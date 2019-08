... Bücher & Autoren im Radio

"Das Supermolekül

Wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern" von Timm Koch

(dlfk - 5:54 min) - Rezensiert von Gerrit Stratmann

Das Feuer des Wassers

"Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft: Man kann Brennstoffzellen für Autos mit ihm antreiben oder ganze Kraftwerke, die Wohnhäuser gleichzeitig mit Wärme und Strom versorgen - dezentral und sicher. Als Kerosinersatz kann Wasserstoff als Treibstoff für Düsenflugzeuge und sogar Raketen eingesetzt werden. Als Speichermedium ist er die kostengünstige Lösung für eine nachhaltige und flächendeckende Versorgung mit Energie. Das riesige Potenzial von Wasserstoff ist in der Wissenschaft schon längst bekannt. Die deutsche Automobilindustrie scheut dennoch Investitionen und setzt mit Akku-Autos auf den falschen Trend. Gleichzeitig hat sich die Politik von der Fossil-Lobby hoffnungslos kapern lassen und versucht mit allerlei Tricks, die Entstehung einer Wasserstoff-Gesellschaft auszubremsen. Timm Koch hat mit tapferen Pionieren und besonnenen Wissenschaftlern gesprochen, die keinen Zweifel lassen: Die Chance, das fossile Zeitalter zu beenden und der Schlüsseltechnologie Wasserstoff endlich zum Durchbruch zu verhelfen, ist zum Greifen nahe." (Klappentext) -



"Mein Europa" - Gedichte aus einem Reisetagebuch

(dlfk - 11:19 min) - Gespräch mit Michael Krüger

"Gedichte von Orten in ganz Europa, von den Zentren bis in die Peripherie











Er klopfte Gedichte an die Kerkerwand

Porträt von Mauricio Rosencof

(dlfk-audio - 6:37 min) - vpm Victoria Eglau