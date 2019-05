TV- Bericht

Frauen auf der Biennale

(zdf-video) - Sie geben in den Nationen-Pavillons Einblicke in "ihre" Version von Kunst: Hrafnhildur Arnardóttir etwa bespielt die den isländischen Pavillon.



Schadenfreude

Die Rache des kleinen Mannes

(dlfk) - Boshaft, unmoralisch und "unfehlbares Zeichen eines schlechten Herzens": Schadenfreude hat einen schlechten Ruf. Neuronal fühle sich Schadenfreude jedoch an wie das "pure Glück", meint die Psychologin Lea Böcker. Und eine soziale Funktion habe sie auch.



Emotionsforschung

Wer Wut unterdrückt, kann depressiv werden

(dlfk) - Wut gilt als ungehörige Emotionen. Schon im Kindesalter wird uns beigebracht, sie nicht auszuleben. Das kann krank machen, warnen Psychologen. Doch es gilt, das richtige Maß zu finden. Dann kann Wut zur produktiven Kraft werden.



Mediziner & Biologe Maximilian Moser

Besser schlafen im Zirbenbett

(dlfk) - Maximilian Moser ist Chronobiologe und Gründer einer Saatgutbank. Nichts hat es dem Mediziner aber so angetan wie die Zirbe. Über den positiven Einfluss des Kieferngewächses auf den menschlichen Körper hat er nun ein Buch geschrieben.



Kalenderblatt für den 17.5.2019

137. Tag des Jahres oder der 737.198. Tag unserer Zeitrechnung

Das Blaue Band des Frühlings oder Die schönste Jahreszeit.

Nirgendwo sonst gibt es mehr "Taraxacum sect. Ruderalia" - auf Bairisch "Moaschocka" - als auf den Wiesen & Weiden Oberbayers. Ein Gedicht von Heinz Kahlau feiert den blühenden gelben Löwenzahn & die spätere Pusteblume ... mehr hier

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah an einem 17. Mai - u. a.

Tod von Sandro Botticelli - Geburt von Jean Gabin - Geburt von Sigi Feigel - Geburt von Dietmar Schönherr - Geburt von Udo Lindenberg - Erster Atomreaktor in der Sch



... und das akustische Kalenderblat

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

Aktualisierungen: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswert aktualisiert.



