Kirchenstreik für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche ... Am Wochenende demonstrierten zehntausende Frauen in Deutschland & Österreich dafür. Die Initiative aus Münster hat sich zu einer bundesweiten Protestbewegung entwickelt. Sie wollen eine Woche kein Gotteshaus betreten & keine Dienste tun ...



Norbert Herrmann "Mathematik ist eine Geisteswissenschaft"

(dlfk) - Diese Woche zerbrechen sich mehr als 200 Schüler bei der 58. Mathematik-Olympiade den Kopf. Für Norbert Herrmann besteht die Wissenschaft aus mehr als Zahlen. "Es geht um Logik", sagt der Mathe-Botschafter bei der Stiftung Rechnen.



134. Tag des Jahres oder der 737.195. Tag unserer Zeitrechnung

Das Blaue Band des Frühlings oder Die schönste Jahreszeit.

Nirgendwo aonst gibt es mehr "Taraxacum sect. Ruderalia" - auf Bairisch "Moaschocka" -als auf den Wiesen & Weiden Oberbayers. Ein Gedicht von Heinz Kahlau feiert den blühenden gelben Löwenzahn & die spätere Pusteblume ... mehr hier

Der vierjährige Ludwig XIV. wird König - Israel unabhängig - Geburt von Simonetta Sommaruga - Strauss-Kahn festgenommen - US-Botschaft in Jerusalem



