Hör- und TV-Tipps - Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Bayern 2, HR 2, WDR 3, SWR 2, RBB kulturradio, SR 2, SRF 2, Ö1, Feature, Hörspiel, Jazz, Neue Musik, Konzert, Klassik



Nah an Dylan, Bowie & Co.

Zum Tod des Filmemachers D. A. Pennebaker

(dlfk-audio - 7:09 min) - Gespräch mit Marcus Kleiner







John Coltrane Church

Durch Jazz den Heiligen Geist erfahren

(dlfk) - Musik und Spiritualität hängen eng zusammen. In der "Church Of John Coltrane" in San Francisco hat man daher einen Musiker zum Heiligen erklärt. Die "hippste Kirche überhaupt", urteilte die New York Times.





Das Haldern Pop Festival

Weltmusik in der Provinz

(dlfk) - Das Haldern Pop Festival, das 1981 mit einer Ministranten-Sause in einem verschlafenen Dorf am Niederrhein begann, ist heute eine Perle unter den europäischen Festivals. Das Kartenkontingent ist immer schon vergriffen, bevor die ersten Bands gemeldet werden.



Feature

Elektronische Musik in ChinaDoppler-Effekt

(dlfk) - Wann und wie wurde der erste chinesische Synthesizer gebaut? War es tatsächlich anlässlich Mao Zedongs Tod 1976? Oder schon während der Kulturrevolution? Die Geschichte der elektronischen Musik in China ist widersprüchlich, wenig erforscht, vielseitig zugleich. Auf das Ende der Kulturrevolution folgen die Öffnung zum Westen und das Zeitalter der Heimcomputer.



Aktuelle Filme ...

der 31. Woche,

mbs) - die dieser Tage ab 25.7. in die Kinos kommen in Kurzvorstellungen der Sendung des Bayerischen Fernsehens "kinokino": Der neue Tarantino und Endzeit made in Germany, Leberkäsjunkie: Eberhofer ermittelt wieder, Pedro Almodóvars persönlichster Film & Die deutsche Stimme von Cowboy Woody.