" ( 3sat ) - Sie war die erste afroamerikanische US-Autorin, die einen Literaturnobelpreis erhielt. Jetzt ist Toni Morrison gestorben. dlfk ) - Toni Morrison wurde eher unabsichtlich zu einer kulturellen Wortführerin des schwarzen Amerika. In ihren Romanen zeigte sie eine Welt, die den Weißen unbekannt war und von denen Schwarze nicht dachten, dass sie von Bedeutung ist. taz ) - Ein US-Investor steigt beim Axel-Springer-Verlag ein und will die Digitalsparte stärken. Der Betriebsrat fürchtet Einsparungen beim Personal. bb ) - Die NGO Reporter ohne Grenzen übt scharfe Kritik an der chinesischen Führung. Diese sei dafür verantwortlich, dass derzeit mehr als 100 Journalisten in Gefängnissen säßen - einige von ihnen unter lebensbedrohlichen Bedingungen. dlfk-audio - 3:48 min ) - Bericht von Thielko Grieß ejo ) -Eine Studie an der Uni Wien ergibt: Politische Nachrichten in der Timeline werden genauer gelesen, wenn dort auch lustige Videos auftauchen. aw ) - Heute Abend beginnen die diesjährigen ORF-Sommergespräche, die meistdiskutierte Interviewserie im heimischen Fernsehen. 1981 fanden sie zum ersten Mal statt - damals, um bei der REPORT-Vorläufersendung POLITIK AM FREITAG die nachrichtenschwächsten Sommerwochen zu überbrücken zeit ) - Wer nach Klimabegriffen auf YouTube sucht, kann ziemlich krudes Zeug finden. Der Forscher Joachim Allgaier nimmt deshalb die Wissenschaftscommunity in die Pflicht. sz ) - Der Rechtsterrorist von El Paso kündigte seine Tat auf 8chan an. Die Seite ist einer der widerlichsten Orte des Internets - aber nur ein Symptom. Der Hass wurzelt woanders: beim US-Präsidenten. dlf ) - Ein Recherche über Soziale Medien wie Twitter ist für Journalistinnen und Journalisten vor allem in Breaking-News-Situationen sehr reizvoll. Mit der Verifikation des Materials haben allerdings viele Redaktionen Probleme, so der Kommunikationswissenschaftler Florian Wintterlin im Dlf. sz ) - Bei Siri und Google hören keine Menschen mehr zu, wenn Nutzer mit den Sprachassistenten reden. Wer Alexa verwendet, muss selbst aktiv werden, um zu verhindern, dass ein Teil der Aufnahmen von Mitarbeitern überprüft wird. Mehrere Enthüllungen hatten die Unternehmen unter Druck gesetzt, auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte ermittelt. Der Skandal ist nicht, dass Menschen zuhören, sondern dass Amazon, Apple und Google dieses Vorgehen jahrelang verschwiegen haben. dlf ) - Musiker, Philosoph, Soziologe dlfk ) - Anwalt des Nonkonformismus & leuchtende Philosophengestalt dlfk ) - Was tun gegen Rechtsradikalismus? dlfk ) - Über den "autoritären Charakter" dlfk ) - Der spießige Marxist