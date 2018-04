Aktualisiert

+

+

+

." (15:00 Uhr mee ) - In seiner Rolle als Präsident des Zeitungsverlegerverbandes BDZV profiliert sich Mathias Döpfner immer mehr als wortgewaltiger Kritiker der US-Datenkonzerne sowie einer aus seiner Sicht mangelnden Entschlossenheit bei der Regulierung von Facebook & Co. durch die EU. Im Interview mit dem Handelsblatt spricht der CEO von Axel Springer über fehlenden Nonkonformismus im Journalismus, seine Forderungen an die deutsche Politik und erklärt, warum er nach Mark Zuckerberg demnächst auch Jeff Bezos einen Preis verleihen wird. zeit ) - Enthüllungen zu Harvey WeinsteinJodi Kantor, Megan Twohey und Ronan Farrow haben die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten öffentlich gemacht. Dafür erhalten sie die höchste Auszeichnung im Journalismus. mee ) - Er war die größte Überraschung in einer der nicht-journalistischen Kategorien bei der diesjährigen Verleihung des Pulitzer-Preises. Er ist der erste Rapper, der den Preis erhält, und der erste Musiker, der nicht aus dem Jazz oder der Klassik kommt. Mit seinem Album "DAMN." fange er, so die Begründung der Jury, "die Komplexität des modernen afroamerikanischen Lebens" ein./ pw ) - The 2018 Pulitzer Prizes for Letters were awarded in the book categories of fiction, history, biography poetry, and general nonfiction Monday afternoon:- The winner for fiction is Less by Andrew Sean Greer (Little, Brown).The Pulitzer for history was awarded to The Gulf: The Making of An American Sea by Jack E. Davis (Liveright).- The prize for biography was awarded to Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder by Caroline Fraser (Metropolitan Books).- The prize for poetry went to Half-light: Collected Poems 1965-2016 by Frank Bidart (FSG).- The Pulitzer for general nonfiction was awarded to Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America by James Forman Jr. (FSG).- The 2018 Pulitzer Prizes were announced by the Pulitzer administrator Dana Canedy today from Columbia University. dlfk ) - Heute Nacht wurden die Pulitzer-Preise vergeben: Als bester Roman wurde Andrew Sean Greers "Less" ausgezeichnet. In Deutschland erscheinen Greers Bücher im S.-Fischer-Verlag. Wir sprechen mit dessen Programmleiter, Hans-Jürgen Balmes. kp ) - Freude am Lesen verbreiten, Geschichten teilen: Am 23. April begehen Lesebegeisterte in über 100 Ländern den UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts. Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken und Schulen laden zum Mitfeiern ein und veranstalten deutschlandweit zahlreiche Aktionen und Lesungen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen koordinieren den Welttag in Deutschland. brp ) - Die Online-Umsätze von Büchern und E-Books sind laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) im 1. Quartal um 2% gestiegen. Für den Online-Handel insgesamt hat der BEVH allerdings deutlich dynamischere Zahlen gemessen: Er habe im 1. Quartal um 10,6% gegenüber dem Vorjahr zugelegt.IT-Sicherheit zeit ) -Russland soll eine groß angelegte Cyberattacke verübt haben. Das behaupten die USA und Großbritannien, die das Geschehen seit Monaten beobachteten. dlf ) - Medienberichten zufolge sperren Netzanbieter in Russland zurzeit nach und nach den Zugang zum "Whatsapp"-Konkurrenten "Telegram". Dazu hatte sie die russische Telekommunikationskontrollbehörde aufgefordert. Hintergrund ist ein Streit über den Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten. sz ) - Berichte über "Schattenarmee" : Russischer Investigativ-Journalist stirbt nach Sturz von BalkonMaxim Borodin hatte über Moskaus "Schattenarmee" in Syrien berichtet und stürzte vom Balkon. Die OSZE fordert eine "rasche und gründliche Untersuchung", die russischen Behörden indes sehen dafür keinen Anlass dlf ) - Der Streit zwischen der rechten FPÖ und dem ORF hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Ein Drittel der Auslandskorrespondenten-Stellen solle wegfallen, wenn "diese sich nicht korrekt verhalten", forderte der FPÖ-Politiker Norbert Steger. Das Mitglied im obersten ORF-Aufsichtsgremium zog mit seiner Äußerung viel Kritik auf sich. dlf ) - Die Wahrscheinlichkeit, in China von einer Kamera beobachtet zu werden, ist groß. Geschätzte 176 Millionen Überwachungskameras gibt es dort, bis 2020 sollen es mehr als 600 Millionen sein. Viele davon können bereits Gesichter erkennen und zuordnen. Das birgt Chancen, aber auch Gefahren.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sz ) - "Trump ist moralisch ungeeignet für das Amt des Präsidenten" zeit-video ) - Das Enthüllungsbuch des ehemaligen FBI-Chefs James Comey ist im US-Handel erhältlich. In dem Buch spricht Comey Donald Trump die Eignung für das Amt des Präsidenten ab.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sz ) - Depressive Menschen sollen in Bayern künftig registriert werden - und behandelt, als wären sie Straftäter. Das ist kein Hilfe-, sondern ein Polizeigesetz. Ein Kommentar von Heribert Prantl bgl ) - "..." Laurence Sterne: Werkausgabe" ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch