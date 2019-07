." ( badztg ) - Die Stiftung Lesen will für eine Aktion mit dem Konzern Amazon zusammenarbeiten - Unverständnis beim Börsenverein.(dlfk-audio - min) - und über die Kritik an Verschenkaktion von Amazon, Hugendubel und Thalia taz ) - Die Bundesregierung klagte gegen die Veröffentlichung von Afghanistan-Berichten. Der EuGH findet: Nur bei kreativer Leistung gilt das Urheberrecht. dlf ) - Eine Bloggerin wird vom "Spiegel" als Fälscherin enttarnt - und wenige Wochen später tot in ihrer Wohnung gefunden. Weil sie auf ihn psychisch labil wirkte, hatte sich Journalist Derek Scally kurz vorher bewusst gegen einen Artikel entschieden, wie er im Dlf erzählt. Journalistikprofessor Klaus Meier sieht aber auch ein berechtigtes öffentliches Interesse an der Berichterstattung.Das Dilemma der Aufdeckung dlfk ) - Die Bloggerin Marie Sophie Hingst starb, nachdem öffentlich wurde, dass ihre jüdische Familiengeschichte vorgetäuscht war. Der irische Journalist Derek Scally hatte sie noch getroffen und nun über ihre tragische Geschichte geschrieben. dlf ) - Wenn Webseitenbetreiber nun stärker in die Verantwortung genommen würden und ausdrücklich die Zustimmung zur Datensammlung einholen müssten, sei das ein gutes Signal, kommentiert Stefan Römermann. So würden sie zukünftig wohl besser überlegen, wie sehr sie ihre Kunden wirklich überwachen wollten. sz ) - "Clear History" ist eine mächtige Funktion: Nutzer sollen damit alle Daten löschen können, die Facebook über sie gespeichert hat. Seit der Ankündigung im Mai 2018 ist nichts passiert. Jetzt soll es im Herbst 2019 so weit sein. Nutzer werden dann selbst aktiv werden müssen, um ihre Privatsphäre zu schützen. dlf ) - Nach einem "Tagesthemen"-Kommentar erhielt "Monitor"-Chef Georg Restle eine Morddrohung. Und immer noch würden AfD-Abgeordnete die Gefährdung von Journalisten weiter befördern, sagte er im Dlf - während die Politik den Rechtsextremismus noch nicht ernst genug nehme. sp ) - Ziehen Sie sich immer häufiger aus Debatten in Ihrer Familie, im Freundeskreis oder im Sportverein zurück? Das ist durchaus nachvollziehbar - aber gefährlich. Zum Glück gibt es einen Ausweg. Ein Kommentar von Peter Maxwill dlf ) - Viele Politiker haben sich als Literaten versucht. So auch der neue britische Premierminister Boris Johnson. "72 Jungfrauen" heißt seine Polit-Satire, die austeilt gegen Islamisten, Polizisten, Tories und den US-Geheimdienst. dlf-audio - 3:16 min ) - von Jan Drees dlfk ) - Der israelische Lyriker Tuvia Rübner ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war ein Brückenbauer zwischen Israel und Deutschland und schrieb seine Gedichte auf Deutsch und Hebräisch. In ihnen verband er das Schöne mit dem Sperrigen. sz ) - Tuvia Rübner entkam 1941 den Nazis nach Palästina. Bis in die Fünfzigerjahre schrieb er deutsche Gedichte, später wechselte er ins Hebräische. In der Nacht zum 29. Juli ist Rübner im Kibbuz Merchavia gestorben.