Sibylle Berg: "GRM. Brainfuck"

(3sat-video) - Ein Roman als echter Kracher: In Bergs Dystopie erleben vier Kinder aus schwierigen Verhältnissen eine Neuauflage von Aldous Huxleys "Schöne neue Welt".



Von Aira bis Stelling

(zdf-video - 49:55 min) - "Spiegel"-Literaturchef Volker Weidermann hat am 12. April zum "Literarischen Quartett" geladen. Besprochen wurden:





- César Airas "Was habe ich gelacht" - mehr in der Bücherschau

- Yishai Sarids "Monster" - mehr in der Bücherschau

- Saša Stanišićs "Herkunft" - mehr in der Bücherschau

- Anke Stellings - "Schäfchen im Trockenen" - mehr in der Bücherschau



SWR Fernsehen

Denis Scheck im Gespräch mit

Herta Müller und Peter Wohlleben

Abb. (c) - SWR, Alexander Kluge: Schriftzug vor dem Palais Biron





"Frantumaglia"

(3sat-video) -Es ist die vermeintliche Autobiografie der Schriftstellerin Elena Ferrante, die ihre Anonymität bewusst inszeniert. Wie ist "Frantumaglia" als Selbstporträt zu bewerten? - mehr hier



Kinderbuchtipp: "Everest"

(3sat-video) - Im Himalaya ragen die höchsten oberirdischen Berge zum Himmel - ein Ort von unermesslicher Anziehungskraft, dem Sangma Francis & Lisk Feng mit "Everest" ein Denkmal setzen, für alle ab acht Jahren.



Kinderbuchtipp: Der Maulbeerbaum

(3sat-video) - Alle Bewohner des Städtchens haben die Familie gewarnt: Das Häuschen sei schön, aber der Maulbeerbaum im Garten sei gefährlich. Ein bisschen schaurig und ziemlich spannend: Allison Rushbys Roman "Der Maulbeerbaum" ist für Leser ab zehn Jahren geeignet



Kinderbuchtipp: "Die Böckchen-Bande"

(3sat-video) - Urlaub im Ausland? Dafür reicht das Geld nicht. Also gehts für die drei kleinen Ziegen ab auf die Alm - wie alle Jahre. "Die Böckchen-Bande" ist eine wüste Geschichte für tollkühne Kinder und agile Senioren.



György Dragománs "Löwenchor"

(3sat-video) - Die Novellen-Sammlung "Löwenchor" taucht ein in die Geschichte Rumäniens und handelt von Musik als Leidenschaft und Auslöserin von Katastrophen.

Gespräch mit Literaturwissenschaftlerin Ursula März

... über György Dragománs Novellen-Sammlung "Löwenchor".



Comics über Algerien

(3sat-video) - Joann Sfar erzählt moderne Fabeln, die Einblicke in die Kultur und Geschichte des Judentums in Algerien geben: "Die Katze des Rabbiners".









Mo., 15. 04.19





09:30 Uhr - hr2 ("Kulturfrühstück")

+ 15.00Uhr als Wiederholung ("Klassikzeit")

Ausschnitte aus "Herkunft" von Sasa Stanisic HERKUNFT







300 Jahre Einsamkeit

Robinsonaden in der Literatur

(dlfk) Die Idee eines in ungewohnter Umgebung gestrandeten Individuums hat weltweit Autoren fasziniert und eine eigene literarische Gattung begründet. Von Christian Blees

Zum 300jährigen Erscheinen am 25. April 2019

Gegen Defoe - Robinson Crusoe und Freitag stellen ihren Autor zur Rede

"Charles Gildon (1665-1724) veröffentlichte sein Dramolett und einen Schmähbrief gegen Daniel Defoe noch im Erscheinungsjahr des Robinson Crusoe. - Lange Zeit in Vergessenheit geraten, erscheint dieser unterhaltsame Text hier erstmals auf Deutsch in der Friedenauer Presse." (Klappentext)



Im Gespräch

Jan-Philipp Sendker, Schriftsteller & Chinakenner

(dlfk-audio - 33.04 min) - Mit Mitte Vierzig erfüllte sich der erfolgreiche Journalist Jan-Philipp Sendker einen Lebenstraum. Er kündigte seinen sicheren Job, um Romane zu schreiben. Heute gehört er zu den bestverkaufenden Schriftstellern Deutschlands - den trotzdem kaum jemand kennt.



Der Tag mit Georg Diez

Wohnen, Atmen, Schönschreiben

(dlfk) - Der Kampf gegen hohe Mieten wird nun auch auf internationalem Parkett geführt. Das Thema Diesel-Fahrverbote ploppt wieder auf. Theresa May versucht das Unmögliche. Und deutsche Grundschüler können nicht mehr schön schreiben - wer ist daran Schuld? - mehr in der Bücherschau





Pegida, AFD & Co.

Norbert Frei u. a.: "Zur rechten Zeit"

(dlfk) - rezensiert von Philipp Schnee (6.23 min)

"Die Sehnsucht nach einer 'konservativen Revolution' zieht sich durch die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der "Flüchtlingskrise" hat sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig 'bewältigt' zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht - und wie es dazu gekommen ist." (Klappentext)



SWR2 Lesenswert Magazin

- Johan Harstad: "Max, Mischa und die TET-Offensive" (Rezension: Insa Wilke) - mehr in der Bücherschau

+ Amitava Kumar: "Am Beispiel des Affen" (Gespräch mit Ursula März)

+ Carolin Callies: "Schatullen und Bredouillen" Gedichte (Rezension: Pascal Fischer)

+ Verleihung des Huchel-Preises an Thilo Krause: "Was wir reden, wenn es gewittert" (Gespräch mit Frank Hertweck)

+ Daniel Defoe: "Robinson Crusoe" (Rezension: Eberhard Falcke)



30 Kritiker. 10 Bücher. 1 Liste

Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker

Sigrid Löffler, Eberhard Falcke und Julia Schröder

die SWR Bestenliste April 2019

- mehr in der Bücherschau

Verständigung.



+ Hörspiel Pool

GEH DICHT DICHTIG!

Hörspieldialog mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl (42 min)

(br) - Binauraler Podcast, für Kopfhörer optimiert. Ein fiktiver Dialog mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl (1932-2009), die zu den Größen der österreichischen Literatur nach 1945 zählt. Gerstl verfasste Gedichte, Essays und "Denkkrümel", wie sie selbst einige ihrer Texte nannte. // Von Ruth Johanna Benrath / Mit Lauren Newton, Gerti Drassl, Dörte Lyssewski / Regie: Christine Nagel / ORF/BR 2019