine Frage. Aber so stabil schön die Wetterlage an diesem vergangenen Literasee-Wochenende in Bad Aussee auch war, so stabil war auch das Interesse des Publikums, das in der "Wasnerin" von Freitag bis Sonntag insgesamt sieben Lesungen und literarischen Gesprächen mit beachtlicher Begeisterung lauschte. Und die übergeordnete Klammer dieses Dichterinnen- und Dichterfestivals, das heuer zum fünften Mal stattgefunden hat - "Zustandsbilder der Welt" - konnte die hochkarätige Veranstaltung locker einlösen. -



Bologna's Guest of Honor is Switzerland

Joie de Lire is Among the Big Three

(pp) - The 2019 Bologna Children's Book Fair is open, and the Swiss publisher Francine Bouchet says a key value is in being able to 'develop the imagination and sense of observation.'



Euregio-Schüler-Literaturpreis 2019

Hugo Horiot gewinnt mit "Der König bin ich"

(bb) - Der französische Schriftsteller Hugo Horiot erhält für "Der König bin ich" (Hanser Berlin) zusammen mit seinen Übersetzern ins Deutsche und Niederländische den Euregio-Schüler-Literaturpreis 2019. Entschieden hat dies eine Schüler-Jury.



Neuer Auftritt

Netzwerk Literaturgebiet Ruhr

(bb) - Das im vergangenen Jahr gegründete Netzwerk literaturgebiet.ruhr will stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken − heute wurde das neue Logo und der Claim präsentiert



Für immer bereit

Die DDR in 250.000 Einzelaufnahmen

Harald Hauswald arbeit an seinem Archiv

(dlfk) - Bis 1990 dokumentierte Hauswald den DDR-Alltag. Nun wird sein Archiv gesichtet. Ein Mammutprojekt, denn Notizen hat er sich nie gemacht, um der Stasi keine Informationen zu liefern. <-Cover: Harald Hauswald: "Vor Zeiten- Alltag im Osten - Fotografien 1976-1990" Hg. Mathias Bertram