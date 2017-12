+

" (Heinrich Böll - siehe unten*): 12:40 Uhr mw ) - Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU betrifft auch Schweizer Firmen. Medienunternehmen, die Personendaten bearbeiten, müssen sich an strengere Bestimmungen halten. Neben dem absehbaren Aufwand, bieten die neuen Regeln auch Vorteile: Vertrauen und Glaubwürdigkeit können gestärkt werden. dlfk ) - Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter", blickt wenig optimistisch in die Zukunft für den Journalismus in Österreich. Er fürchte, die Medien könnten ihrer kritischen Rolle bei der neuen Regierung nicht nachkommen, sagte Klenk im Dlf. Dies habe verschiedene Gründe. zeit ) - Österreichs Salonpopulist Sebastian Kurz verdient professionellen Respekt und sollte nicht unterschätzt werden. Misstrauen ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Von Werner A. Perger br ) - Die Titelgeschichte der Bild-Zeitung "Polizei sucht diese Krawall-Barbie" vom Dienstag hat Kritik hervorgerufen. Beim Deutschen Presserat sind bis jetzt fünf Beschwerden eingegangen. Das Blatt hatte unter anderem eine junge blonde Frau mit bauchfreiem Top gezeigt, die während des G20-Gipfels im Juli in Hamburg randaliert haben soll. mee ) - Es ist die aktuell wohl hitzigste Mediendebatte: Am Montag rief die Polizei Hamburg die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Identifizierung von 104 mutmaßlichen G20-Randalierern auf. Bild, Mopo und auch das Abendblatt druckten die Fahndungsfotos auf ihren Titelseiten. Die Folge: eine heftige Diskussion um die Verantwortung der Medien, beim Presserat trudelten bislang sechs Beschwerden ein und die Polizei Hamburg lieferte sich einen Twitter-Streit mit Jan Böhmermann. mw ) - Österreichs neues Rechercheprojekt "Addendum" gleicht einem Nachschlagewerk. Weil jedoch der milliardenschwere Red-Bull-Chef Mateschitz es lancierte, ergiesst sich Häme über die Macher. np ) - In der Weihnachtsfolge der Serie "Neues aus dem Fernsehrat" habe ich fünf Wünsche ans Christkind die öffentlich-rechtlichen Internetangebote betreffend. Und zwar ausschließlich Punkte, die auch ohne Gesetzesänderungen bereits heute durch die öffentlich-rechtlichen Anbieter selbst möglich wären.(21.12.) dlfk ) Der Schriftsteller wäre am kommenden Donnerstag 100 Jahre alt geworden. Am Sonntagabend fand im Schloss Bellevue in Berlin eine Gedenkveranstaltung zu Ehren Bölls statt, der am 21. Dezember 1917 in der Kölner Südstadt geboren wurde."Einmischung erwünscht!" ltk ) - Vorbemerkung zum literaturkritik.de-Themenschwerpunkt.

ltk ) - Randbemerkungen zu einem großen Autor. ltk ) - Ein Essay zum 100. Geburtstag(l tk ) - Nach fünfzig Jahren wieder aufgetaucht: ein unbekannter Text von Günter Grass über Heinrich Böll ltk ) - Böll als Politiker - und die Verwirrung der Stasi ltk ) - Ein Rückblick zum 100. Geburtstag des Nobelpreisträgers ltk ) - Böll zum 60. Geburtstag ltk ) - "Wie schön, wenn man hübsche Feuilletons schreiben und ein menschliches Leben leben könnte" - Heinrich Bölls Kriegstagebücher aus den Jahren 1943 bis 1945 "Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind" ltk ) - Jochen Schubert schildert den Dichter und ZeitgenossenBöllCover der Erstausgabe : Frankfurt, studio frankfurt in der Frankfurter Verlagsanstalt,. Mit Illustrationen von Henry Meyer-Brockmann. 57 Seiten, Illustr. Or.-Kart. (Gisela Andersch) - "Böll las seine Satire zum ersten Mal bei der Gruppe 47 im November 1952, ein Jahr nachdem er den Preis der Gruppe 47 gewonnen hatte, auf Burg Berlepsch vor. Im Nordwestdeutschen Rundfunk wurde am 30. Dezember 1952 der Text als Hörspiel ausgestrahlt.sendet amum 21:30 Uhr diese Fassung - Regie führte Fritz Schröder-Jahn; die Sprecher sind Heinz Rühmann, Reinhold Lütjohann, Thea Maria Lenz, Rudolf Fenner, Ingeborg Walther, Jens-Peter Froh, Heinz Roggenkamp, Max Zawislak, Marion Böttcher, Karin Lunau, Imme Froh, Sylvia Böttcher-Hermann - Komposition von Siegfried Franz -Produktion: NWDR 1952 (Länge: 59'08 Min). Veröffentlicht wurde der Text erstmals im selben Monat in der von Alfred Andersch herausgegebenen Reihe "Studio Frankfurt".erschien dann eine überarbeitete Fassung der Satire in seinem Kölner "Haus-Verlag" Kiepenheuer & Witsch stgtn ) - Am 21. Dezember wäre der Schriftsteller Heinrich Böll hundert Jahre alt geworden. Im Berliner Schloss Bellevue hat der Bundespräsident zu einer Soiree geladen, die in glänzendem Rahmen den Autor der kleinen Leute feiert. Von Stefan Kister dlfk ) - Ein Einzelgänger, ein Querkopf, der immer auch den Mainstream attackierte - so charakterisiert Literaturkritiker Helmut Böttiger den Schriftsteller Heinrich Böll. Seine Milieubeschreibungen seien zeitlos und sein Kampf gegen die Hysterie in den Medien ungeahnt aktuell. bm ) - Jeden Morgen blättert Buchmarkt durch die führenden TageszeitungenThema des Tages Böll Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSteuerreform zeit ) - Die US-Steuerreform kommt - allerdings mit Verzögerung. Wegen Verfahrensfehlern muss die Abstimmung zum Teil wiederholt werden. Im Senat wurde sie bereits bewilligt. sp ) - Die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Steuerreform von Präsident Donald Trump muss einem hochrangigen Republikaner zufolge wiederholt werden. Schuld sind Verfahrensfehler. sz ) - Union kritisiert SPD-Forderung nach höheren Steuern für Reichexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zeit ) - Demokratie auf dem Rückzug, Hirnriss auf dem Vormarsch? 2017 ist furchtbar, zum Glück aber bald vorbei. Der Rückblick schmerzt und muss freilich verschwörerisch enden.