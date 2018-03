." ( dlfk ) - Für ihre "stillen, fast übersinnlich präzisen Beobachtungen" in ihrem Roman "Hain" hat die Jury des Leipziger Buchpreises die Schriftstellerin Esther Kinsky geehrt. Das Buch handelt von Trauer und wie man einen Verlust bewältigt. dlfk ) - Sach-Buchpreis für Karl Schlögel"Topografie der sowjetischen sp ) - Uwe Tellkamps Aussagen in Dresden zur Flüchtlingspolitik hat viele Kontroversen ausgelöst. Dass man seinen Argumenten zuhören muss, ist selbstverständlich. Aber man darf sie auch hinterfragen: Drei Aussagen im Check. popzs ) - Wir wollen uns an einem noch nicht etablierten Genre versuchen und einen Twitter-Account rezensieren, nämlich den des Medientheoretikers und Philosophen Norbert Bolz und seine über 1200 Tweets, die er seit August 2012 unter der Losung "Die Wahrheit in einem Satz" publiziert hat. Vielleicht zählen Twitter-Accounts künftig genauso zum Werk von Wissenschaftlern und Schriftstellern wie Tagebücher und Briefwechsel, zumindest aber wird man kaum von ihnen absehen können, wenn man sich dafür interessiert, welche mentalen und intellektuellen Wandlungen eine Person erlebt hat oder wie sie sich in ihrer öffentlichen Rolle definiert. vb ) Ja, der Beck-Verlag hat sich bewegt. In der jüngsten, der 77. Auflage des "Palandt" befindet sich unter der Rubrik "Verzeichnis der ausgeschiedenen Bearbeiter" ein Eintrag zu "Otto Palandt (∗ 1. Mai 1877 - † 3. Dezember 1951)", in dem erstmals im Kommentar selbst und nicht nur in anderen Verlagspublikationen auf die nationalsozialistischen Verstrickungen des ersten Herausgebers des Beck'schen Kurzkommentars zum BGB hingewiesen wird. Der Verlag vermerkt zudem, dass Otto Palandt nie auch nur einen einzigen Paragraphen des Palandt kommentiert, dafür aber in Vorwort und Einleitung des Kommentars dessen Interpretation im Sinne des Nationalsozialismus propagiert hatte. Zu weiteren "Informationen, Hintergründen und den vielzähligen diesbezüglichen Publikationen des Verlags" verweist der Verlag C.H. Beck oHG auf die Homepage des Kommentars. Hier werden nun unter dem Reiter "Otto Palandt" mehr als 60 Texte aufgelistet, darunter Publikationen des Verlags zur Debatte zur Person Otto Palandt sowie zu seiner Biographie, zur Geschichte und Bezeichnung des Kommentars sowie zur Rolle des Rechts und der Justiz im Nationalsozialismus. dlf ) Beim Deutschen Werberat gingen im letzten Jahr zwölf Prozent mehr Beschwerden ein als im Vorjahr - und die Kritik richtete sich dabei vor allem gegen geschlechterdiskriminierende Werbung. "Die Konsumenten sind sensibler geworden und schauen genauer hin", sagte Julia Busse vom Werberat im Dlf. dlfk ) - Wolfram Eilenberger über Philosophen der 20er dlfk ) - Mark Twains Kinderbuch über Johnny, seinen garstigen Großvater und ein Huhn namens "Hungersnot und Pest" ist ein Zufallsfund. Das Autorenduo Philip und Erin Stead hat aus dem Handlungsgerüst ein herrlich komisches und luftig illustriertes Buch gemacht.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch dlfk ) - Der amerikanische Flötist und Saxofonist Charles Lloyd begann seine Karriere in den 60ern. Neben Miles Davis zählt er zu den wichtigsten Grenzgänger des Jazz und gastierte mit seinem Quartett weltweit auf großen Festivals. Jetzt wird er 80 Jahre alt.