Hör- und TV-Tipps - Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Bayern 2, HR 2, WDR 3, SWR 2, RBB kulturradio, SR 2, SRF 2, Ö1, Feature, Hörspiel, Jazz, Neue Musik, Konzert, Klassik



Pop-Feministin

Marika Hackman: Keine Lust auf Männerperspektiven

(dlfk) - Wütend sein, über queeren Sex und Masturbation singen und dabei verspielten Pop machen: Marisa Hackmans Album "Any Human Friend" zeigt, dass diese Kombination funktioniert. Die Texte haben es in sich, und das ganz ohne Riot-Grrrl-Sound.





Aufruhr im Freibad

Vom Jugendstreich zum Terrorakt

(ardvideo) - "Massenprügeleien", "Terror" und "Schrecken" - in der Öffentlichkeit wurde ein Düsseldorfer Freibad zum "Angstraum": Von "60 aggressiven Migranten nordafrikanischer Herkunft" war die Rede, Besucher könnten sich kaum noch ins Bad trauen. Führende Politiker sprachen gleich von Rückführungen der Jugendlichen in ihre Heimatländer. Nach MONITOR-Recherchen bleibt von all dem nicht mehr viel übrig. Statt um einen Terrorakt handelte es sich eher um einen Jugendstreich. Doch darauf kommt es wohl nicht an. Wieder einmal wird deutlich: Wenn es um Stimmungsmache geht, zählen Fakten wenig.



Lehár-Festival in Bad Ischl

Unterhaltend und künstlerisch hochwertig

(dlfk) - Franz Lehárs Operette "Clo-Clo" verschwand nach den 1920er-Jahren aus den Spielplänen. Beim Lehár-Festival in Bad Ischl gibt es das selten gespielte Stück wieder zu sehen. Unsere Kritikerin Franziska Stürz hat Unterhaltung auf höchstem Niveau gesehen.



Folgen von Trumps Visa-Politik

"Familientreffen nicht gestattet"

(dlfk) - Siavash Sabetrohani ist in Berlin gestrandet. Der iranische Musikwissenschaftler aus Chicago ist zu Studienzwecken in Deutschland. Nun wird ihm die Rückreise verwehrt. Die Visa-Politik der Trump-Regierung lässt die Wissenschaftslandschaft der USA veröden.



Aktuelle Filme ...

der 32./33. Woche,

mbs) - die dieser Tage ab 8.8. in die Kinos kommen in Kurzvorstellungen der Sendung des Bayerischen Fernsehens "kinokino": u. a. "Und wer nimmt den Hund?" fragen sich Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Liam Hemsworth gibt den "Killerman" und Juliette Binoche ist "So wie du mich willst", "Fisherman`s Friends" & "Photograph" ...