." (12:30Uhr mee ) - Die immer dynamischer voranschreitende Digitalisierung hat die Medienbranche 2017 mehr denn je durchgerüttelt. Nur noch Medienkonzerne, die konsequent auf den Zukunftsmarkt Internet setzten, sind von der Börse in den vergangenen 12 Monaten belohnt worden. In der TV-Industrie zeigt sich mehr denn je, wie die veränderten Fernsehgewohnheiten - weg vom linearen TV, hin zu Netflix, Amazon & Co. - den traditionellen Sendergruppen zusetzten. Verlage wurden unterdessen für ihre beherzte Digital-Expansion belohnt. Ein Blick auf die Börsenentwicklung der höher kapitalisierten deutschen Medienkonzerne. faz ) - Der 34. Chaos Communication Congress eröffnet in Leipzig und zieht eine Zwischenbilanz. Auf dem Messegelände herrscht vier Tage lang "erhöhter Revolutionsbedarf". bb ) - Die Verschiebung von öffentlichem Eigentum in private Taschen geht munter weiter: Nachdem die Trump-Administration große Flächen aus dem Naturschutzgebiet wieder privater Nutzung zugeführt hat, ist jetzt das Internet dran: die Aufgabe der Netzneutralität ist ein Schritt zur Privatisierung des Webs. futur ) - In einem seiner seltenen Interviews geht der ehemalige US-Präsident auf die Folgen des Internets für die Gesellschaft ein. turi2 ) - Google plant eigene Filialen namens Experience Stores, schreibt der Google Watchblog. Die ersten Filialen sollen in Indien öffnen, der Konzern will sein Konzept dort testen. In den Experience Stores will Google nicht nur seine Produkte und passendes Zubehör verkaufen, sondern sie auch bewerben und erklären. Das Konzept erinnert an Apples Läden, die ebenfalls aufs Erlebnis bauen. Google hat in der Vergangenheit bereits mehrmals Popup-Stores eröffnet, um neue Produkte vorzustellen. gue ) Was Frau Kelek gesagt oder gemeint hat & worum es wirklich geht ... sp ) - Die Koordinaten des Politischen sind verrutscht, und die Versuche, die neue Realität mit dem alten Denken zu verbinden, sind bestenfalls kontraproduktiv. mee ) - "Werteschwund, Tabubrüche und Grenzverschiebungen" sp ) - Zum Ende ihrer Amtszeit als ARD-Vorsitzende blickt Karola Wille kritisch auf ihr Schaffen - und bedauert, dass sie den Disput mit den Zeitungsverlegern nicht beilegen konnte. dlfk ) - In Polen ist das Absurde zur Normalität geworden, kritisieren die Künstler des "Clubs polnischer Versager". Doch was tun Satiriker, wenn die politische Realität selbst zur Realsatire wird? Sie gründen selbst eine Partei: die "Polnische Partei Deutschlands", kurz PPD. mee ) - Was die Branche vorhersagt Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? bb ) - Der Kulturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Theweleit, Verfasser der Untersuchung "Männerphantasien" (1977), hat seine Papiere dem Deutschen Literaturarchiv Marbach übergeben. - "" (Text+Abb. Marbach-PM, 76/2017 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sp ) - Der Baum schaffte es sogar auf den 20-Dollar-Schein, nun soll Melania Trump angeordnet haben: Die geschichtsträchtige Jackson-Magnolie auf der Südseite des Weißen Hauses muss weichen .... fr ) - Die einen haben angeblich alle Aids, die anderen sollen zurück "in ihre Hütten" - Donald Trump soll Einwanderer bei einem Treffen mit Mitarbeitern übel beleidigt haben. sp ) - Israel will eine Bahnstation nahe der Klagemauer von Jerusalem bauen - und die Haltestelle nach US-Präsident Trump benennen. Das Prestigeprojekt birgt sicherheitspolitisches Risiko. dlfk ) - Im April 2010 explodierte die Bohrinsel "Deepwater Horizon" und verursachte die größte Ölpest der USA. Jetzt will die Regierung Trump die Sicherheitsbestimmungen wieder lockern. Max Grünig vom Ecologic Institute warnt vor erheblichen Risiken, die damit verbunden seien.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - André Hatting bescheinigt der aktuellen Lyrik eine "barocke Vielstimmigkeit". Deswegen bedauert er, dass sich die Literaturkritik auf eher "konventionelle" Lyrikformen konzentriere, zeigt sich aber dennoch rundum zufrieden mit diesem Lyrikjahr.mehr in der Bücherschau welt ) - "Schlechte Gedichte bekehren den Despoten nicht. Das gilt, leider, auch für die guten Gedichte." Geschrieben werden sie trotzdem. Ein Rückblick auf das lyrische Jahr. Von Lamento bis Löwinnengebrüll. Von Herbert Wiesner faz ) - gelesen von Thomas Huber sz ) - Gottfried Benn und Thea, Gottfried Benn und "Mopsa" Sternheim: Ein neues Buch berichtet vom Dichter und seinen Frauen. nzz ) - Was geschieht, wenn eine schwarze Venus einen durch die Museen der Welt führt? Die afroamerikanische Lyrikerin Robin Coste Lewis wartet in ihrem Debütband mit(Aus: Alfred Wolfenstein (28.12.1883 Halle / Saale - 22.01.1945 Paris): !Die Freundschaft. Neue Gedichte.! Berlin: S. Fischer, 1917, S. 125 - Quelle