." ( dlf ) -- Ein Blick in die U-Bahnen und ICEs der Nation zeigt es: Kaum jemand liest - jedenfalls kein Buch - alle Welt starrt aufs Handy. Anfang des Jahres wurde die gefühlte Wahrheit in Zahlen gegossen: Eine über mehrere Jahre geführte Studie zeigt, dass tatsächlich immer weniger Menschen Bücher lesen. bb ) - Kreativität verhilft manchen Buchhändlern zum Erfolg. Doch es fehlt die Wunderidee, die den Einkauf von zeitfressenden Leseangeboten in überladenen Läden lenkt und fördert. Meint Jochen Jung. self ) - Am 25. Mai 2018 wird in ganz Europa ein Gesetz umgesetzt, das schon seit zwei Jahren gilt - die berüchtigte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In Deutschland gelten sehr ähnliche Paragrafen sogar schon seit 2009, dank des Bundesdatenschutz-Gesetzes, das für die europaweit gültige DSGVO ein wichtiges Vorbild war. zeit ) - Warum beendet kein besseres Netzwerk die Alleinherrschaft von Facebook? Die Antwort lautet. Das Metcalfesche Gesetz erklärt, warum das Internet Monopole fördert. Von Tilman Baumgärtel bb ) - Den Wunsch nach dem eigenen Buch kann sich heute jeder Autor mit ein paar Klicks erfüllen. Die Gefahr an einen unseriös arbeitenden Verlag zu geraten sollte also gebannt sein, oder? Warum der Kampf gegen schwarze Schafe längst nicht beendet ist, erklärt Tobias Kiwitt, Justiziar des Bundesverbands junger Autoren und Autorinnen und Gründer von Fairlag. dlfk ) - Es ist keine Autobiografie im klassischen Sinne: In "Aufleuchtende Details" erzählt Péter Nádas anhand von Assoziationsketten die Geschichte seiner Kindheit. Die Vielfältigkeit des Erinnerns und die Vielschichtigkeit des Denkens seien ihm dabei - welt ) - Rückzüge, Machtkämpfe und ein alarmierter König: Die Schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, versinkt nach einem Sexismus-Skandal im Chaos. Wer spielt welche Rolle? Ein Who is Who. Von Wieland Freund faz ) - Die türkischen Behörden verweigern dem inhaftierten Deutschen Enver Altayli einen Krankenhausbesuch. Mit Adil Demirci ist offenbar ein weiterer deutscher Reporter in Istanbul festgenommen worden.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat ) - Der Donald-Trump-Biograf, Investigativjournalist und Pulitzerpreis-Träger David Cay Johnston hat ein neues Enthüllungsbuch geschrieben. "Trump im Amt" ist gerade erschienen. Johnston, der seit über 30 Jahren Trump beobachtet und bewertet, besitzt das weltweit größte Privatarchiv zu Trump. Johnston klärt auf, was den twitternden US-Präsidenten bewegt. Sein Vorgängerbuch, "Die Akte Trump" (2016), war ein großer Erfolg. Wir treffen Johnston in New York ein Jahr, nachdem Donald Trump sein Amt als US-Präsident antrat. zeit ) - Vor einem Jahr wurde er von ihm entlassen, jetzt rechnet Ex-FBI-Chef James Comey mit dem US-Präsidenten ab. Trump sei eine "Art Mafiaboss", losgelöst von der Wahrheit.Donald Trump im US-Kabinett (imago stock&people) dlf ) - Regelmäßig schießt US-Präsident Trump gegen Medienhäuser und einzelne Journalisten. Nun sorgt eine Ausschreibung in den USA für Aufregung. Das Heimatschutzministerium sucht ein Unternehmen, dass Daten von Journalisten aus aller Welt sammeln soll. Die US-Presse ist alarmiert. dlf ) - Die Trump-Regierung empfinden viele US-Forscher als besonders wissenschaftsfeindlich. Dagegen werden sie am Samstag demonstrieren - beim zweiten March for Sciences. Sie wollen zeigen, wie gefährlich es für ein Land sein kann, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse keine Beachtung finden.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stat ) - Rund 17 Prozent der Onliner in Deutschland haben in den letzten zwölf Monaten digitale Musik über Amazon Music gekauft. Dagegen hat der globale Marktführer Spotify hierzulande laut Statista Global Consumer Survey 2018 deutlich weniger zahlende Kunden (11,6 Prozent). Die Schweden werden es verschmerzen können. Der Streaming-Pionier kommt derzeit auf über 71 Millionen Abonnenten und will bis Ende des Jahres 94 Millionen zahlende Nutzer erreichen. Unwahrscheinlich ist das nicht, angesichts eines Marktes der längst noch nicht gesättigt ist. In Deutschland zahlen beispielsweise über 68 Prozent der Internetnutzer aktuell keine Kunden von Anbietern digitaler Musik. Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch