"Glaube nicht alles, was du denkst!"

Kai Schreiber über "Wahre Lügen"

(dlfk) - Wahrnehmung kommt von Wahrheit - von wegen! Wir sehen vor allem, was wir sehen wollen. Je nach Kontext interpretieren wir die Realität vollkommen anders - und oft falsch. Wann sollten wir unserer Intuition vertrauen und wann misstrauen?

Kai Schreiber im Gespräch mit Christian Rabhansl



Die Scharfrichterin der Literaturkritik

Michiko Kakutani: "Der Tod der Wahrheit"

(dlfk) - Mit scharfem Blick seziert Michiko Kakutani literarische Werke, doch jetzt knüpft sie sich Trump und seine Lügenkultur vor. Sie beschreibt, wie sich ein "paranoider Politikstil" durchsetzte und "Wahrheit und Vernunft zu bedrohten Arten" wurden.



Dietmar Dath im Gespräch über sein

Theaterstück "Die nötige Folter"

(dlfk) - Wie wir uns gegenseitig digital platt machen

Dietmar Dath gilt als Experte für Dystopien: In Augsburg bringt der FAZ-Redakteur nun ein Stück über neurowissenschaftliche Experimente am menschlichen Gehirn auf die Bühne



Lesetipps zum Gratis-Comic-Tag

Zombies, Cowboys und unvergessliche Heldinnen

(dlfk) - Zum zehnten Mal feiern deutschsprachige Comic-Läden und Buchhandlungen den "Gratis-Comic-Tag": An diesem Samstag, bieten sie 34 Hefte kostenlos an. Unser Kritiker Stefan Mesch hat alle 34 Titel gelesen - und stellt seine Favoriten vor.



Hörspiel-Pool

Mutmaßungen über Jakob van Hoddis

"Dann aber wird ein Dichter an ihm verloren gegangen sein."

(br2 - audio) Er schrieb mit "Weltende" das wichtigste Gedicht des Expressionismus: Fast 30 Jahre verbrachte Jakob van Hoddis in der Psychiatrie, bis er 1942 von den Nazis ermordet wurde. Anhand literarischer Arbeiten und Krankenakten zeichnet Karl Bruckmaier ein Bild des deutschen Dichters und Patienten. // Realisation: Karl Bruckmaier // BR 2002 // Aktuelle Hörspiel-Empfehlungen per Mail:



Heimat sounds

"Schliersee" von Andreas Ammer & Gerhard Polt

(mbs - 45 min) Lässt sich eine Landschaft erzählen? Kann man einen See vertonen? Und wieso redet Gerhard Polt, der sein Geld mit reden verdient, eigentlich so ungern? Der Hörspielmacher Andreas Ammer unternahm mit ihm einen Spaziergang am Schliersee.Lässt sich eine Landschaft erzählen oder eine See vertonen? - Und wieso redet Gerhard Polt, der sein Geld mit reden verdient, eigentlich so ungern? Der Hörspielmacher Andreas Ammer unternahm mit Gerhard Polt einen Spaziergang am Schliersee. Dort lebt Polt seit einigen Jahrzehnten und kennt die ansässigen Haubentaucher und Menschen. // Mit Gerhard Polt, Andreas Ammer, Marcus Huber / Musik: Console, Nu mit Landlergschwister und Kofelgschroa / Realisation: Andreas Ammer / BR 2012



Gespräch mit Axel Milberg

Schauspieler, Romanautor & Rezensent

(dlfk) - Das Kieler Villenviertel Düsternbrook ist die ganze Welt.

"Hier wächst Axel behütet auf und fühlt sich doch oft fremd. Wie er versucht, sich zurechtzufinden und die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, erzählt Axel Milberg mit Empathie, Humor und einem verträumten Ton. Als die populäre Theorie vom Wirken Außerirdischer die Stadt erreicht, scheint sie für Axel viele Merkwürdigkeiten zu erklären. Mit dem rätselhaften Verschwinden einiger Jungen wird die Heimat vollends unheimlich und der Wunsch auszubrechen übermächtig. Ein spannender Familien-, Adoleszenz- und Heimatroman, der die bürgerliche Welt als schützend und bedroht, liebevoll und düster darstellt." (Klappentext)

Wie man Schauspieler lektoriert

(dlfk-audio ) - Und eine Gespräch mit seinem Lektor

A.L. Kennedy in Berlin

Stimmtraining gegen Rechts

(dlfk) - Mit einer Stimmtrainerin das Stimmvolumen ausdehnen - wie das geht, zeigte die Romanautorin A.L.Kennedy bei einem Auftritt in der Berliner Akademie der Künste. Das angekündigte Thema "Sprechen in rechtspopulistischen Zeiten" blieb allerdings vage. - mehr über die Autorin in der Bücherschau



Klima-Aktivistin

Wie Greta wurde, was sie heute ist

Omas Tyrannei im Flüchtlingsheim

Alina Bronsky: "Der Zopf meiner Großmutter"

Sachbuch

"Als die Natur noch sprach" von Karl-Heinz Göttert

(dlfk-audio - 6:36 min) - Rezensiert von Wolfgang Schneider

"Mit Erzählfreude und ansteckender Neugier flaniert Karl-Heinz Göttert durch die antike und mittelalterliche Philosophie und Literatur und schaut genau hin, was Plinius oder Aristoteles, Albertus Magnus oder Thomas von Aquin, Hildegard von Bingen oder Paracelsus über Tiere, Pflanzen und unser Verhältnis zu ihnen zu sagen haben. Seine Geschichte des vormodernen Naturbegriffs berichtet von sonderbaren Kreaturen, etwa von Elefanten ohne Knie und liebesfördernden Rüben. Vor allem aber belegt sie eine Erkenntnis, die zur Geburt der modernen Naturwissenschaft führte und auch heute noch verblüffen kann: Sinn findet man nicht dann, wenn man nach ihm sucht." (Klappentext) -



SWR2 -Bestenlisten-Diskussion

30 Kritiker. 10 Bücher. 1 Liste

Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker Kirsten Voigt, Helmut Böttiger und Christoph Schröder über ausgewählte Bücher

Moderation: Gerwig Epkes (Aufzeichnung aus dem Kiesel im K42 Friedrichshafen) |



Mehr Hörfunk-Buch-Besprechungen

Im Vogelflug die Welt verstehen

Arnulf Conradis "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung"

(dlfk) - Sprachlich mühelos verflechtet Arnulf Conradi in "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung" ornithologisches Fachwissen, Philosophie und Zen-Buddhismus miteinander. Der Gründer des Berlin Verlags greift dabei auf seine eigenen Beobachtungen zurück.

Kulturreportage

Deutschlandfunk - Mikrokosmos

"Schamanismus in der Popkultur" Musikalische Medizin Von Florian Fricke



+++ Literatur im Fernsehen +++



+"ttt"-Beirag: "Zuflucht Havanna"

(erste-video) - Fernando Remirez de Estenoz ist kein Schriftsteller. Und doch hat er den Roman "Zuflucht Havanna" geschrieben.







"Unit 8200" von Dov Alfon

(3sat-video) - Übersetzung: Gottfried Röckelein









"Willnot" von James Sallis

(3sat-video) - Übersetzung: Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt









Die "neue IRA" und der Brexit

(3sat-video) - Gespräch mit dem schottischen Schriftsteller David Keenan und der Schriftstellerin Wendy Erskine aus Belfast über Nordirland und den Brexit.





"artour"-Beitrag: Volker Braun wird 80

Die politische Wende von 1989 lässt ihm keine Ruhe. "Unsere Erfahrung: Die Verwerfung", schreibt er in seinem neuen Buch "Handstreiche".







"Capriccio"-Beitrag: "Losing Earth"

Nach Nathaniel Richs Essay erkannte man erst Ende der 1970er Jahre die desaströse Beschleunigung der Erderwärmung.





lesenswert vom 25. April 2019

Denis Scheck im Gespräch

(swr) - mit Heinrich Breloer und Thomas A. Vilgis







