22.04 Uhr -

"KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE DEN PALÄSTEN"

Zum 80. Geburtstag von Volker Braun Von Kerstin Hensel kulturradio - Feature

." (15.00 Uhr dlfk ) - Das Internet ist schuld: Die Gesamtauflage der deutschen Tagespresse hat sich seit dem Jahr 2000 fast halbiert. Dass damit aber nicht das Ende der Tageszeitung besiegelt ist, zeigen drei Beispiele mit recht unterschiedlichen Überlebensstrategien. bb ) - Der "Vater" der EU-Urheberrechtsnovelle, Axel Voss, hat sich auf der re:publica einen Schlagabtausch mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org geliefert. audio - 10:32 min) - Was haben Manifeste je für uns getan? audio- 8:25 min) - Tod, Trauer, Twitter audio - 7:12 min) - Die Kulturtechnik der Verflachung audio - 14:09 min) - Rechte Provokation und Hass im Netz - 14:09 min) dlfk ) - Nach 511 Tagen Haft durften zwei Reporter der internationalen Nachrichtenagentur Reuters ihr Gefängnis verlassen. Die beiden Journalisten Kyaw Soe Oo (29) und Wa Lone (33) wurden in der ehemaligen Hauptstadt Rangun vorzeitig begnadigt. Die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi reagierte damit auch auf internationalen Druck. Die Reporter - beide selbst aus Myanmar, dem ehemaligen Birma - waren im Dezember 2017 in einem Schauprozess zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie sich bei der Recherche zu einem Massaker an Muslimen illegal Staatsgeheimnisse beschafft hatten. Dabei ging es um die Erschießung von zehn Dorfbewohnern durch Militärs. Beide Reporter beteuern ihre Unschuld. Sie behaupten, in eine Falle gelockt worden zu sein. mee ) - Dieses Mal geht es um ein Interview, das der Satiriker Jan Böhmermann dem Sender gegeben hat. Von den "provokanten und politischen Aussagen" distanzierte sich die Moderatorin nach Ausstrahlung des Beitrags im Namen des Senders. Angesichts der jüngsten Ereignisse zwischen ORF und der Regierungspartei FPÖ spricht manch Beobachter bereits von "vorauseilendem Gehorsam". ejo ) - Inhalte, die den eigenen Vorstellungen und Standpunkten entsprechen, werden für glaubwürdiger und wahrhaftiger gehalten. Das bestätigt eine neue Studie. kress ) - Journalist und Autor Gabor Steingart bündelt seine Aktivitäten ab sofort in der neu gegründeten Media Pioneer Publishing GmbH. Mit an Bord sind auch Ingo Rieper, Michael Bröcker und Axel Springer. mp ) - Journalist und Autor Gabor Steingart bündelt seine journalistischen Aktivitäten (u.a. Steingarts Morning Briefing) ab sofort in der neu gegründeten Media Pioneer Publishing GmbH - und baut das erste Redaktionsschiff Deutschlands. Mit an Bord sind Ingo Rieper als Vorstandsvorsitzender, Michael Bröcker als Chefredakteur und das Unternehmen Axel Springer als strategischer Partner. (dlfk ) - Gemälde, politische Dokumente, Kuchengabeln - all das stahl die Stasi, als sie 1962 private Schließfächer öffnete. Zudem enteignete die DDR Landgüter und beschlagnahmte Besitz. Wissenschaftler haben sich einen ersten Überblick verschafft. bb ) - Ihre Bücher wurden gerade aus den Universitätsbibliotheken in der Türkei entfernt, immer noch läuft ein Verfahren gegen sie in der Türkei − eine Anklage gibt es nicht. Die Schriftstellerin Aslı Erdoğan spricht über das Trauma ihrer Inhaftierung und Zukunftsängste. stgtz ) - Immer wieder verbieten Diktatoren, religiöse Eiferer und sonstige Geistfeinde weltweit Bücher. Eine gruselige Liste www.kasselerliste.com im Netz zeigt jetzt, wie viele und welche Werke betroffen sind. voll ) - "Ist das, was auf dem Gebiete der Schriftstellerei vor sich geht, nicht jeden Wertes bar, wenn es ,ästhetisch' bleibt, harmlos und straffrei?" Von Thomas Stangl - voll ) - Was irgendwann irgendwo irgendwie beginnt, wird früher oder später − unabwendbar − ein Ende haben. Ohne Ende ist allein die Ewigkeit, die keinen Beginn kennt. Das Ende kann Vollendung sein, aber auch Abbruch, Zerstörung, Verschwinden. Das gilt, so oder anders, für die Sonne, die Erde, die Menschheit, den Staat, das Individuum und auch für jede Philosophie, jede Theorie, jedes Kunstwerk, jedes Versprechen, jeden Racheakt − für alles Beliebige eben, das einen Ursprung hat. Von daher, vielleicht, der Horror des Schriftstellers vor dem weißen Blatt, dem blanken Monitor, der Horror des Malers vor der leeren Leinwand, der Horror vacui überhaupt. Von Felix Philipp Ingold - dlfk ) - Der Philosoph Eden Kupermintz erklärt auf der Digitalkonferenz re:publica, wie Heavy Metal dabei helfen könnte, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen. Denn das Genre besingt schon seit Jahrzehnten die Apokalypse.