Doku "Chemnitz - ein Jahr danach"

MDR-Diskussion mit Neonazi platzt nach heftiger Kritik

(tgsp) - Ein MDR-Podium mit einem Neonazi zu "Chemnitz - ein Jahr danach" findet nicht statt. Das Publikum soll stattdessen mit den Machern des Films diskutieren.

Nicht die Diskurs-Zerstörer zum Diskurs einladen

(dlfk) - Zur Premiere einer Reportage über die rechten Ausschreitungen in Chemnitz 2018 hatte der MDR auch einen Neonazi zu einer Diskussion eingeladen. Nach Protesten ist die Diskussion nun abgesagt worden. Der Soziologe Matthias Quent kritisiert den Sender.



Kontroverse um MTV-Auszeichnung

"Michael Jackson Video Vanguard Award" für Missy Elliott

(dlfk) - Rapperin Missy Elliot soll für ihr Lebenswerk geehrt werden. Doch der MTV-Preis, benannt nach Michael Jackson, wird kritisiert: Nicht erst seit der Doku "Leaving Neverland" wird dem King of Pop vorgeworfen, Jugendliche missbraucht zu haben.



Oper für Kinder

Ungehörte Seufzer, gehört

(fk) - Kürzlich erlebte der Komponist Marius Felix Lange die Uraufführung

seiner neuen "Oper für Kinder" bei den Salzburger Festspielen 2019. "Der Gesang der Zauberinsel oder: wie der Rasende Roland wieder zu Verstand kam" heißt sein auf der Folie Ariosts' geschriebenes Stück. Es geht weit über das hinaus, was als Kinderoper gilt, meint Alban Nikolai Herbst.



+ Noch mal Woodstock

Drei Tage, die eine Generation prägten

Ein Film von Barak Goodman

(ard) - Legende einer ganzen Generation

Musik ohne Zäune

(zeit) - In Woodstock hielt die rebellische Jugend der Sechzigerjahre ihre Generalversammlung ab - und öffnete den Pop für einen musikalischen Migrationsschub, der bis heute anhält. Von Stefan Hentz

Woodstock war weiblich

(dlfk-audio - 3:31 min) Fotograf Elliott Landy hat es dokumentiert

Jubiläumsfestival Woodstock 50 zieht nach Maryland

(sp) - Seit Monaten haben die Veranstalter vom Woodstock 50 mit fehlenden Genehmigungen und Sponsoren zu kämpfen. Nun ist ein neuer Ort für das Jubiläumsfestival gefunden. Doch dort scheinen neue Probleme zu warten.

Den Optimismus von damals gibt es nicht mehr

(dlfk) - Mit Ernüchterung blickt die Verlegerin Elisabeth Ruge heute auf die USA. Als Tochter des ARD-Korrespondenten Gerd Ruge verbrachte sie in den 1960ern dort ihre Kindheit. In Ruges Augen hat sich das mit Woodstock verbundene Emanzipationsversprechen nicht erfüllt.

Politische Rede ohne Worte

(dlfk) - Als Jimi Hendrix auf dem Woodstock-Festival die amerikanische Nationalhymne musikalisch zerlegte, sehen das viele als politischen Kommentar zum Vietnam-Krieg der USA. Hendrix selbst hält den Ball flach. Was war sonst noch los in Woodstock?

Moderator von Woodstock Chip Monckging mit schlotternden Knien auf die Bühne

(dlfk) - Chip Monck hat viele Bühnen dieser Welt ausgeleuchtet - und für den passenden Sound gesorgt: beim Boxkampf von Muhammad Ali genauso wie bei einer Papstmesse. Oder in Woodstock. Dort wurde ihm spontan noch eine andere Rolle zuteil: Master of Ceremony.

Aktuelle Filme ...

der 33./34. Woche,

(mbs) - die dieser Tage ab 15.8. in die Kinos kommen in Kurzvorstellungen der Sendung des Bayerischen Fernsehens "kinokino": u. a. Buddies, die Erste: "Once Upon A Time ... In Hollywood" geraten ein Western-Star und sein Stuntdouble zwischen Polanski und die Manson-Familie. Buddies, die Zweite: "Alles hört auf kein Kommando" im neuen Toy-Story-Film mit den Kumpels Woody und Buzz. Was sonst noch so läuft: