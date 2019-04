Aktualisiert

+

+

Der besondere Hörfunktipp

22.03 Uhr -

"Ein Herz für Bücher - von der Kunst, einen Verlag zu leiten"

Denis Scheck spricht mit Helge Malchow und Florian Illies

SWR2 - Lesenswert Gespräch



Notre-Dame brennt ...

... und das deutsche Fernsehen sendet ...



--- mehr siehe 9Punkt



In memoriam

Dusty Springfield wurde heute vor 80 Jahren geboren

( dlfk-audio 3:30 min) -

Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien starb

2. März 1999 - Eine Erinnerung vn Thomas Spickhofen

Hier 1966:

You Don't Have To Say You Love Me When I said I needed you You said you would always stay It wasn't me who changed but you And now you've gone away ...





" (11.20 Uhr ltk ) - Der Debattenband "Neuer Antisemitismus?" belegt, wie schwierig die Konsensfindung in der Analyse des Judenhasses nach wie vor ist. Von Jan Süselbeck dlf ) - Die Bundesregierung hat in Sachen EU-Urheberrechtsreform erklärt, sie wolle die Upload-Filter "nach Möglichkeit" verhindern. Dies lasse Zweifel bestehen, dass die Filter doch noch zum Einsatz kommen, meint Paul Vorreiter. Damit büße vor allem Justizministerin Katarina Barley Vertrauen bei den Wählern ein. sz ) - Der EU-Rat hat der Urheberrechtsreform zugestimmt. Wie lange dauert es, bis die Richtlinie umgesetzt wird? Drohen Upload-Filter? Und was macht Deutschland? Die wichtigsten Antworten. sz ) - Der EU-Rat hat der Urheberrechtsreform zugestimmt. Wie lange dauert es, bis die Richtlinie umgesetzt wird? Drohen Upload-Filter? Und was macht Deutschland? Die wichtigsten Antworten. bb ) - Der EU-Rat hat heute den gesetzgeberischen Schlusspunkt hinter die EU-Urheberrechtsrichtlinie für den Digitalen Binnenmarkt gesetzt und ihr endgültig zugestimmt. Damit ist der Weg frei für eine erneute Beteiligung der Verlage an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften. pp ) - Many of he continent's book business leaders hail council approval of the EU's hard-fought copyright measure in Brussels today. spn ) - Im Vorfeld des "Weltbuchtages" hat die MVB, eine Tochter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) nach Superlativen in Deutschland im vorigen Jahr veröffentlicht. dlf ) - Das internationale Filmfestival von Istanbul ist seit seiner Gründung 1982 längst anerkannt - als Ort des kulturellen Austauschs, aber auch des Widerstandes gegen Bevormundung und Zensur. Die Rahmenbedingungen hätten sich verändert, sagte Filmkritiker Rüdiger Suchsland im Dlf - doch nicht zum Guten. dlf ) - Der Prozess gegen den türkischen Vorsitzenden von Reporter ohne Grenzen macht Fortschritte: Heute durfte Erol Önderoglu sich nach über zwei Jahren erstmals vor Gericht äußern. Viel Hoffnung auf einen Freispruch hat er nicht. Das Gericht bekomme klare Anweisungen von der Regierung, sagte Önderoglu im Dlf. taz ) - Die ARD hat Deniz Yücel für "Wenn Pressefreiheit im Gefängnis landet" getroffen. Die Doku lohnt sich, auch wenn es nicht viel Neues gibt.Da ist er ja wieder! Seit 14 Monaten ist Deniz Yücel frei, blicken lassen hat er sich seitdem selten. Hier eine Preisverleihung, dort eine Lesung, mehr nicht. Der Welt-Journalist, während seiner Haft in Abwesenheit zum Popstar der Pressefreiheit aufgestiegen, war abgetaucht. ccc ) - Die drei jüngsten Festnahmen von prominenten Aktivisten aus der Whistleblower-Szene, Chelsea Manning, Julian Assange und Ola Bini, stellen einen frontalen Angriff auf die Pressefreiheit dar. Der Chaos Computer Club (CCC) ruft zur Unterstützung auf. zeit ) - Die verstorbene Soulsängerin wird als erste Frau mit einem Sonderpreis geehrt. Sie habe fünf Jahrzehnte lang unauslöschliche Beiträge zur Kultur geleistet, hieß es.