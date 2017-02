Das mit der Liebe ist bekanntlich so ne Sache, im Gedicht wie im wirklichen Leben. Was kann, was soll, was will man erzählen? Gar erklären? "Muss einer denken? Wird er nicht vermisst?" schrieb einst Ingeborg Bachmann. Das Geheimnis vonbegeistert die Sprache seit ihrer Entstehung und bleibt auch im 21. Jahrhundert hochaktuell.Insofern ist "Das Eine" ein perfekter Titel für den Band der ungarischen Dichterin, der darum kreist, wie Menschen einander heute begegnen. Kalász schreibt auf Deutsch und auf Ungarisch, hat also nicht nur zwei Seelen, sondern auch mindestens zwei Sprachen und Klänge im Gepäck. Eine kunstvolle Balance. Wie sehr sie in osteuropäischen und westeuropäischen Sprach- und Denk-Räumen zu Hause ist, erkannte man vor Jahren in dem Gedicht "Ich habe das Gedicht vongelesen", in dem sie dieim Lavanttal mit den verbannten Glocken im sibirischen Tobolsk zusammenführte. Und mittendrin die Kraft der Liebe, zitiert nach Christine Lavant:Die Zeilen, getragen vom, werfen Fragen auf: Wird die Begegnung mit dem Geliebten Spuren hinterlassen, und welche? Wie rasch geht "das" vorüber? oder darf es auf immer bleiben? "Blütenstaub" erinnert an Novalis' Frage, warum wir "das Unbedingte suchen und nur Dinge finden". Gelingt es der Liebe, dass allein das Unbedingte zählt und all die Dinge von gestern und morgen abfallen? Und: Was bleibt? Was bleibt zum Beispiel, fragt Kalász, von"Herzog Blaubart", wo Judith nicht hinnehmen mag, dass jedes Herz auch eine Mördergrube und jede Liebe auch aus verschlossenen Türen gemacht ist.Begegnungen - ob in Mythen, Geschichten oder ganz banal in der S-Bahn - sind immer auch Begegnungen, mit Scham, Sehnsucht und den vielen kleinen alltäglichen Toden. Lakonisch heißt es einmal:Zu den (hierzulande eher ungewöhnlichen) Bild-Fäden gehört die- die Kunst, wenn man so will, aus der Ferne sichtbar Zugehörigkeiten zu symbolisieren und sich mit diesen Symbolen zu bewehren. Ein Schild, so liest man, schützt das Ich nicht zuletzt vor Verwundbarkeit; es ist eine Attraktion. Dahinter können alle Fragen als Fragen weiterleben. Wappen vereindeutigen und übertreiben, das liegt in der Natur der Sache; doch vielleicht, so Kalász, gibt es Zeiten, da wir glauben, dass wir sie bräuchten, um einander überhaupt noch hören und sehen zu können.Manche der Gedichte im Band sind kurz, manche lang. Die Rhythmen wechseln. Leichtigkeit undsind Kalászs große Kunst. Sie erzeugt durch Klänge Gedankenfäden dort, wo vielleicht keine sind. Auch das hält die Welt in den Gedichten zusammen. So stiftet ihre Sprache bei aller Fragilität der jeweiligen Situationen eine Magie, wie wir sie aus Reisesegen und Zaubersprüchen kennen. Das haben wir lange vermisst.Kalasz lässt vieles in einer zauberhaften fragmentarischen Balance, unaufgelöst. Die Sehnsucht nach dem Unbedingten und der Wunsch nach Verstehen ist dem Erzählen und dem Fragen inhärent. Drei Gedichte, im Band verstreut, tragen daher den Titel: "Verstehen heißt Antworten". Darin heißt es:Und später im Text:ist eine sprachlose Antwort auf Fragen, die möglicherweise nie gestellt wurden. Wie hieß es bei Bachmann:"Muss einer denken? Wird er nicht vermisst?" Sprache, gewährt Schönheit, stiftet nicht nur Welt, sondern in diesem Buch vor allem kleine absurde Bilder vom möglichen Glück. Das ist nicht wenig.Orsolya Kalász lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin und Budapest.schwingt immer wieder in die Gedichte hinein, so in das Gedicht "Blinde-Kuh-Flashmob"Tote Winkel sind. Erkennen wir die toten Winkel besser, wenn wir die Augen schließen? Können wir sie loswerden? Können wir erreichen, dass sie und Blaubarts verschlossenen Türen ihre Herrschaft über uns verlieren? Ist das ein Teil ihrer Lyrik?Soeben wurde bekannt, dass Orszolya Kalász dieses Jahr den Peter-Huchel-Preis zugesprochen bekommt. Eine Entscheidung, zu der man die Jury und Orszola Kalász nur aus ganzem Herzen beglückwünschen kann.------------Orsolya Kalász, Das Eine , brüterich press, 85 Seiten, 20 Euro. Zu erhalten beim Verlag oder in jeder ausgewählten Buchhandlung.Und noch ein letztes Gedicht aus dem Band: