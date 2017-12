." ( welt ) - Von Daniel-Dylan Böhmer sz ) - Ihr Roman "Häutungen" von 1975 wurde ein Bestseller des Feminismus. Jetzt ist Verena Stefan 70-jährig gestorben. Von Helmut Böttiger dlfk ) Schon im antiken Rom und Athen waren Forum und Agora Versammlungsort für die Bürger der Stadt. Nun haben Plätze als Versammlungsorte wieder an Bedeutung gewonnen. Ein Autorenteam untersucht anhand des Maidan, Tahrir und Taksim Platzes das Szenarium des Aufstands. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher ard-video ) - Das wahrscheinlich älteste Independent-Label feiert 50. Geburtstag: Trikont aus München-Obergiesing. Von Che Guevara bis LaBrassBanda reicht das Trikont-Universum. Angefangen hatte alles mit einer Raubkopie der Mao-Bibel. dlfk ) - Was ist ein Ensemble-Theater? Über diese Frage diskutierten in Berlin die acht führenden Hauptstadt-Theaterleiter. Das Prinzip des Ensemble- und Repertoiretheaters ist nur in der deutschsprachigen Theaterlandschaft zu finden - aber wie ist es um dieses Prinzip bestellt? dlfk ) - Lass uns drüber reden! Der Aufforderung kann man sich nur schwer entziehen. Denn der Idee nach ist ja alles verhandelbar - wirklich alles? Natürlich nicht. Der Publizist Fabian Köhler kritisiert die gegenwärtige Agenda. tages ) - Beim Bundespresseball lässt sich der Puls der Republik fühlen. Noch. Denn er puckert schwächer als sonst. Über eine Nacht in Zeiten der Krise.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat-video ) - Der deutschsprachige TV-Film hat es nicht leicht. Er steht in Konkurrenz zum amerikanischen TV-Film und zum Kinofilm. Was können die Amis besser als wir? Liegt es am Geld? Reicht das Geld? Die TV-Filme, aber auch viele Kinofilme, werden vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitfinanziert. In der Schweiz läuft eine Kampagne zur Abschaffung der Gebüren (Stichwort: No Billag). Was würde es für die Filmindustrie bedeuten, wenn der SRF beziehungsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich zusammenbrechen würde? sz ) - Einst galt MTV als stilprägend, heute ist die Marke praktisch irrelevant. Nach sieben Jahren im Bezahlfernsehen kehrt der Musiksender jetzt ins Free-TV zurück. Ob das hilft? dlf ) Markus Stockhausen besticht vor allem mit seiner Improvisationskunst. Seine "intuitive Musik" gehe noch weiter, sagt er: Es sei "Musik, die ganz aus dem Freien entsteht, wenn man mit leerem Geist auf die Bühne geht." So könne eine Erfahrung der Transzendenz entstehen. dlf ) - Da haben wir am Dienstag in der Redaktion noch gewitzelt, wie BILD wohl diese Meldung aus dem EU-Parlament skandalisieren könnte. Döner-Dödel im EU-Parlament? Phosphat-Verbot aus Brüssel? (Es muss ja zumindest ein akustischer Stabreim sein) BILD hat es am Ende geschafft, nicht nur einen Skandal zu finden, wo keiner ist. Sie haben ihn auch noch falsch dargestellt. Von Thomas Otto