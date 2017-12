Der Medienticker wünscht allen LeserInnen einen Guten Rutsch ins neue Jahr & ein gesundes wie erfolgreiches 2018.

." ( fr ) - Das und mehr beschäftigt Hacker und Netzaktivisten beim Chaos Communication Congress. Der beginnt am Mittwoch in Leipzig und läuft bis Ende der Woche. dlf ) - In der Tagesschau und in vielen anderen Nachrichtenredaktionen werden täglich die wichtigsten Neuigkeiten aus der ganzen Welt zusammengetragen. Über Relevanz und Gewichtung entscheiden Journalisten. Doch dabei bleiben einige Regionen und Themen unbeachtet. sp ) - Die ARD spare überall, an Sportrechten, an Technik, an Personal. Das sagt der künftige ARD-Chef Ulrich Wilhelm. Vielleicht spart sich das Erste künftig auch die ein oder andere Talkshow? Davon gebe es nämlich zu viele. sp ) - Wo der Hasenmann am 3D-Drucker steht: In Leipzig läuft noch bis zum Samstag der Hackerkongress 34C3. Rund 15.000 Teilnehmer aus aller Welt sind dabei, darunter auch viele Blogger und Aktivisten. Das Leipziger Messegelände ist während des Kongresses voll mit moderner und alter Technik. sp ) - Das Smartphone ist für viele ein Extra-Körperteil geworden, sagt die Künstlerin Nadja Buttendorf. In ihrer Arbeit lotet sie aus, wie weit die Verschmelzung von Mensch und Maschine noch gehen kann. sp ) - Spektakuläre Hackerangriffe machten 2017 weltweit Schlagzeilen. Doch wie arbeiten Hacker eigentlich? Was steckt hinter Begriffen wie Phishing oder Ransomware? Die wichtigsten Antworten - und Tipps zum Schutz. dlfk ) - Das weltweit einzige Museum über Heinrich von Kleist befindet sich in Kleists Geburtsstadt Frankfurt/ Oder. Jetzt soll es in eine Landesstiftung überführt werden. Museumsleiterin Hannah Lotte Lund erläutert das Für und Wider ..." (Text+Abb. Ständige Ausstellung "Rätsel. Kämpfe. Brüche. Die Kleist-Ausstellung)Worte, Worte, nichts als WorteWortgeschichten von Luther und Kleist "Martin Luthers Werke stehen am Beginn der Entwicklung einer überregionalen deutschen Schriftsprache. Dieser Prozess wurde erst in Heinrich von Kleists Schaffenszeit abgeschlossen. Luthers Sprachmächtigkeit errichtete der deutschen Sprache ein reiches Fundament an Wörtern, Bildern und Stilelementen, das - nach Jacob Grimm - um 1800 "endlich blüthen neuer Poesie" hervorbringen konnte." (Text+Abb. Sonderausstellung - verlängert bis 4. Februar 2018) bb ) - Ein leichtes Minus von 0,3 Prozent: Das ist die Bilanz des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts in bundesdeutschen Buchhandlungen quer durch alle Regionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die letzte Woche vor Heiligabend war dabei von starken Umsätzen und hoher Kundenfrequenz geprägt, aber letztlich fehlten Verkaufstage. Das geht aus einer Börsenblatt-Umfrage hervor. kk )-Nach 49 Jahren ist Schluss mit dem Weihnachtsrätsel. Der Grund: Diesmal hat sich Ruprecht Skasa-Weiß mit dem Furz beschäftigt. Zu degoutant für die Chefredaktion, die den Text wegklemmte. dlfk ) - Was wäre, wenn die Reformation nicht stattgefunden hätte? Der Historiker Matthias Pohlig betreibt Geschichtsforschung im Konjunktiv. Ohne Luther gäbe es keine Reformation und ohne den Glauben an ein göttliches Gesetz keinen Fundamentalismus, so Pohlig im Dlf. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlfk ) - Schrill, laut, provokativ - 2017 war ein hysterisches Jahr, ein Jahr der großen Unsicherheiten, sagt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Gerät die Welt aus den Fugen? Wir lassen 2017 in Tweets und Tönen Revue passieren. turi2.tv hat im ganzen Jahr spannende Medienmacher vor die Kamera geholt. Sechs von ihnen haben wir in eine Playlist gepackt: Stephan Schäfer von Gruner + Jahr etwa - er hat mit Markus Trantow über Maskottchen-Magazine wie "Barbara" und weitere Ideen gesprochen. Ein weiteres Maskottchen hat Jens Twiehaus befragt: Eckart von Hirschhausen bekommt mit "stern Gesund Leben" seine eigene Zeitschrift und kommt frisch von der Fastenkur zum Interview beim Best4-Event in Frankfurt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Im April 2010 explodierte die Bohrinsel "Deepwater Horizon" und verursachte die größte Ölpest der USA. Jetzt will die Regierung Trump die Sicherheitsbestimmungen wieder lockern. Max Grünig vom Ecologic Institute warnt vor erheblichen Risiken, die damit verbunden seien. dlfk ) - Vor sieben Jahren explodierte die Ölplattform Deepwater Horizon, 500 Millionen Liter Öl flossen ins Meer. Trotzdem will Trump nun die Sicherheitsvorkehrungen lockern. Doch das versprochene Jobwunder werde ausbleiben, prognostiziert Umwelthistoriker Frank Uekötter. dlfk ) - Inspiriert von neuerer wissenschaftlicher Forschung schreiben derzeit vor allem US-Autoren fiktionale Texte, in denen der Klimawandel eine zentrale Rolle einnimmt. Der Journalist Martin Zähringer hält viele von diesen Büchern für realistische Romane. turi2 ) - Trump gibt der "New York Times" ein Stehgreif-Interview in seinem Golfclub in Palm Beach, darin liefert er einen teils wirren Rundumschlag über seine eigenen Erfolge und die Rolle der Medien für seinen nächsten Wahlkampf. So gibt sich der US-Präsident überzeugt, dass er 2020 wiedergewählt wird - zum einen, weil es dem Land besser gehe, zum anderen, weil die Medien ohne ihn nicht überleben könnten. Sie würden bald besser über ihn berichten, weil Auflagen und Einschaltquoten sinken würden, wenn er die Wiederwahl verliert, so Trump. stand ) - Laster soll CNN-Kameras daran hindern,den US-Präsidenten beim Golf zu filmen. Der Sender hatte Ihn in den letzten Tagen beim Spiel auf seinem eigenen Golfplatz gezeigt - offenbar unerwünscht..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Unsere Wahrsager haben zwar noch keine Regierung für Deutschland 2018 ausgemacht, aber klar ist: Frauen besetzen alle Führungspositionen, Kinder werden "Influencer" und Popsternchen lösen den Nahost-Konflikt. Alles Weitere hören Sie selbst. Von Zantow dlfk ) - Wir sind das reichste Land Europas. Nahezu alles funktioniert. Und dennoch herrscht hierzulande eine unglaublich miese Stimmung, stellt Paul Stänner in seiner Bilanz zum Jahresende fest und konstatiert: "Wir sind schon ein komisches Volk." dlfk ) - Neues Jahr, neues Glück. Schon sind alle wieder fleißig dabei und tun was. Etwas. Wer keinen Inhalt hat, bekommt wenigstens Content. Aber wie wäre es einmal mit: Nichts? Über Nichts schreiben, an Nichts arbeiten. Wir machen uns auf die Suche nach Nichts. Was nach wenig klingt aber eigentlich ziemlich viel ist. Alles und Nichts. Ist das Nichts schön? Schwarz? Groß oder klein? Halb leer oder ganz voll? Wir suchen gemeinsam mit Philosophen, Physikern, Künstlern. - Das vollständige Manuskript zur Sendung im PDF-Format und als barrierearme txt-Version dlfk ) - "Veronika, der Lenz ist da" oder "Mein kleiner grüner Kaktus" - das sind heute Klassiker. Gesungen wurden sie von den Comedian Harmonists, die vor 90 Jahren in Berlin gegründet wurden. Doch die Karriere der ersten deutschen Boygroup wurde 1935 vom NS-Regime gestoppt.