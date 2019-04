Medien-Watchblog

(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...



Medienauslese ...

Faceboo, AfD-Newsroom, Twitter

(6vor9) - von Lorenz Meyer

1. Exklusiv (netzpolitik)

2. AfD-Newsroom (n-tv)

3. Wissenschaftler (schwaebische)

4. Nachrichtenpodcasts (uebermedien)

5. NPD (zeit)

6. Suppe (facebook)



Presseschauen im Hörfunk

Vom 8. April 2019, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden heute die neuen Kämpfe in Libyen und das Gedenken an die Opfer des Völkermords in Ruanda. Innenpolitisch bestimmt vor allem die Debatte um bezahlbare Mietwohnungen die Agenda.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 14.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 8.4.2019



Bologna Book Fair 2019

Attendance Exceeds Last Year's by 5 Percent

(pp) - In Feature Articles by Porter AndersonApril 4, 2019Leave a Comment

64Share to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to MessengerShare to Google TranslateShare to EmailShare to PrintBologna Children's Book Fair announces a record year in attendance and news coverage, while naming Sharjah as its 2020 Guest of Honor.



"069 - Frankfurter Verlagsschau"

Die kleine, aber feine Buchmesse

(fr) - Beim Publikum kommt die erste "069 - Frankfurter Verlagsschau" in der Evangelischen Akademie gut an. - Hell, freundlich, bunt und auf den Tischen viele, viele Bücher. Zwei Tage Zeit zum Stöbern, Schmökern, Innehalten, mitten in der Stadt, die Evangelische Akademie am Römerberg ein idealer Ort, die erste "069 - Frankfurter Verlagsschau" ein Volltreffer. Schon am Sonntag war klar, dass es im nächsten Jahr eine Widerholung geben wird.



































Rathbones Folio Prize Shortlist

Eight Works in Fiction and Nonfiction

(pp) - 12Share to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to MessengerShare to Google TranslateShare to EmailShare to PrintChoosing books 'we felt took risks,' the jury of the Rathbones Folio Prize draws its eight-title shortlist from an original pool this year of 80 books.



Stella prize 2019

your guide to the shortlist

(guard) - Melissa Lucashenko's searing story of historical theft, Jamie Marina Lau's retro head-trip and Maria Tumarkin's interrogative essays among the best books by Australian women this year



Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar

Christiane Nüsslein-Volhard ausgezeichnet

(bb) - Die Tübinger Entwicklungsbiologin und studierte Biochemikerin Christiane Nüsslein-Volhard erhält den mit 10.000 Euro dotierten Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar 2019.



"Sie hilft uns, zu verstehen"

Masha Gessen bei der Buchmesse

(taz) - Die russische Schriftstellerin Masha Gessen ist scharf formulierende Kritikerin Putins. Auf der Leipziger Buchmesse erhielt sie eine Auszeichnung.



'It's a silent conversation'

authors and translators on their unique relationship

(guard) - From Man Booker International winner Olga Tokarczuk to partners Ma Jian and Flora Drew … leading authors and translators discuss the highs and lows of cross-cultural collaboration