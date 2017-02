Er will Kaiser werdenMark Zuckerberg mächtiger als der Präsident faz ) - Amerikanische Medien kriegen vor Spekulationen über politische Ambitionen des Facebook-Chefs Schnappatmung. Dabei ist er mit seinem alles durchdringenden Kontrollmedium längst mächtiger als der Präsident.(wired) Wer immer noch glaubt, junge Erwachsene seien die größten Social-Media-Anhänger, dem erzählt der neue Social Media Report von Nielsen etwas anderes: Der aktuelle Bericht des Marktforschungsunternehmens stellt Zahlen zur Mediennutzung verschiedener Altersgruppen bereit. turi2 ) - Springer startet ein Online-Magazin für Millennials unter dem Dach von Bild: Noizz tritt in die Fußstapfen des eingestellten Celepedia und soll Mittwoch offiziell präsentiert werden. Presserechtlich verantwortlich ist Daniel Böcking, Redaktionsleiter Manuel Lorenz. Noizz präsentiert zum Auftakt Schlussmach-Apps, Koch-Videos und Schwanz-Fakten. taz ) - Athener Qualitätszeitungen werfen Premier Tsipras vor, er wolle ihnen den Garaus machen. Schulden? Steuerhinterziehung? Alles egal. baz ) - Der Chefredaktor des Magazins Schweizer Journalist, Kurt W. Zimmermann, über die dümmste Zeitungsfusion der Zeitungsgeschichte spl ) - Die Jury hat sich die Wahl zum Anglizismus des Jahres auch diesmal nicht leicht gemacht, aber mit Fake News gab es einen Kandidaten, der 2016 eine so plötzliche und massive Präsenz im öffentlichen Diskurs erlangt hat, dass es am Ende doch keine ernsthafte Alternative gab. Damit haben wir seit langem wieder einmal einen Anglizismus des Jahres, von dem niemand behaupten kann, ihn nicht zu kennen, und dem niemand vorwerfen kann, er sei zu alt turi2 ) - Medien-Manager, Werber, Marketer - sie trafen sich am 17. und 18. Januar in Frankfurt beim Deutsche Medienkongress. turi2.tv (turi2.de/live) und "Horizont" berichteten gemeinsam mit Videos vom Branchentreffen. Vor der Kamera standen Antje Neubauer, Leiterin Marketing bei der Deutschen Bahn, Hans-Christian Schwingen, Markenchef der Deutschen Telekom, C3-Chef Lukas Kircher und viele andere.Frankfurt auf Französisch tages ) - Das Gastland wird die eigene Sprache ins Zentrum rücken - und die Öffnung in Richtung allgemeines Kulturfestival weiter vorantreiben. von Bernhard Schulz taz ) - "Nafris", Trump und Höcke: Worüber haben rechte Medien im Januar diskutiert? Wir haben sie gelesen, damit andere es nicht tun müssen. dra-audio ) - Über reale und literarische Katastrophen (12:35 Min) - bb ) - In diesem Frühjahr schließt Katharina Wagenbach-Wolff aus Altersgründen die "Friedenauer Presse", einen der traditionsreichsten Verlage des alten West-Berlin. bb ) - Premiere zum Welttag des Buches: Der Börsenverein startet im Frühjahr die deutschlandweite Aktion #verlagebesuchen. Verlage öffnen dabei zwischen dem 21. und dem 23. April ihre Türen fürs Publikum.Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher dra ) - Musik und Mathematik - das sind die beiden großen Talente des Jazz-Pianisten Benedikt Jahnel. Und auf der neuen CD seines Jazz-Trios schimmert auch immer wieder der Mathematiker im Musiker durch - etwa durch die vielen ungeraden Taktarten.Musiktipp I Deutschlandradio Kultur - Ultraschall Berlin dra ) - Bei Ultraschall Berlin, dem Festival für Neue Musik, stand die Stimme im Mittelpunkt. Ganz traditionell geriert sich das menschliche Organ in den Klavierliedern Wolfgang Rihms, die Christoph Prégardien beim Festival sang. Dazu spielte Christoph Schnackertz.Musiktipp II WDR 4 - Swing EasyMusiktipp III WDR 3 - Jazz & WorldHörtipp I HR 2 - "Kaisers Klänge"Hörtipp II HR 2 - "Blackbird"Hörtipp III RBB kulturradio - "Feature" gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen rd ) - Allerlei