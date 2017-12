Der Medienticker wünscht allen LeserInnen friedliche Festtage!



+

Aktualsiert: am Samstag

+

+

." ("Methode Barbie"Polizei rechtfertigt sich mee ) - Mit maximaler Öffentlichkeit sucht die Polizei Hamburg nach 104 mutmaßlichen G20-Randalierern. Die Bild machte am Dienstag deshalb mit dem Thema auf und zeigte dazu das Foto einer jungen, blonden Frau, die die Redaktion als "Krawall-Barbie" bezeichnete. Sie ist seitdem - ungewollt - das Gesicht der öffentlichen Fahndung. Mittlerweile ist sie identifiziert. Es handelt sich um eine 17-jährige Hamburgerin, die - zumindest nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung - deshalb besser hätte geschützt werden müssen. lto ) - Ein neu erstellter Twitter-Account prangert antisemitische Facebook-Posts an - nicht nur mit Bild und Namen, sondern teils auch Wohnort und ähnlichen Daten. Schon Jan Böhmermann fragte, ob man das dürfe. Die Antwort hat Arno Lampmann parat. mee ) - ARD prüft Gang vors Verfassungsgericht mee ) - Das Medienjahr neigt sich dem Ende zu. Kurz vor Schluss trafen Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (DIE WELT) in Berlin Sascha Lobo zur "Endjahreswut" (Lobo). Der Digital-Erklärer spricht in Teil eins unseres zweiteiligen Podcast-Specials u.a. über die #metoo-Debatte, das ambivalente Verhältnis zwischen Plattformen (Facebook) und Medien sowie das aus Lobos Sicht "totale Paid-Content-Mega-Debakel" der Verlage. sp ) - Der Journalist Can Dündar lebt in Deutschland im Exil. Die Türkei ist unter Präsident Erdogan kein sicherer Ort für kritische Journalisten. Nun fordert die dortige Justiz eine hohe Haftstrafe für Dündar. pt ) - Lange Zeit erschienen mir Autoren wie Daniel Bax oder Lamya Kaddor irrelevant - sie haben zur Sache nichts zu sagen. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie mit ihrer Strategie der Diffamierung der Debatte schaden. Sie attackieren einzelne Personen, weil sie deren Argumente nicht zulassen wollen - und weil sie selbst ein reaktionäres Gesellschaftsbild verfechten. pt ) - In seinem Essay "Zwischen Deko und Diskurs" beschrieb Wolfgang Ullrich im Sommer das sich abzeichnende Schisma in der Kunstwelt. Dieses Schisma hat sich im "Superkunstjahr" weiter vertieft: Wenn Kunst nur noch entweder als Luxus oder als Statement funktioniert, gelten dann überhaupt noch künstlerische Kriterien? Ein Gutes hat der Markt aber: Er ist nicht moralisch. Eine Bilanz von Wolfgang Ullrich.(Signatur- Quelle zeit ) - Heinrich Bölls 100. Geburstag feiern? Natürlich. Aber muss deshalb gleich wieder gejammert werden, dass Schriftsteller heute nicht mehr engagiert sind? So ein Unsinn. - Welch deutsches Thema! Immer wieder hört man davon, "Engagement, politische Einmischung, Relevanz der Literatur". Man hört es fordernd oder nostalgisch oder beides, aufs Beste miteinander verquickt. Ach, die Literatur! Ihr Niedergang! Insbesondere der Niedergang ihrer Autoren. Nicht engagiert, nicht interessiert, nicht politisch. Wie anders das war, als die großen Alten noch agierten: Böll, Grass, und ein bisschen auch Walser. Von mopo ) - Was bleibt von seinem Wirken? Eine Erinnerung. dlfk ) - Sein Ruf als "guter Deutscher" umrundetet die Welt. Für "Gruppenbild mit Dame" erhielt Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis.hat den politischen Autor böll für sich entdeckt. dlfk ) - Kaum ein Schriftsteller ist im Bewusstsein seiner Leser so sehr mit einer Stadt verbunden wie Heinrich Böll. Er wurde in Köln geboren, ist dort aufgewachsen und lebte später dort. Eine Spurensuche. dlfk ) - Heinrich Böll schrieb über Grundsatzthemen der Nachkriegsjahre und mischte sich mit seinen Texten in politische Diskussionen ein. Damit wurde er der meist beachtete Schriftsteller der jungen Bundesrepublik und zu einem geistigen Repräsentanten eines anderen Deutschlands. dlfk ) - Der Schriftsteller Heinrich Böll hat sich nie den Mund verbieten lassen. Das wäre heutzutage nicht anders, ist sich die Autorinsicher. Eines seiner Themen wäre die unter Druck stehende Demokratie. Menasse fragt sich aber, ob Gelassenheit nicht besser wäre. dlfk ) - Vor 100 Jahren wurde Heinrich Böll in Köln geboren. Für den Schriftsteller war sie die Stadt der alten Gesichter. An der Seite seines Sohnes René Böll erkunden wir die Heimat des Literaturnobelpreisträgers. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlfk ) - Ingeborg Bachmann gilt als weltentrückte "Schmerzensfrau" der deutschsprachigen Literatur. Auf solches Raunen verlässt sich Ina Hartwig nicht. In ihrer neuen Biografie über die Schriftstellerin wird sie erfrischend konkret - ihr Buch ist ein anekdotenreiches Zeitpanorama. - welt ) - ücher dürften zu Weihnachten das beliebteste Geschenk überhaupt werden. Bei 65 Prozent der Deutschen liegen sie zum Fest unter dem Tannenbaum. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. dlfk ) - In "Die Gleichung des Lebens" und "Zeithain" spielt Friedrich der Große die Hauptrolle. - Warum ausgerechnet der Preußen-König? Und wie haben sie sich den historischen Figuren genähert? Fragen an Norman Ohler und Michael Roes. -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - So bewertet Ralf Fücks die jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump gegen unliebsame UN-Mitgliedsstaaten. Der Gründer des "Zentrums Liberale Moderne" fordert, die liberalen Werte gegen Trump zu verteidigen. Könnte der französische Präsident Macron helfen?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Kaum ein Kunstwerk ist so oft reproduziert worden wie Michelangelos Fresko "Die Erschaffung Adams" - zu sehen an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Und doch lässt sich vieles neu entdecken bei genauerer Betrachtung dieses Bildes. Besonders spannend: die Lücke zwischen den Fingern. (Abb.-Auschnitt + mehr hier post ) - Dass der Postillon seine Leser jeden Tag aufs neue belügt, war bekannt. Dass er das aus Spaß tut, ebenfalls. Doch dass die seit 1845 erscheinende Zeitung als Faktenchecker deutsche Leitmedien am Nasenring durch die Manege des Journalismus führt, finden wir bedenklicher als den Postillon selbst. taz ) - Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung gegen das linke Magazin. "Kauft nicht bei Deutschen", schrieb ein Autor im Heft. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Herausgeber der Konkret, Hermann L. Gremliza, und zwei Redakteur*innen. Der Verdacht: Volksverhetzung. dlf ) - Der Verlag Lensing verklagt den Online-Auftritt der Stadt Dortmund - er verstoße gegen das Grundgesetz. Volkmar Kah vom DJV NRW bestätigte im Dlf, dass "Gemeinden keine Berichterstattung wie die freie Presse betreiben" dürften. Allerdings hätten sich die Verlage dieses Problem selbst geschaffen.