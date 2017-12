"( dlf ) - Viel ist in letzter Zeit über die technischen Möglichkeiten der Überwachung geschrieben worden, über Kontobewegungen, Staatsgeheimnisse, Kundendaten. Doch das eigentliche Phänomen dahinter ist vermutlich deutlich älter als Merkels Handy, alltäglicher als NSA und Snowden und grundsätzlicher als die Vorratsdatenspeicherung.Ab heute futur ) - Zum 34. Mal lädt der Chaos Computer Club zum Kongress. In Leipzig geht es um Sicherheitslücken und Netzpolitik.Start des 34C3 sp ) - Leipzig wird zur Hacker-Hauptstadt. Hier treffen sich Tausende IT-Experten zum Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs. Außerdem im Netzwelt-Newsletter: Worüber sich Deutschlands Anwälte ärgern. Von Markus Böhm dlfk ) - Digitale Implantate und Roboter könnten Pforten in die schöne neue Welt sein. Der Philosoph Florian Goldberg sagt allerdings: Es bedarf keiner besonderen Fantasie, um sich vorzustellen, welche Formen von Bevormundung, Überwachung und Missbrauch auf uns zukommen. hb ) - Rauf, runter, wieder rauf: Die heftigen Kursausschläge beim Bitcoin haben sich auch an den Weihnachtstagen fortgesetzt - und die warnenden Stimmen vor Anlagen in der umstrittenen Digitalwährung mehren sich. Die israelische Finanzmarktaufsicht (ISA) will sogar ein Handelsverbot von Firmen an der Tel Aviver Börse durchsetzen, die mit Cyberwährungen wie Bitcoin Geschäfte machen, berichtet die Welt. futur ) - Kryptowährungen waren 2017 populär. Ein Ersatz für klassische Währungen sind sie derzeit aber nicht. dlfk ) - Zynisch ließe sich sagen: Die Präsidentschaft Donald Trumps verhilft dem Protestsong zu neuem Auftrieb. Widerstand gegen den seit einem Jahr amtierenden US-Präsidenten regt sich jedenfalls in allen Genres - sogar im amerikanischsten, dem Country. sp ) - Der Baum schaffte es sogar auf den 20-Dollar-Schein, nun soll Melania Trump angeordnet haben: Die geschichtsträchtige Jackson-Magnolie auf der Südseite des Weißen Hauses muss weichen .... dlfk ) - Auster hat schlimmste Befürchtungen für sein Heimatland. Donald Trump sei verrückt und er, Auster, werde nach Kräften alles dafür tun, dass die Regierung Trump nicht die vollen vier Jahre am Ruder bleibe. mm ) - Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Es ist die Jahreszeit, da viele dorthin zurückkehren, wo sie aufgewachsen sind. Andere bekommen Besuch von jenen, die lange fort waren. So oder so, Weihnachten konfrontiert uns mit Heimat. Kindheitserinnerungen werden wach. Wir nehmen die vertraute Umgebung mit neuen Augen wahr. Veränderungen fallen umso dlf ) - In den Bundesländern der ehemaligen DDR ist heute noch ein Großteil der Funktionsträger in Politik, Verwaltung und Wirtschaft westdeutsch sozialisiert. Über Zugangsgerechtigkeit und Diskriminierungserfahrung müsse dringend gesprochen werden, sagt deshalb auch Festspiel-Intendant Thomas Oberender.(Abb. "Ein Passant läuft am 09.11.2017 an einem original erhaltenem Stück der Berliner Mauer an der ehemaligen Zonengrenze entlang. Am Abend des 9. November 1989 hatte das damalige Mitglied des SED-Politbüros, Günter Schabowski, fast beiläufig in Ost-Berlin verkündet, dass ab sofort Reisen in den Westen möglich sind. In dieser Nacht fiel die Mauer. Allein in Berlin starben nach dem Mauerbau vom 13. August 1961 nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime. An der deutsch-deutschen Grenze kamen laut einem Forschungsprojekt mindestens 327 Menschen aus Ost und West um Leben. dpa / picture alliance / Ralf Hirschberger)" dlf ) - Vor 100 Tagen übernahm der Belgier Chris Dercon die Intendanz der Berliner Volksbühne. Seitdem wird der ehemalige Leiter der Tate Modern in London von vielen Seiten kritisiert. Im Gespräch mit dem Dlf verteidigt Dercron seinen Kurs und spricht über die Zukunft der Volksbühne. dlfk ) - Es war ein Jahr der harten Kontroversen: Unsere Redakteurin Susanne Burkhardt und Elena Philipp vom Theaterportal nachtkritik.de blicken auf das Theaterjahr 2017 zurück. Unter anderem diskutieren sie über #MeToo und die Volksbühne unter Chris Dercon. alfk-audio ) - Ein Hörfunkericht von Tobias Wenzel (05:38 Min) über die Ausstellung "Zwischen den Fronten. Der Glasperlenspieler Hermann Hesse" im Berliner Literaturhaus welt ) - Von Tilman Krause hh ) - Als Stiftung erhielt das Deutsche Literaturarchiv Marbach kürzlich ein umfangreiches Konvolut von Briefen Hermann Hesses an Fanny Schiler, geb. Gundert (1890-1979). Die Sammlung von etwa 250 Briefen und Karten aus den Jahren 1930 bis 1962 ist bisher weitgehend unveröffentlicht.