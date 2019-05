Aktualisiert

Der ewige Dialektiker



Volker Braun zum 80.

"Shakespeare interlinear"

Ich bin es müde und will meine Ruhe.

Statt anzusehn, wie Leistung betteln geht

Und Dürftigkeit sich trimmt zu Festtagsschmu

Und Selbstvertraun nicht zu sich selber steht

Und Ehrenspangen schamlos mißplaciert

Und Jugendgradheit rasch verkommen muß

Und wahres Können in den Dreck geschmiert

Und Stärke absackt in den Machtgenuß

Und Kunst von hohen Stellen stumm gemacht

Und Dummheit (amtlich) kontrolliert den Geist

Und bloße Wahrheit als naiv verlacht

Und der Geführte folgt der Führung dreist:

All dessen müde, wünscht ich, daß ich wegwär.

Nur fänd ich, ging ich, keine Liebe mehr. -

(Aus: Texte in zeitlicher Folge Bd. 6. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1996, S. 69 - zitiert nach (Aus: Texte in zeitlicher Folge Bd. 6. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1996, S. 69 - zitiert nach lyrikzeitung



"Mich zog der Widerspruch groß"

(mehr über Volker Braun in der Bücherschau

tgsp ) - Braun reflektiert in zwei Büchern zum 80. Geburtstag über sein Leben und Schreiben. Katrin Hillgruber -

"



Ein Klassiker: Volker Braun: "Das fertige Denken kann nur - fertigmachen"

( Am 6. Mai las Volker Braun es in der Akademie der Künste am Pariser Platz aus " Handstreiche " (Einführung: Lothar Müller) br2 ) - Helene Weigel, die Witwe Brechts, holte Volker Braun 1965 zum legendären "Berliner Ensemble". Alle seine Werke, Theaterstücke, Gedichte oder seine Prosa, durchliefen lange "Genehmigungsprozesse", bis sie in der DDR erscheinen durften. Bis 1989, bis zur "totalen Folgenlosigkeit" der Kunst in der BRD. "Handstreiche" heißt das neueste Werk des Büchner-Preisträgers, Aphorismen und eigensinnige Gedanken zur Welt und dem Menschsein. Neben seiner Tätigkeit als Dramaturg veröffentlichte Volker Braun bis jetzt etwa 40 Bücher. Lesung zum 80. Geburtstag eines der wichtigsten Schriftsteller der Gegenwart. - radioTexte vom 5. Mai.- Das offene Buch, sonntags um 12.30 Uhr auf Bayern 2: Cornelia Zetzsche widmete dem preisgekrönten Dichter "Das offene Buch". Mit Ausschnitten aus "Handstreiche" und aus dem Schelmenroman "Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer".

