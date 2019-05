Aktualisiert

+

+



ADAC Motorwelt

+ Besondere Hörtipps des Tages

19.30 Uhr -

"Saalfelden 2018"

"Punkt.Vrt.Plastik" und Erik Friedlander's Throw a Glass



Ö1 - On Stage



23.03 Uhr -

"Nichts als Trash?"

"Popkultur in der Neuen Musik" Von Thomas Groetz

SWR2 - JetztMusik

13.30 Uhr mee ) - Die 13. Ausgabe der re:publica steht vor der Tür. Die Messe bietet digitale Themen in allen Facetten: künstliche Intelligenz, Plattformregulierung, die Urheberrechtsreform oder die Zukunft der Arbeit. MEEDIA berichtet aus Berlin und präsentiert eine Auswahl spannender Vorträge des ersten Tages.11:15 - 11:35 Uhr: Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier12:30 - 13:00 Uhr: Kurt Eisner und seine Geschichte in WhatsApp13:45 - 14:15 Uhr: Sind das Fakten oder kann das weg? So geht Wissenschaft in 59 Sekunden15:00 - 16:00 Uhr: Ist das gerade wirklich das Thema?! Relevanz in digitalen Zeiten20:00 - 21:00 Uhr: Realitätsschock mit Sascha Lobo dlfk ) - Wie viel Protest darf in einer Demokratie sein? Wie viel braucht sie vielleicht sogar? Welche Form darf Protest annehmen? Und darf man dafür die Schule schwänzen? Darüber diskutieren am Runden Tisch von DLF Kultur Thea Dorn, Elke Schmitter, Ingo Schulze und Marc Jongen. re19 ) - Best-/Worst-of 15 Jahre BILDblog taz ) - Ein ukrainischer Journalist recherchierte zum Thema Korruption städtischer Beamter. Nun liegt er schwer verletzt im Koma. zeit ) - Podcasts waren die Kuschelecke des Internets. Doch jetzt pumpen Investoren und Plattformen wie Spotify Millionen in Audioformate - und es wird ungemütlich.Eine Analyse von Meike Laaff dlfk ) - Für ARD, ZDF und Deutschlandradio gelten im Netz neue Regeln. Dass diese auf Drittplattformen nun größere Freiheiten haben, bezeichnet Medienjournalist Daniel Bouhs als eine Art Zeitenwende - die aber nicht ohne Risiko sei. sz ) -Burda soll offenbar den Zuschlag erhalten, von 2020 an das ADAC- Mitgliedermagazin zu produzieren und zu vertreiben. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag. Kein Wunder, dass auch Springer an dem Deal interessiert ist. golem ) - Twitter-Nutzer müssen mit Tweets zu Wahlen künftig vorsichtiger sein: Der Dienst hat erste Nutzer gesperrt, weil sie Wahlwitze mit Bezug zur AfD gemacht haben. Ein bekannter IT-Rechtsanwalt ist wegen einer drei Jahre alten Äußerung betroffen.Der Anti-AfD-Tweet von Sawsan Chebli und das Schweigen von Twitter mee ) - US-Plattformen müssen endlich mit uns reden! nzz ) - Natur- und Geisteswissenschaften lebten in zwei völlig getrennten Kulturen - das kritisierte C. P. Snow vor 60 Jahren in seiner berühmten Rede. Heute ist das anders: Die Kulturen haben sich angenähert. Allerdings ging dabei viel verloren. welt ) - Warum schwärmen wir Deutschen so gerne vom Mai? Ein Datenanalyseprogramm hat 3000 Werke von Dichtern und Denkern durchsucht und Erstaunliches über die Bedeutung der Monate herausgefunden. dlf ) - Lucius Burckhardt eröffnete vielen Studentinnen und Studenten neue Perspektiven. Seine Fragen und Statements waren scheinbar simpel. "Wer plant die Planung?", "Warum ist Landschaft schön?", "Design ist unsichtbar". Diese burckhardtschen Formeln sind aktueller denn je. Von Markus Ritter dlf ) - Von der Urbanismuskritik zur Spaziergangswissenschaft dlf ) - Radioaufnahmen und Gespräche 1973-1989-1990