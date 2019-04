Medien-Watchblog

In der Tradition österreichischer Romane

Angela Lehner "Vater unser"

(bgl) - "Vater unser" ist ein in der Tradition österreichischer Romane stehendes Buch. Da ist das resignative Weltbild der Protagonistin, der dosiert-ironisch vorgebrachte, aber durchaus spürbare Österreich-Hass, die Unversöhnbarkeit zwischen der Figur und der Welt. Das ist alles sichtbar - aber es ist leider über weite Strecken zu sehr Pose, kaum Sprache (sieht man von einigen gelungenen Sentenzen ab).

Häufig wird man von Erstlingswerken mitgerissen, wartet dann ungeduldig auf das zweite Buch - und ist dann enttäuscht. Bei Angela Lehner ist es anders. Sie ist eine Autorin, auf deren zweiten Roman man trotz der Schwächen des ersten Buches gerne wartet. Denn jeder Leser bemerkt es, dieses Erzähltalent. Von Gregor Keuschnig

"Zehntausend Doppelzimmer mit Meersicht"

Die elegischen Dokumente der Muriel Pic. Von Paul-Henri Campbell

(voll ) - Wir ersticken in Vergangenheit. Zugleich zählt zur Signatur der Moderne, der Versuch, den Blick aufs Vergangene aus dem Mythischen, aus dem Anekdotischen, aus dem Propagandistischen herauszuheben, zu überführen in die Evidenz der Dokumente, die Analyse von Urkunden, die Kontextualisierung von Artefakten oder die Strukturen der Diskurse. Mächtige Schulen der Historiographie üben ihre sanfte Herrschaft aus übers Vergangene als eine Dialektik aus Präteritum und Plusquamperfekt.



Carl Spitteler hat auch komponiert & gemalt

Schriftsteller wurde er aus ganz praktischen Gründen

Carl Spitteler hat auch komponiert & gemalt

Schriftsteller wurde er aus ganz praktischen Gründen

(nzz) - Im Nachlass des Literaturnobelpreisträgers finden sich auch Kompositionen und Zeichnungen. Spitteler war ein Multitalent. Nur zufällig entschied er sich fürs Literarische.

Die Kunst der Neutralität liegt darin, zuschauen zu müssen, ohne eingreifen zu können. Und darin, dieses Dilemma auszuhalten

(nzz) - Der Schriftsteller Carl Spitteler ist in Vergessenheit geraten, niemand bestreitet das. Es hat mit ihm zu tun, aber auch mit uns, die wir sein Werk nicht mehr zu lesen verstehen.



Wenn die Müdigkeit zu ihrem Recht kommt

Dževad Karahasan legt einen berührenden Erzählungsband vor

(nzz) - Es gibt kaum einen anderen Gegenwartsautor, der Räume und Zeiten, Mythen und Befindlichkeiten, aktuelle und "ewige" Fragen so kunstvoll zu verweben weiss wie der Bosnier Dževad Karahasan. Sein Erzählband "Ein Haus für die Müden" zeugt von seiner grossen Meisterschaft. -mehr in der Bücherschau







NV-Insolvenz

Eigentumsvorbehalt gilt in der Buchbranche auch ohne vertragliche Regelung

(brp) - Der einfache Eigentumsvorbehalt gilt in der Buchbranche auch ohne vertragliche Regelung, teilt der Börsenverein im Zuge der KNV-Insolvenz mit. Heißt: Auch Verlage, die Ware ohne ausdrücklichen Eigentumsvorbehalt an KNV geliefert haben, können einen höheren Betrag von ihren offenen Forderungen zurückbekommen.



Booksellers Announce

First Annual Bookstore Romance Day

(pw) - As independent bookstores continue to work to deepen their ties with romance readers, a group of enthusiast booksellers has announced the first Bookstore Romance Day to be held on August 17, 2019. Organizers have billed the event as a "soft launch" for what they intend to be an annual celebration of romance books by independent bookstores nationwide.



German ebook distributor Libreka

partners with Rakuten OverDrive opens a new partnership

(psp)- As Germany's Bookwire expands internationally and wins a Digital Publishing Award.



Society of Authors Calls on

UK Government to Fight Online Book Piracy

(psp) -Book piracy threatens authors' livelihoods, as well as threatening diversity,' according to a new appeal from the Society of Authors to the British government for help protecting copyrighted content.