"J" ( turi2 ) - Cambridge Analytica hat die Daten von Facebook-Nutzern offenbar länger gespeichert, als bisher bekannt gewesen ist, berichtet der "Guardian". Facebook habe die Datenanalyse-Firma seit 2015 immer wieder aufgefordert, illegal ausgewerteten Daten zu löschen. Cambridge Analytica habe zwar die Rohdaten gelöscht, jedoch die für Mikrotargeting viel wertvolleren Vorhersagemodell zu u.a. psychologischen Gruppierungen in der Bevölkerung weiterhin gespeichert und für den US-Wahlkampf von Donald Trump genutzt. Facebook habe erst im April 2017 eine verbindliche Zusage zur kompletten Löschung erhalten. taz ) - Viele Redaktionen verbreiten Meldungen der Polizei - unhinterfragt. Dass Skepsis angebracht ist, haben erneut die Demos am 1. Mai gezeigt. Von Marcus Engert sl ) - und Internet-Hoffnung am Horizont sz ) - Er ist Chefarzt, Hirnforscher, Sachbuchautor und ein sehr gefragter Gast auf Podien und in Talkshows. Manfred Spitzer propagiert eine äußerst simple These: Das Internet zerstört unser Leben. zeit ) - Vieles, was uns das Netz gebracht hat, hätte gut in die Theorie des Philosophen gepasst. Heute sollten Clickworker und Uber-Fahrer Marx lesen. nzz ) - "Ich bin ich", lautet die Botschaft, mit der Sprayer um "Fame" kämpfen. Allerdings, lesen können das nur Eingeweihte. stand ) - HME versucht sich an einer Porträtreihe über Dichterinnen, Autoren und Intellektuelle, die das 20. Jahrhundert erlebten Selten genug sind Schriftsteller wirklich gute Leser. Stil, Sprache, Eigenheiten, Vorlieben, unterschiedliche Herangehensweise, gänzlich andere Charakterzeichnung verhindern allzu oft eine ausgewogene Darstellung. Auch wenn kluge literarische Essays von Ulrike Draesner oder Anna Mitgutsch sogleich als Gegenargument ins Feld geführt werden können. Auch wenn in Großbritannien und in den USA eine nicht so kleine Zahl namhafter Autorinnen und Autoren auch namhafte Rezensenten waren. bgl ) - was er im kurzen Vorwort auch gar nicht bestreitet. Nur elf Frauen? "Bitte wenden Sie sich an das Patriarchat." Warum ausschließlich Schriftsteller? Hier kenne er sich einigermaßen aus. Zu eurozentristisch? An "Abzählungsroutinen" möchte er sich nicht beteiligen .... von Lothar Struck - mehr in der Bücherschau nzz ) - Der Schriftsteller Adolf Muschg denkt über die Osterbotschaft nach und gerät dabei auf Abwege: Sie führen ihn zurück zu unerledigten Geschäften mit Mutter und Vater. zeit ) - Selten waren rechte Intellektuelle so wirkmächtig wie heute. Das liegt auch am Schweigen der Linken. Wo sind sie - jetzt, wo sie gebraucht werden?Von Jana Hensel faz ) - Er starb am Wochenende in seinem Heimatort Sulzbach/Saar, wie der Saarländische Rundfunk berichtet.Er wurde 1927 geboren, arbeitete zunächst als Volksschullehrer, seit 1974 als freier Schriftsteller. Neben literarischen Texten und Übersetzungen brachte er Mitte der sechziger Jahre die Erfahrungen des experimentellen Autors ins 'Neue Hörspiel' ein und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Erneuerer dieser Radiogattung. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Marburger Literaturpreis, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden und 1994 mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis. - sz ) - Er war der Marathonmann der deutschen Literatur, das Unterwegssein hat sich tief in sein Schreiben gesenkt. Nun ist der Autor, der auch ein großer Briefeschreiber und mutiger Abenteurer war, im Alter von 86 Jahren gestorben. Von Alex Rühle -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fr ) - US-Präsident Donald Trump wird den Atomdeal mit dem Iran aufkündigen, deutet sein Anwalt Rudy Giuliani an. Trumps Mitarbeiter sollen einen privaten Geheimdienst für eine Schmutzkampagne angeheuert haben.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk-audio - 13:06 Min) - Der preisgekrönte französische Roman über den "Anschluss" - nt ) - Volker Lösch versetzt den Fallada-Roman mit prekären Geschichten von heute nt ) - Anselm Weber inszeniert drei Monodramen von Wilhelm Genazino, Olga Grjasnowa und Teresa Präauer nt ) - Sebastian Nübling und das junge theater basel erkunden in Zürich die Unterwelt der Mode-Industrie nt ) - Philipp Preuss geht mit Peter Handke im Staatstheater Braunschweig spazieren nt ) - Alexander Eisenach lässt das Ibsen-Personal in Hannover im Zug sitzen und Aristophanes und Nietzsche rezitieren nt ) - Das Open Border Ensemble der Münchner Kammerspiele geht unter Jessica Glauses Regie auf mobiler Bühne in die Stadt nt ) - Das Berliner Theatertreffen 2018 von außen betrachtet - Gastautorin Paula Irmschler über Frank Castorfs siebenstündigen "Faust"-Trip nt ) - Das Berliner Theatertreffen 2018 von außen betrachtet - Gastautor Kevin Kühnert über Didier Eribons und Thomas Ostermeiers "Rückkehr nach Reims" faz ) - Am ersten Wochenende des Berliner Theatertreffens wird Karin Henkel mit dem Theaterpreis geehrt. Frank Castorf inszeniert "Faust" - und alle reden über die Zukunft der Volksbühne.Heiliger Ernst & teuflischer Spaß dlfk ) - 1/4 - Von Werner Klüppelholz - Teil 2 am 15.05.2018)Die Ursachen des Aufstands und wie sich die Komponisten mit Werken (oder Wurfgeschossen) in die Bewegung einreihten.