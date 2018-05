"Zur Bändigung der revolutionären wie der barbarischen Instinkte hat Kultur seit je beigetragen." ( kl ) - Engagement ist leicht zu messen. Plattformen wie Facebook und Youtube haben massig Nutzerreaktionen wie Klicks, Scrollgeschwindigkeit, Likes, Sehdauer von Videos, Kommentarfrequenz. Doch auf diese Art gemessenes Engagement korreliert im Netz selten mit Wahrheit, gesellschaftlicher Integration, konstruktiven Diskurs oder Empathie. Diese Erkenntnis kommt nun langsam im Mainstream an - dank einiger neuer Empirie etwa zu YouTube. Nun macht sich etwas Ratlosigkeit breit. Okay, kurzfristige, impulsive Reaktionen sind eine schlechte Währung für Relevanz. Doch was ist die Alternative? Was soll man denn stattdessen messen? von Konrad Lischka, dlf ) - Der WDR hält sich mit Stellungnahmen zu seiner "#MeToo-Affäre" sehr zurück. Die @mediasres-Redaktion hat bislang vergeblich versucht, ein Interview zu den Belästigungsvorwürfen zu bekommen. Sollte dies Strategie des Senders sein, so meint der PR-Experte Günter Bentele, so wäre sie "sicherlich schlecht". ipcl ) - Heute gibt es endlich Antworten auf einige drängenden Fragen von Fotografinnen & Fotografen zur DSGVO (siehe unten). Mein Artikel zu den möglichen Auswirkungen der Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ab dem 25. Mai 2018 auf weite Bereiche der Fotografie hat für etwas Wirbel gesorgt. Zwar gilt die DSGVO bereits seit fast 2 Jahren. Auch gab es schon vorher einige Artikel von Kollegen, die die möglichen Auswirkungen auf Öffentlichkeitsarbeit und Fotografie skizzierten & Änderungen bzw. Klarstellungen durch den Gesetzgeber anmahnten. Doch erst kurz vor Ultimo wird offenbar auch dem Letzten klar, dass er sich endlich um Datenschutz kümmern muss. dlfk ) - Jahrzehntelang galt der Text von Goethes "Urfaust" als verloren, bevor er 1887 im Nachlass einer Weimarer Hofdame als Kopie gefunden wurde - um sogleich wieder zu verschwinden. Erst am 8. Mai 1918 konnte der "Urfaust" in Frankfurt am Main uraufgeführt werden. fr ) - Hans Magnus Enzensbergers Literaturgeschichte in 99 Vignetten ist eine Mentalitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts. faz ) - Er starb am Wochenende in seinem Heimatort Sulzbach/Saar, wie der Saarländische Rundfunk berichtet.Er wurde 1927 geboren, arbeitete zunächst als Volksschullehrer, seit 1974 als freier Schriftsteller. Neben literarischen Texten und Übersetzungen brachte er Mitte der sechziger Jahre die Erfahrungen des experimentellen Autors ins 'Neue Hörspiel' ein und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Erneuerer dieser Radiogattung. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Marburger Literaturpreis, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden und 1994 mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis. ltk ) - Zum Tod des Schriftstellers Ludwig Harig. Von Peter Mohr nzz ) - als schlage man sich mit dem Hammer auf den Daumen. presse ) - mit seinem Prosaband "Die saarländischen Freunde. Ein Lesebuch über die gute Art zu leben und zu denken." Harig wurde vielfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Heinrich-Böll-Preis und dem Stadtschreiber-Literaturpreis des ZDF und der Stadt Mainz. ltk ) - Marcel Reich-Ranicki 2007 zum achtzigsten Geburtstag Harigs - sz ) - Er war der Marathonmann der deutschen Literatur, das Unterwegssein hat sich tief in sein Schreiben gesenkt. Nun ist der Autor, der auch ein großer Briefeschreiber und mutiger Abenteurer war, im Alter von 86 Jahren gestorben. Von Alex Rühle -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mdr-video ) - D er Historiker Frank Vorpahl auf den Spuren Georg Forsters, der 1772 gemeinsam mit James Cook um die Welt segelte. "Er ist eine der faszinierendsten Figuren der deutschen Geistesgeschichte. Er war Weltumsegler, Revolutionär, Freidenker, Naturkundler und Philosoph. Sein Leben ist so dramatisch wie reich, schon als junger Mann war er als Mitreisender bei James Cooks zweiter Weltumseglung dabei, als Revolutionär rief er die Mainzer Republik mit aus und organisierte - per Haftbefehl gesucht und von der vernichtenden Reichsacht bedroht - vom revolutionären Paris aus den Schutz der belagerten Stadt. Kein Wunder, dass er vor diesem Erfahrungshintergrund die Welt in vielem anders sah als seine Zeitgenossen. Seinen frühen Tod fand er in Paris, er starb ausgezehrt an einer Krankheit, um ihn herum tobte gerade der Terror der Guillotinen."-