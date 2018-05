Zitat des Tages

"Die Kunst findet erst durch die Mittelmäßigen ihre Grenzen." (Verdi)



Heute u. a.:

Springer wächst, geht und bleibt

Umsatz-Wachstum & schnellen Türkei-Ausstieg.

(turi2) - Springer wächst im 1. Quartal um 6,9 % und setzt 773,5 Mio Euro um. Die Anzahl der Mitarbeiter steigt um 525 bzw. 3,4 % auf 16.123. 70,1 % der Konzernerlöse stammen aus dem Digitalgeschäft. Es liefert 80,3 % des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Die digitale Stärke sei erfreulich, auch die journalistischen Angebote entwickeln sich positiv, sagt Konzernchef Mathias Döpfner bei der Telefonpressekonferenz des Verlags.



Konferenz i/o

Google will zu den Guten gehören

(sp) - Wenn es nach Google geht, sollen Smartphone-Nutzer künftig nicht mehr, sondern weniger Zeit mit ihrem Handy verbringen. Eine neue Android-Version, ein verbesserter Assistant und sehr viel künstliche Intelligenz sollen dabei helfen.



Wie erinnern wir uns?

(zeit) - Heute vor 73 Jahren wurde Nazideutschland durch die Alliierten befreit. Für uns ein Anlass, Sie zu fragen: Wie wird in Ihrer Familie über die NS-Schuld gesprochen? Von Ann-Kristin Tlusty

"Lesen gegen das Vergessen"

Erinnerung an Bücherverbrennung durch die Nazis

(fr) - Zum 85. Mal jährt sich die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten. Mit einer Lesung auf dem Frankfurter Römerberg soll den verbotenen Autoren gedacht werden.

Dreyblatt gestaltet Münchner Mahnmal zur Bücherverbrennung

(nsd) - Der US-amerikanische Künstler Arnold Dreyblatt soll das Mahnmal zur Bücherverbrennung am Münchner Königsplatz in unmittelbarer Näher des NS-Dokumentationszentrums gestalten. Sein Entwurf (s. Abb.) mit dem Titel "Die Schwarze Liste" hat sich in einem 2017 ausgeschriebenen Wettbewerbsverfahren durchgesetzt. Heute hat der Kulturausschuss beschlossen, dem Urteil der Jury zu folgen und Dreyblatts Entwurf zu realisieren.



Startet im Spätsommer

Reporterfabrik

(jour) - Seit der Ankündigung vor mehr als einem Jahr ist es still geworden um die Reporterfabrik. Doch das heißt nicht, dass sich nichts getan hat. Im Gegenteil. Nach der technischen Einrichtung der E-Learning-Plattform geht es jetzt um die Fertigstellung der Workshops. Im Sommer geht's los.



Kurzmitteilungen

Auslaufmodell SMS

(stat) - Zehn Milliarden SMS haben die Deutschen laut Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr verschickt, das entspricht einem Rückgang von rund 21 Prozent. Das Kurznachrichtenvolumen ist seit 2013 stark rückläufig. 2012 waren es mit 59,8 Milliarden noch fast fünfmal so viele Kurznachrichten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die SMS ein rasantes Wachstum hingelegt. Der deutliche Rückgang ist vor allem der mittlerweile flächendeckenden Verbreitung von Smartphones und der damit einhergehenden Nutzung von Messenger-Apps wie WhatsApp geschuldet.



Die Bundeswehr bei der rp18

Eine Chronologie. Und ein paar Fragen

(18.re) - Vor der re:publica 2017 interessierte sich die Bundeswehr für eine "Eventfläche" und oder eine "Walking Promotion". Dabei sollte das "Projekt Digitale Kräfte" im Vordergrund stehen sowie die "Neuaufstellung der BW als Arbeitgeber", bei der die BW "sehr gezielt um IT-Kräfte" wirbt. Die BW startete im April 2017 eine neue Organisationseinheit, die sich dem Thema "Sicherheit im Cyber- und Informationsraum" widmen sollte. Alle Zitate stammen aus den Mails der Bundeswehr an unser Partnermanagement.

"Teile des Teams kurz vor dem Zusammenbruch"

(mee) - re:publica-Macher zur Debatte ums Bundeswehr-Hausverbot



"Reconquista Internet"

Aktion gegen rechten Hass im Netz

(ff) - Satiriker Jan Böhmermann hat zur "Rückeroberung des Internets" aufgerufen. Mehr als 50.000 schlossen sich bislang "Reconquista Internet" an, um Hass im Netz etwas entgegenzusetzen. Doch es gibt auch Kritik.



Onlineportal watson.de

Angriff aus der Werbebranche

(dlf) Deutschlands größter Werbevermarkter Ströer versucht schon seit einigen Jahren mit journalistischen Inhalten Geld zu verdienen. Mit watson.de hat Ströer ein Nachrichtenportal für junge Leute geschaffen - und will Bento, ze.tt und co. Konkurrenz machen.



Es geht ums Geld

Frau Grütters & der Freiraum

(bgl) - Wenn man auf die Webseite der "Staatsministerin für Kultur und Medien" geht, erkennt man sehr schnell, worum es wirklich geht: Ums Geld. Genauer: Um 1,67 Milliarden Euro für die Kulturförderung 2018, die, so die Ministerin "ein starkes Zeichen für die Kultur als Grundlage unserer offenen, demokratischen Gesellschaft" bilden. Von Gregor Keuschnig



Der tägliche Medien-Donald

Iran-Atomabkommen

Donald Trump & sein Sprengkommando

(fr) - 1. UpdateMit dem Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran zerstört der US-Präsident das wichtigste Erbe seines Vorgängers. Er will den Showdown - notfalls auch militärisch.

Fall Stormy Daniels

(faz) - Trump-Anwalt soll Geld von russischem Oligarchen erhalten haben



Die Unvernünftigen geben auf

Wie die Buchblogger-Szene sich emanzipierte & dann trivialisierte

(uibk) - Einige persönliche Bemerkungen zum autodidaktischen Schreiben über Literatur von Lothar Struck



Immer sagen, was man denkt!

Johann Gottfried Seumes "Leben"

(fr) - Die Autobiographie von Johann Gottfried Seume ist erstmals vollständig erschienen.

Johann Gottfried Seume wollte dieses Buch nicht schreiben. Bereits als 33-Jähriger wurde er zwar aufgefordert, sein Leben zu erzählen. Aber er glaubte, im achtzigsten Jahr wäre es noch früh genug, mit einer Autobiographie zu beginnen. Seume wurde allerdings bereits in seinen Vierzigern krank. Anfang 1808 glaubten seine Freunde bereits, dass er binnen Tagen sterben werde. "Mir gehts erbärmlich", schrieb er an seinen Verleger Johann Friedrich Cotta, "es scheinen sich 36 000 Krankheiten verschworen zu haben, mich diesen Sommer nieder zu travaillieren. Gelingts, nun so ist Feyerabend."- siehe auch die Bücherschau