." jour ) - In unserer Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir den Journalismus besser machen. Sascha Borowski, Digitalleiter der Augsburger Allgemeinen sagt: In seiner Redaktion habe die digitale Transformation vor zwölf Jahren angefangen. Heute sitzt ein fünfköpfiges Conversion-Team direkt mit im Newsroom. Suchmaschinenoptimierer gehören genauso zum Alltag der Zeitung wie die Auswertung der Artikelleistungen über ein eigens entwickelten Bewertungssystem. In seinem Essay formuliert Borowski acht Erkenntnisse des digitalen Wandels. djv ) - Dass die innere Pressefreiheit kein Fremdwort ist, stellt der "Spiegel" mit seiner aktuellen Titelgeschichte über Kreuzfahrten unter Beweis.Medienkonsum welt ) - Alle sagen, dass Fernsehen und Radio in ihrer klassischen Form ausgedient haben. Dass der Freiheit des permanenten Streamens die Zukunft gehört. Das ist ein Irrtum. Neun Gründe, warum wir feste Programme brauchen. dlfk ) - In den USA schließt eine Zeitung nach der anderen. Ausgerechnet Facebook und Google greifen der Lokalpresse mit einem Förderprojekt unter die Arme - wohl auch, weil sie von journalistischen Inhalten profitieren. sz ) - Früher waren Sendungen mit versteckter Kamera wie Verstehen Sie Spaß? mal richtig komisch. Inzwischen sind Kameras jedoch allgegenwärtig und jeder muss jederzeit damit rechnen, gefilmt zu werden. Warum aber setzen ZDF und Vox immer noch auf ein Format, das sich längst überholt hat? Von Hans Hoff nd ) - Deutschland schaut Tatort. Jeden Sonntagabend. Seit Jahrzehnten mit nicht nachlassender Begeisterung. Aber nicht nur das. Blättert man durch Programmzeitschriften, sieht man, dass Krimibegeisterte sogar täglich bedient werden, an manchen Tagen auch mehrmals. Da ermitteln SOKOS in Leipzig und in Stuttgart, jagen bayrische, türkische, französische, italienische Ermittler die zahlreich mordenden Verbrecher bereits ab den frühen Abendstunden. Sie sind immer erfolgreich, meist im Team, gerne auch mal als Einzelkämpfer. Wozu dieses überbordende Angebot? Ist die Nachfrage so hoch oder sind die Programmverantwortlichen nur sehr ... Von Anette Sorg. dlfk ) - Der "Musikexpress" von Axel Springer wird 50 - und ist eine der letzten Print-Musikzeitschriften. Zwar seien Musik und Popkultur heute allgegenwärtig, sagte die Journalistin Sonja Eismann im Dlf - gleichzeitig fehle die Geduld, sich ausführlich mit Hintergründen zu beschäftigen. üm ) - Wenn dumpfe Hyper-Virilität sich in zwei Wörter pressen lassen müsste, dann wäre das eine Wort vermutlich "Alpha", und der große Bruder von "Alpha", der gerade mit einem Aktenkoffer aus dem örtlichen Debattierclub angehechtet kommt, hieße: "Klartext". sz ) - Britische Wissenschaftler befürchten großen Schaden durch den Brexit für die Universitäten des Landes. Zusagen von Boris Johnson können sie nicht besänftigen.<--- Abb: Blick in eine Bibliothek der University of Oxford: Englische Spitzenunis könnten bald leerer werden. (Foto: David Iliff/CC BY-SA 3.0)